Прекращено дело главы Ахтынского района

06 августа 2020, 01:55

Следователи прекратили уголовное преследование главы Ахтынского района Османа Абдулкеримова по обвинению в превышении должностных полномочий из-за истечения сроков давности.

Как писал "Кавказский узел", 10 марта главе администрации Ахтынского района Осману Абдулкеримову было предъявлено обвинение в превышении полномочий при продаже земли по заниженной стоимости, после чего чиновник был арестован на два месяца. 20 марта по решению апелляционного суда Абдулкеримов был отпущен под домашний арест.

По версии следствия, в ноябре 2017 года Осман Абдулкеримов без проведения торгов передал участок земли в собственность местному жителю, после чего подписал договор купли-продажи этого участка тому же человеку за 21 тысячу рублей, хотя кадастровая стоимость участка составляла более 2,8 миллиона рублей.

Уголовное дело в отношении главы Ахтынского района Османа Абдулкеримова прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, со ссылкой на пресс-службу дагестанского управления СКР проинформировало 5 августа издание «Молодежь Дагестана».

«В ходе следствия истек срок давно вменяемого чиновнику преступления. Дело было прекращено», - сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах республики. В управлении Следкома по Дагестану агентству подтвердили информацию о прекращении уголовного дела в отношении Абдулкеримова, не уточнив детали.

На сайте дагестанского управления СКР на 01.20 мск сегодня нет информации о прекращении уголовного дела против Османа Абдулкеримова.

Напомним, что ч.2 ст.286 УК РФ, по которой был обвинен чиновник, предусматривает до семи лет лишения свободы.

Новости о кадровых чистках в Дагестане, которые проводятся там с начала 2018 года, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".