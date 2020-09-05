Уголовное дело. Фото: Елена Синеок, Юга.ру

05 сентября 2020, 04:12

Защита Минасян потребовала прекратить дело об оправдании терроризма

Адвокат 21-летней выпускницы Адыгейского медицинского колледжа Ларисы Минасян, которую обвиняют в оправдании терроризма за репост цитаты саудовского теолога в социальной сети, направила в суд жалобу на постановление в возбуждении дела. Следствие в подобных делах часто закрывает глаза на контекст высказываний и отсутствие важных критериев состава преступления, заявили опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Как писал «Кавказский узел», новообращенная мусульманка Лариса Минасян под давлением адыгейских силовиков подписала показания, которые легли в основу дела об оправдании терроризма. В материалах дела нет состава преступления, утверждает защита.

Девушка перепостила в социальной сети "ВКонтакте" цитату арабского теолога Сулеймана аль-Ульвана, в которой содержались экспрессивные оценки и характеристики. Суть цитаты заключалась в том, что если оппоненты ислама называют его последователей экстремистами, радикалами и фундаменталистами, это является свидетельством истинности веры мусульман.

Защита Ларисы Минасян 3 сентября повторно направила в суд жалобу на постановление о возбуждении уголовного дела, требуя прекратить преследование девушки, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» ее адвокат Заур Татлок. Предыдущую жалобу суд по формальным основаниям вернул защитнику.

Минасян не является последовательницей радикальной идеологии - она посещала мечеть, которая входит в состав духовного управления мусульман Адыгеи и Краснодарского края. «Мечеть в Майкопе официальная, входит в состав ДУМ Адыгеи и КК», - отметил Татлок.

Оперативно-разыскные мероприятия в отношении Минасян проводил "Центр Э" МВД Адыгеи, но уголовное дело находится в производстве Следкома, поскольку вменяемая девушке статья подследственна СКР. «Была подготовлена жалоба, она отправлена посредством почты РФ 3 сентября. Это жалоба на постановление о возбуждении уголовного дела. У нас та же позиция: возбуждение дела незаконно, постановление должно быть отменено», - сказал адвокат.

Российским законодательством до сих пор не определено такого понятия, как перепост, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» управляющий партнер адвокатского бюро «Плиев, Лепшаков и партнеры» Муса Плиев.

«Поэтому любой случай так называемого «расшаривания» материалов в соцсети может квалифицироваться как высказывание самого владельца аккаунта или одобрение скопированной записи. Какое-либо объяснение ваших действий может не иметь никакого значения для правоохранительных структур. И все же, лучше делать пометку (при перепосте) - по крайней мере, это будет считаться смягчающим вину обстоятельством», - сказал адвокат.

Плиев также отметил, что в оценке состава преступления важна эпизодичность. «Было ли это совершено одноразово или систематически, оценивается направленность умысла или вовсе его отсутствие и т.д. И самое главное - содержание текста, на что и на кого он направлен», - сказал адвокат.

Руководитель информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский назвал автора цитаты «известным человеком», а само высказывание «недвусмысленным». Он отметил, что не знаком с пабликом, который администрировала Минасян и где была опубликована цитата.

«В Адыгее в целом в последнее время дела (связанные со свободой вероисповедания) касались скорее не мусульман, хотя если посмотреть за все годы, думаю, найдутся [случаи преследования мусульман]… Конечно, семь лайков и три репоста - не большая аудитория,  защите стоит обратить на это внимание. Другой вариант: если в целом модерируемый ею паблик резко отрицательно писал о терроризме на базе исламского фундаментализма, тогда можно говорить, что контекст этой цитаты известного апологета джихадизма - критический. Но я не знаю ничего про этот паблик», - сказал Верховский.

Он также отметил, что центром «Сова» «в последнее время не фиксировались случаи уголовного преследования в Адыгее верующих иных конфессий», в том числе Свидетелей Иеговы*.

Лингвистическая экспертиза «устанавливает буквальное значение исследуемых слов и выражений, в связи с чем возникаем немало проблем», отметил адвокат "Международной группы "Агора" Станислав Селезнев.

«Во-первых, в большинстве случаев следователи не знакомят эксперта с контекстом высказывания. Это приводит к тому, что вырванная из контекста фраза или слово приобретает значение, противоположное тому, которое вкладывал в него автор. Во-вторых, тексты религиозного характера недопустимо исследовать в отсутствие эксперта-религиоведа, который разъяснял бы лингвисту особенности семантики религиозных текстов», - заявил Селезнев корреспонденту «Кавказского узла»

* – 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

Примечание:

"Ростовский Свидетель Иеговы* в суде отказался признать вину", "Адвокаты указали на поспешность суда при запрете толкования Корана в переводе Кулиева", "Северный Кавказ стал поставщиком политзаключённых".

Автор: Алихан Мамсуров; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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