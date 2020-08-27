27 августа 2020, 22:16

Работники соцзащиты и почты в Дагестане осуждены за крупное мошенничество

Суд признал четырех сотрудников управления социальной защиты населения в Хасавюртовском районе и шесть работников почты виновными в хищении 3,5 миллиона рублей, предназначенных для выплат субсидий.

Как писал "Кавказский узел", 15 работников почты и отдела соцзащиты в Хасавюртовском районе стали участниками уголовных дел после того, как в базе данных Минтруда Дагестана было обнаружено 600 несуществующих получателей выплат. В обвинительном заключении говорилось о хищении 40 миллионов рублей.

Четыре сотрудника управления соцзащиты населения в Хасавюртовском районе и шесть работников местного отделения почты признаны виновными в мошенничестве, служебном подлоге и подделке официальных документов. Согласно приговору, они похитили около 3,5 миллиона рублей, предназначенных для оплаты жилых помещений и коммунальных услуг реабилитированным лицам и жертвам политических репрессий, сообщило сегодня на своем сайте управление Следкома по Дагестану. О еще пяти обвиняемых в публикации не говорится.

Все 10 подсудимых полностью признали вину и попросили вынести приговор без судебного разбирательства. На заседании 26 августа суд "назначил различные виды наказаний" всем обвиняемым, говорится в сообщении на сайте Хасавюртовского районного суда. Какие именно приговоры были вынесены подсудимым, ни в сообщении суда, ни в сообщении следствия не уточняется.

На сайте министерства труда Дагестана, по состоянию на 22.05 мск 27 августа, отсутствуют комментарии относительно приговора сотрудникам управления соцзащиты.

Примечание:

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