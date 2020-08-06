06 августа 2020, 01:55

Прекращено дело главы Ахтынского района

Следователи прекратили уголовное преследование главы Ахтынского района Османа Абдулкеримова по обвинению в превышении должностных полномочий из-за истечения сроков давности.

Как писал "Кавказский узел", 10 марта главе администрации Ахтынского района Осману Абдулкеримову было предъявлено обвинение в превышении полномочий при продаже земли по заниженной стоимости, после чего чиновник был арестован на два месяца. 20 марта по решению апелляционного суда Абдулкеримов был отпущен под домашний арест

По версии следствия, в ноябре 2017 года Осман Абдулкеримов без проведения торгов передал участок земли в собственность местному жителю, после чего подписал договор купли-продажи этого участка тому же человеку за 21 тысячу рублей, хотя кадастровая стоимость участка составляла более 2,8 миллиона рублей.

Уголовное дело в отношении главы Ахтынского района Османа Абдулкеримова прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, со ссылкой на пресс-службу дагестанского управления СКР проинформировало 5 августа издание «Молодежь Дагестана».

 «В ходе следствия истек срок давно вменяемого чиновнику преступления. Дело было прекращено», - сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах республики. В управлении Следкома по Дагестану агентству подтвердили информацию о прекращении уголовного дела в отношении Абдулкеримова, не уточнив детали.

На сайте дагестанского управления СКР на 01.20 мск сегодня нет информации о прекращении уголовного дела против Османа Абдулкеримова.

Напомним, что ч.2 ст.286 УК РФ, по которой был обвинен чиновник, предусматривает до семи лет лишения свободы.

Новости о кадровых чистках в Дагестане, которые проводятся там с начала 2018 года, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Примечание:

"Источники сообщили о задержании бывшего главы Дербентского района Курбана Курбанова", "Аналитики назвали арестованного в Дагестане чиновника ставленником Васильева", "Бывший министр образования Дагестана осужден за растрату".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

06 августа 2020, 02:38

  • Юрист семьи Макитова объяснил прецедентом иск к силовой структуре

    Суд отложил почти на два месяца рассмотрение иска матери и брата убитого жителя Кабардино-Балкарии Хусея Макитова к ФСБ с требованием о компенсации им морального вреда. Силовая структура несет ответственность за действия своих сотрудников, заявил адвокат, сославшись на аналогичное решение ЕСПЧ по делу милиционера Евсюкова.

06 августа 2020, 01:30

06 августа 2020, 00:40

05 августа 2020, 23:45

05 августа 2020, 23:23

  • Amnesty International осудила власти Азербайджана за аресты активистов

    Международная правозащитная организация Amnesty International выразила обеспокоенность преследованиями политической оппозиции в Азербайджане. Волна арестов после акции в Баку 15 июля может привести к исчезновению и без того сильно разрозненной независимой оппозиции, говорится в заявлении организации.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи