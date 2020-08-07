Георгий Гуев отверг на суде обвинения в финансировании терроризма

07 августа 2020, 18:11

Следствие приняло переписку о низких доходах мусульманского духовенства за разговоры о финансировании терроризма, указал в суде уроженец Северной Осетии Георгий Гуев. Свидетельница обвинения заявила о виновности Гуева, но после уточняющих вопросов признала, что не знала о нем до его уголовного преследования.

Как сообщал "Кавказский узел", Георгий Гуев был задержан в Москве 16 мая 2019 года и арестован. 3 августа 2020 года Второй Западный окружной военный суд Москвы начал рассмотрение его дела о финансировании терроризма.

Следствие считает, что Гуев с 2015 по 2019 год собирал на свою банковскую карту деньги для боевиков ИГ*, а также основателя исламского фонда "Мухаджирун" Исраила Ахмеднабиева (Абу Умара Саситлинского - известного дагестанского проповедника), объявленного в розыск по делу о терроризме. "Исламскому государству"* Гуев перевел не менее 50 миллионов рублей, заявляло первоначально следствие. Однако до обвинительного заключения дошла лишь сумма в 7201 рубль. Георгий Гуев вину отрицает, заявляя, что сделал лишь несколько переводов в адрес благотворительного фонда "Живое сердце", занимающегося проблемой нехватки питьевой воды в странах Африки.

Гуев пояснил содержание переписки в мессенджере

Второй Западный окружной военный суд Москвы 5 и 6 августа допросил двух свидетелей по делу Гуева и рассмотрел переписку обвиняемого в Telegram. Относительно этой переписки следствие предположило, что "диалог ведется в зашифрованном виде, и, возможно, речь идет о вербовке лиц, принявших ислам, и финансировании группы лиц (имамы, муфтии)".

В переписке Гуев и его друг радуются, что кто-то из знакомых принял ислам, обсуждают его, а также говорят, что некоторые имамы "вынуждены работать на АЗС и в такси, чтобы прокормить семью", то есть нуждаются в финансовой помощи. По просьбе судьи Гуев пояснил, что хорошо знает представителей мусульманского духовенства в Северной Осетии. "Они представляют особую ценность. Многие из них занимаются образовательной деятельностью, но у них очень низкие доходы. Ребята из Москвы решили им финансово помочь, чтобы им не приходилось подрабатывать водителями такси и так далее", - рассказал подсудимый.

Адвокат подчеркнул, что в этой переписке нет ничего, что хотя бы отдаленно касалось финансирования терроризма, а радость по поводу обращения в ислам нельзя трактовать как вербовку. Он огласил данные Гуеву положительные характеристики, в частности, главы муфтията Северной Осетии Хаджимурата Гацалова, который указал, что Гуев придерживается традиционного ислама и действительно занимался благотворительностью, сообщил Правозащитный центр "Мемориал".

Ранее депутат Зураб Макиев, представляющий Северную Осетию в нижней палате Федерального собрания, направил обращение на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова, в котором попросил взять дело Гуева под личный контроль и способствовать его объективному рассмотрению. С аналогичным обращением выступили "Матери Беслана". В июле жители Владикавказа, которым было отказано в проведении автопробега в поддержку Гуева, сфотографировались с плакатами "Я/Мы Гуев Георгий".

Защита также представила акт исследования сайта и каналов в мессенджерах фонда "Мухаджирун". Никаких публикаций о террористах или с призывов их финансировать там нет, указал адвокат Умалат Сайгитов. Кроме того, он огласил ответы на его запросы в МВД и УФСБ по Северной Осетии, в которых сообщается, что ведомства не располагают никакой информацией о связях Гуева с экстремистской и террористической деятельностью.

Один из свидетелей заявил о виновности Гуева

Бухгалтером в благотворительном фонде "Мухаджирун" работала одна из допрошенных в суде свидетелей, трижды судимая Анна Папушина, которая сейчас находится под домашним арестом в Мурманской области. Она обвинена в организации финансирования терроризма.

Папушина рассказала, что работала в фонде "Мухаджирун", зарегистрированном в Швеции, в 2015-2016 годах. Российские счета фонда для перечисления средств были открыты на ее имя. Деньги она отправляла своим работодателям. Папушина заявила, что они создали "законспирированную сеть" для финансирования "воинов джихада", причем открыто заявляли об этом на своем сайте, в соцсетях и мессенджерах. Когда и в какой форме говорилось о финансировании боевиков, Папушина указать не смогла. Адвокат заметил, что странно говорить о конспирации, если информацию публикуют на сайте.

Папушина утверждает, что с самого начала догадывалась об истинных целях организаторов фондов, но убедилась в этом позднее, когда руководство само заявило ей о финансировании террористов и предложило принять ислам.

Напрямую с Гуевым Папушина не общалась, но они состояли в одних группах в мессенджерах. Свидетель сообщила о переводе ей Гуевым семи тысяч рублей. Она пояснила, что отслеживала, кто именно переводил деньги, и выписывала их данные. Папушиной возразили, что в онлайн банке можно увидеть только имя и отчество того, кто делает перевод, но не фамилию. После этого она признала, что прочитала о Гуеве в интернете, и только после этого сопоставила его с одним из тысячи человек, которые делали переводы.

6 августа допросили свидетеля Ильнару Султанмурадову, в мае 2019 года осужденную за финансирование терроризма. По данным следствия, Гуев перечислил на карту Султанмурадовой 200 рублей. Однако свидетель заявила, что не слышала о Гуеве, а банковскую карту давала попользоваться подруге, которая занималась финансовой помощью детям.

Суд удовлетворил ходатайство адвоката о допросе в суде свидетелей защиты — супруга Анны Папушиной Семена Папушина, знакомых Гуева Заурбека Цореева и Романа Гереева. Следующее заседание назначено на 17 августа в 15:00 часов, сообщается в сегодняшней публикации на сайте Правозащитного центра "Мемориал".

Материалы о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" содержится справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* - ИГ ("Исламское государство", ранее ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России судом.