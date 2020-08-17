Астраханская область догнала Ростовскую по приросту смертей от COVID-19

17 августа 2020, 12:38

Два человека умерли от коронавируса в Южном федеральном округе за сутки, из них один в Астраханской области и один в Ростовской. По числу новых случаев заражения лидерство в округе сохранила Ростовская область.

Как писал "Кавказский узел", 12 августа Ростовская область опередила другие регионы ЮФО по ежесуточному приросту как числа новых заражений, так и смертей от коронавируса.

На главной странице "Кавказского узла" не менее чем шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России. Динамика распространения коронавируса, в том числе в ЮФО, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

К 17 августа в Южном федеральном округе за сутки умерли два пациента с COVID-19: один в Астраханской области и один в Ростовской области, следует из публикации на сайте "Стопкоронавирус.рф", где статистика по COVID-19 формируется на основе данных Минздрава России и Роспотребнадзора. С 13 по 16 августа, согласно публикациям на этом сайте, Ростовская область оставалась лидером среди регионов ЮФО по суточному приросту случаев заражения и смертей от коронавируса.

Таким образом, сегодня общее число умерших от коронавируса в ЮФО выросло, по официальным данным, до 634, из которых 288 насчитывается в Ростовской области. В остальных регионах округа число смертей от COVID-19 существенно ниже: в Краснодарском крае их 143, в Волгоградской области – 79, в Астраханской – 59, в Калмыкии – 42, а в Адыгее – 23.

Тесты на коронавирус подтвердились за сутки у 410 человек в ЮФО. Наибольшее их число (127) пришлось на Ростовскую область. В Волгоградской области зафиксировано 95 новых случаев заражения, в Краснодарском крае – 88, в Калмыкии – 47, в Астраханской области – 37, а в Адыгее – 16.

Общее число зараженных с начала пандемии достигло в округе, таким образом, 47 598. Из них 15 123 насчитывается в Ростовской области, 10763 – в Волгоградской, 9991 – в Краснодарском крае, 5185 – в Астраханской области, 3407 – в Калмыкии и 3129 – в Адыгее.

При этом излечены от коронавируса в округе с начала пандемии 36 917 пациентов, и симптомы инфекции наблюдаются сегодня у 10 047 человек. По числу активных больных в ЮФО лидирует Волгоградская область, там насчитывается 3822 пациента. В Ростовской области 2451 активный больной, на Кубани – 1412, в Калмыкии – 1010, в Астраханской области – 829, а в Адыгее – 523, следует из публикации.

Согласно данным на 1 января, самый населенный регион ЮФО – Краснодарский край, где живет 5,67 млн человек. Население Ростовской области составляет 4,197 млн человек, Волгоградской – 2,491 млн, Астраханской области – 1,005 млн, Адыгеи – 463 тысячи, а Калмыкии – 271 тысяча человек, информирует сайт Росстата.

Материалы о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".