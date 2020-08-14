Волгоградские активисты отреагировали пикетами на протесты в Белоруссии

14 августа 2020, 21:05

Активисты в Волгограде провели серию одиночных пикетов в поддержку несогласных с итогами президентских выборов граждан Белоруссии и бывшего губернатора Хабаровского края. Одновременно с ними волгоградец провел пикет в поддержку Лукашенко.

Как сообщал "Кавказский узел", волгоградские активисты с июля проводят пикеты в поддержку хабаровчан, которые выходят на акции протеста с требованием объективного расследования дела бывшего главы региона Сергея Фургала. 8 августа пять активистов провели в центре Волгограда пикеты, выступив против административного преследования волгоградки Елены Шеиной за участие в аналогичной акции.

Многолюдные акции протеста против ареста губернатора Сергея Фургала начались в Хабаровском крае 11 июля. Жители края требовали возвращения губернатора из Москвы и проведения открытого судебного процесса в Хабаровске. Фургал обвинен в организации убийств предпринимателей в 2004-2005 годах, он отрицает свою вину. 20 июля Владимир Путин отправил Фургала в отставку и назначил врио руководителя региона Михаила Дегтярева.

Пикетчики поддержали Фургала, протестующих белорусов и Лукашенко

Член регионального отделения «Яблока» Александр Ефимов провел сегодня одиночный пикет близ остановки «Комсомольская». Он стоял рядом с бывшим магазином «Минск» с плакатом: «Мы с тобой, Беларусь! Насилие должно быть наказано» и «Мы с тобой, Беларусь. За честные выборы». На аллее Героев одиночный пикет провел его однопартиец Владимир Титов - он стоял с плакатом «Я/мы с народом Белоруссии. Режим Лукашенко на свалку истории», передал корреспондент "Кавказского узла".

На другой стороне проспекта Ленина одиночный пикет провел местный житель Дмитрий Кусмарцев. Он вышел на улицу с плакатом: «Братья беларусы, держитесь! Не дайте разорвать вашу республику, как разорвали страну братьев украинцев! Александр Григорьевич Лукашенко, мы с тобой! Ваши русские братья».

Также аллее Героев волгоградец Андрей Борт провел пикет в поддержку бывшего губернатора Хабаровска с плакатом «Я/мы Хабаровск». Все одиночные пикеты продолжались в течение часа.

«Там, где слышна русская речь и каратели бьют моих братьев, мне очень больно. Мы требуем прекращения насилия, его расследования и честного подсчета голосов на выборах. Белорусы сами разберутся со своими вопросами. Я считаю, мы, россияне, должны потребовать от своей власти оказать давление (на Лукашенко - прим. "Кавказского узла") с целью прекращения насилия внутри Белоруссии. Честный подсчет мы им организовать не в силах, но надавить в силах - вплоть до арестов личных счетов белорусских чиновников, силовиков. Если наше правительство на это когда-нибудь пошло бы, то Белоруссия стала бы несколько иной страной», - сказал Александр Ефимов корреспонденту "Кавказского узла".

Ефимов отметил, что выбрал для пикета точку, где раньше был магазин «Минск». По его словам, этот объект «в свое время был подарен Волгограду братской Белоруссией».

«Мы с народом Белоруссии, за свободные и честные выборы. То, что сейчас Лукашенко творит с белорусским народом, должно быть наказано. Народ Белоруссии 26 лет терпел. Результат 80 на 20 скорее в пользу Тихановской, глава УИК в Витебске честно признался, что их заставили фальсифицировать. Наши и белорусские выборы в одном тренде – их нельзя назвать ни честными, ни свободными», - заявил Владимир Титов корреспонденту "Кавказского узла".

Массовые протесты начались в Белоруссии после того, как избиркомом огласил итоги президентских выборов, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. Участники протестов считают эти результаты сфальсифицированными. Акции протеста жестко подавляются силовиками. В осетинском сегменте Facebook поспорили об оценке действий главы МВД Белоруссии, уроженца Северной Осетии Юрия Караева.

Пикетчик Дмитрий Кусмарцев заявил, что не представляет какую-либо политическую партию. Он работает преподавателем, занимается подготовкой детей к соревнованиям по робототехнике.

«Я еще вчера хотел выйти, но не успел плакат подготовить. Хочу поддержать белорусов, у которых сейчас пытаются разорвать страну. Мы видим вброс обрезанного видео, где нам показывают, как белорусские милиционеры бьют людей, - но нам не показывают полностью видео, как эти люди до этого на милиционеров кидались с арматурой, кидали камни. Понятно, что милиционеры должны держать себя в руках и соблюдать закон, но психологически можно понять. Провокаторов там очень много, нам показывают только часть. Я за действующую власть и против провокаций», - сказал сказал Кусмарцев.

Пикетчик Андрей Борт, стоявший с плакатом в поддержку Фургала, объяснил, что ему больше интересны события в России, чем в Белоруссии.

«Я поддерживаю Хабаровский край и Сергея Фургала. Нужно учитывать сколько сделал Фургал для народа – он урезал себе зарплату, эти деньги пошли на пользу народа, продал яхту правительства, чтобы дети могли бесплатно питаться и отстроить дома, которые рушились, стал качественно делать дороги. Конечно, я смотрю, что происходит в Белоруссии, это не по-человечески - так избивать людей. Выкладывают много видео, побои там есть», - сказал пикетчик корреспонденту "Кавказского узла".

Министр внутренних дел Белоруссии, уроженец Владикавказа Юрий Караев выразил сожаление, что при разгоне акций протеста пострадали "случайные люди". Пользователей соцсетей возмутили слова Караева и действия его подчиненных. Караев пытается действовать "наименее жестко", заявил глава осетинской общины Москвы.

Волгоградцы высказали полярные мнения о протестах в Белоруссии

Прохожие, которые шли со стороны центрального рынка, читали плакаты, проходя мимо пикетчиков. Некоторые спрашивали, о чем идет речь, молодежь кивала или показывала большой палец в знак поддержки, но большинство молча проходило мимо.

Один из прохожих заявил, что не сочувствует протестующим в Белоруссии. «Наказать нужно тех, кто ходит на протесты. Правильно делают, что их наказывают – не надо бегать с битами, давить полицейских. Вы телевизор смотрите», - заявил корреспонденту "Кавказского узла" прохожий, назвавшийся Владимиром.

Пенсионерка Тамара Васильевна призналась, что ничего не знает о протестах в соседней стране. Все, что она поняла из слов на плакатах - то, что речь идет о Белоруссии. «Пока царя не будет, порядок не наведут. Белорусов люблю очень», - заявила она.

Студентка Наташа призналась, что «видела адские ролики об избиении людей в Белоруссии». «Но их нужно проверять на предмет монтажа, нужно разбираться в каждой ситуации обязательно. Если людей били без причины, полицейские должны быть сурово наказаны. Да и с причиной так бить нельзя, я думаю», - сказала девушка корреспонденту "Кавказского узла".

Мужчина средних лет, представившийся Дмитрием, заявил, что поддерживает пикетчиков «полностью». «Судя по всему, в Белоруссии силовики переплюнули своих российских коллег по жесткости подавления мятежей», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".