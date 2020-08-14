Волгоградские дольщики добились возобновления работ на стройках их домов

14 августа 2020, 10:57

Рабочие возобновили строительство волгоградских ЖК "Адмиралтейский" и "Династия", которого добивались дольщики на акциях протеста. ЖК "Адмиралейский" планируется сдать в первом квартале 2021 года, сообщил застройщик.

Как писал "Кавказский узел", обманутые дольщики волгоградских ЖК "Династия" и "Адмиралтейский" в декабре 2019 года заявили на митинге, что не верят обещаниям властей достроить их дома во втором квартале 2020 года, поскольку работы на объектах не ведутся. 22 июня они направили в Генпрокуратуру жалобу на бездействие властей. 15 июля на акции протеста дольщиков стало известно, что администрация области заключила соглашение с Фондом защиты прав граждан (Дом. РФ) и выделила 200 миллионов рублей на решение проблем дольщиков ЖК "Адмиралтейский", "Династия" и "Парк Европейский".

Дольщики ЖК "Адмиралтейский" неоднократно проводили акции протеста. Два недостроенных 20-этажных дома этого жилищного комплекса в Красноармейском районе Волгограда должны были сдать еще в 2015 году. Против застройщика возбуждено уголовное дело. В Арбитражном суде Волгоградской области рассматривается заявление "Инвестторгбанка", который кредитовал застройщика и теперь пытается вернуть вложенные средства. Дольщики опасаются, что кредитор может отобрать их квартиры в недостроенных домах.

Сегодня подрядные организации застройщика "Пересвет-Юг" приступили к работам на ЖК "Адмиралтейский", сообщила корреспонденту "Кавказского узла" дольщица Светлана Берда. "Работы возобновились, пришла техника, люди. Подрядчики приступили сегодня в 08.00 утра [07.00 мск] к работам по благоустройству на нашем многострадальном ЖК. Также присутствует подрядчик по остеклению и дефектовке. Дальше мы будем общаться с руководителями подрядных организаций, получать информацию, ходить на планерки и освещать события. Мы очень долго этого ждали", - рассказала она.

Дольщица Вероника Расинская также выразила надежду, что в скором времени сможет въехать в собственную квартиру. "Надеемся и верим, рады. Сначала обещали до Нового года сдать второй дом, теперь на первый квартал 2021 года перенесли. Рабочих сегодня на стройку вышло много, и тракторы завезли. У нас так давно никого там не было, поэтому мы очень рады кого-то там увидеть вообще. Но все равно на 31 августа назначен суд, банк претендует на квартиры", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла", добавив, что четвертый год живет с ребенком на съемной квартире.

Срок окончания строительства ЖК "Адмиралейский" – первый квартал 2021 года, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" гендиректор компании "Пересвет-Юг" Алексей Цуканов. "Будем стремиться [закончить] раньше. По ходу работ будем конкретизировать, что делать. Пока подрядчик вышел на уборку территории. Один из домов будем стараться сдать раньше", - сказал он.

Сегодня возобновились работы и на ЖК "Династия" в Ворошиловском районе, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" дольщица этого комплекса Марина Тесленко. "На нашу стройку вышли рабочие "Пересвет-Юг", как и обещали власти. Сегодня готовят площадку под благоустройство, сдать должны в ноябре", - сказала она.

Советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем, "Кавказский узел" собрал в справке "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".