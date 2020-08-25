Журналистское расследование подняло неудобные вопросы о смерти Бачалиашвили

25 августа 2020, 03:34

Журналисты телекомпании "Мтавари архи" проводят собственное расследование смерти грузинской программистки Тамар Бачалиашвили. Девушка была связана с выводом средств с банковских счетов одной из компаний и была убита как нежелательный свидетель, а в деле усматривается включение государства, заявил гендиректор компании Ника Гварамия. Адвокат семьи Бачалиашвили Михаил Рамишвили указал на нестыковки в деле о смерти программистки.

Как сообщал "Кавказский узел", мать умершей программистки Тамар Бачалиашвили Теона Тамазашвили заявила, что не доверяет версии следствия о суициде как причине смерти дочери. Она потребовала, чтобы к расследованию подключились специалисты Федерального бюро расследований (ФБР) США, после чего объявила голодовку. Женщина прекратила акцию протеста после того, как генпрокурор Грузии заверил ее, что специалисты ФБР будут работать над делом. 11 августа 16 грузинских НПО распространили заявление, в котором раскритиковали журналистов телеканала "Мтавари архи" за обсуждение 9 августа в прямом эфире интимной жизни Тамар Бачалиашвили. Родные девушки добились передачи дела из МВД Грузии в прокуратуру.

23-летняя Тамар Бачалиашвили исчезла приблизительно 18 июля, а 22 июля тело программистки было обнаружено на заднем сиденье ее собственного автомобиля. Расследование по делу Бачалиашвили было начато по статье "Незаконное лишение свободы", а затем к квалификации обвинения добавилась статья "Доведение до самоубийства". Следователи при первичном осмотре тела 23-летней девушки не нашли следов насилия. Мать Тамар Бачалиашвили требовала встречи с премьер-министром Грузии, чтобы выяснить, к файлам каких чиновников ее дочь получила доступ перед смертью.

Телекомпания "Мтавари архи" проводит собственное расследование гибели Тамар Бачалиашвили, используя свои источники в правоохранительных органах. На основании материалов и данных, полученных от источников и семьи Бачалиашвили, журналисты телекомпании пришли к выводу, что программистка была вовлечена некими лицами в процесс вывода средств с банковских счетов одной из компаний. После чего ее физически устранили, как нежелательного свидетеля, заявил генеральный директор телекомпании Ника Гварамия в прямом эфире своей авторской передачи 23 августа.

В день исчезновения Бачалиашвили некоторое время от ее дома ее машину сопровождали три автомобиля, сообщила мать Бачалиашвили Теона Тамазашвили 23 августа.

Ника Гварамия отметил, что номера аналогичной серии часто "использует Служба государственной безопасности в оперативных целях", в частности, у двух машин были номера одной серии.

По словам Гварамии, в деле Бачалиашвили собрано "очень много доказательств", что причина ее гибели - не самоубийство и даже не рядовое убийство, а "очень большая вероятность, что это - убийство с включением государства". При этом он отметил, что на данном этапе неизвестно, с какой целью выводились средства со счетов, но есть подозрения, у каких именно компаний могли быть сняты деньги. Гварамия призвал эти компании выступить с публичным заявлением, чтобы телекомпании не пришлось бы это озвучивать вместо них.

Защита указала на нестыковки в деле о смерти Бачалиашвили

Адвокат семьи Бачалиашвили Михаил Рамишвили уверен, что Тамар Бачалиашвили была убита. В качестве одного из аргументов в защиту своей точки зрения он привел тот факт, что с ее телефона и компьютера были удалены все переписки в мессенджерах и звонки до ее исчезновения, из-за чего невозможно установить, кто с ней связывался, как ее выманили из дома, также нет информации о ее перемещении. Кроме того, по его словам, из изъятых вещей пропала карта памяти, которую Бачалиашвили всегда носила с собой.

"Это давно спланированное организованное убийство. Изначально у правоохранительных органов была версия, что она совершила суицид из-за своего психологического состояния, вызванного депрессией", - сказал Рамишвили корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, промежуточное заключение экспертизы выявило в организме Бачалиашвили "Клофелин", хотя в ее автомобиле, где и было обнаружено тело, не было этого препарата. В автомобиле при этом были найдены флаконы с седативными препаратами, а также лекарствами, снижающими частоту сокращений сердца.

Возникают также вопросы о том, как был обнаружен автомобиль с телом Бачалиашвили, так как об этом не было звонка в полицию, а позвонили непосредственно одному из ее сотрудников, отметил Рамишвили. При этом, по его словам, автомобиль обнаружили в нескольких десятках метров от дороги, хотя ранее в этом районе проходили поиски при помощи дронов и вертолетов.

Адвокат сообщил, что следствие обещало затребовать спутниковые фотографии для определения того, был ли на этом месте автомобиль за несколько суток до его обнаружения. Семья Бачалиашвили предполагает, что автомобиль с телом Тамар находился в другом месте.

По его словам, защита намерена провести комплексную экспертизу, в которой будут задействованы специалисты неправительственной организации "Эмпатия", но следствие пока не дало разрешения на их участие.

Адвокат также сообщил, что примерно две недели назад в деле Бачалиашвили появился новый фигурант - ее однокурсник Бачана Лобжанидзе, который назвал себя возлюбленным девушки. Следствие его неоднократно допрашивало, он давал интервью на разных телеканалах. В прямом эфире телекомпании "Мтавари архи" Лобжанидзе попросили продемонстрировать совместные фотографии и видео с Бачалиашвили, но он не смог их представить, сославшись на технические сложности доступа к носителям. Однако после этого Лобжанидзе распространил единственную видеозапись ужина с Бачалиашвили в ресторане, снятую за месяц до ее исчезновения. На видеозаписи Лобжанидзе читает ей стихи.

Рамишвили сообщил, что интересовался у Лобжанидзе характером его отношений с Бачалиашвили, каким человеком она была. Однако у Лобжанидзе "не было представлений о ней, и было ясно, что их ничего не связывает", хотя они действительно вместе учились.

Адвокат уверен, что появление Лобжанидзе в статусе возлюбленного Бачалиашвили было инициировано правоохранительными органами. По мнению Рамишвили, Лобжанидзе, выставляя в своих интервью Бачалиашвили депрессивной и истеричкой, пытался дискредитировать девушку. Кроме того, по словам адвоката, таким образом он пытался повлиять на сотрудников компании "Зег", где работала девушка, чтобы и они заявили о ее психологических проблемах.

Рамишвили также отметил, что компания, где работала Бачалиашвили, сотрудничала с сайтами для взрослых, что публично подтвердило руководство компании. После этого у нескольких ее сотрудников прошли обыски. Но адвокат не связал их с заявлениями Лобжанидзе.

8 августа правоохранители сообщили об изъятии мобильных телефонов и ноутбука после обысков в квартирах руководства и трех сотрудников компании, где работала умершая программистка Тамар Бачалиашвили. Адвокаты оспорили выдачу ордера на обыски.

Адвокат рассказал об обысках в компании, где работала Бачалиашвили

По словам адвоката компании "Зег" Мамуки Чабашвили, оснований для обысков у сотрудников фирмы не было. Корреспонденту "Кавказского узла" он рассказал, что обыски прошли у пяти сотрудников, в том числе у двух из числа руководства.

Правоохранительные органы изъяли компьютерную технику и карты памяти. В квартире у одного из сотрудников изъяли игровой компьютер ребенка, у другого – испорченный компьютер. Офис компании опечатан, работа парализована. Руководство компании пока не подсчитывало размер причиненного ущерба, поскольку неизвестно, когда можно будет возобновить работу, рассказал Чабашвили.

По его словам, следствие не предъявляло обвинений сотрудникам компании, а обыски в их квартирах связаны с проверкой следствием всех версий, в том числе и служебной.

"Если у сотрудников компании "Зег" были проведены обыски, значит, в их отношении существуют какие-то подозрения", - сказал при этом Чабашвили.

Ранее адвокат семьи погибшей программистки сообщил, что близкие Бачалиашвили настаивают, чтобы специалисты ФБР провели экспертизу личного автомобиля девушки, на котором она уехала из дома в день исчезновения. Родные считают, что следствие скрывает реальную причину смерти их дочери, отметил он.

Комментируя мнение родных Бачалиашвили о необходимости подключить к расследованию смерти Тамар экспертов ФБР, представитель "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Шота Утиашвили отметил, что ФБР может подключиться к проведению следствия по приглашению властей страны.

"После получения приглашения ФБР принимает решение, принимать участие в деле или нет. Запрос на участие специалистов ФБР может быть связан с большим общественным интересом, необходимостью получения технической помощи или же при сомнении - в независимом и объективном расследовании. ФБР приглашают для получения результатов экспертиз, которые в дальнейшем могут определить ход следствия", - сказал Утиашвили корреспонденту "Кавказского узла".