Акция защитников Амулсара обернулась задержаниями

04 августа 2020, 18:01

Полицейские призвали собравшихся на акцию противников Аулсарского месторождения освободить дорогу, а затем силой начали вытеснять их с проезжей части. Между ними произошло столкновение, после чего полицейские начали задержание активистов.

Как писал "Кавказский узел", геологоразведочная компания Lydian Armenia минувшей ночью заменила вагончики местных жителей, которые дежурили на подступах к горе Амулсар, на свои. Местные жители сообщили о том, что колонна автомашин противников эксплуатации рудника направляется к Амулсару.

Жители поселка Джермук с 2014 года протестуют против разработки Амулсарского рудника. Они перекрыли дороги к месторождению. 27 и 28 июля текущего года, после стычки активистов с полицией на одном из постов, выставленных по дороге к руднику, были задержаны 12 человек. Сотрудники Lydian Armenia потребовали от государства компенсации за простой рудника. 30 июля стало известно, что жители Джермука возобновили дежурство на подступах к Амулсару после инцидента с новой охраной Lydian Armenia.

Противники Амулсарского месторождения собрались у подножия горы, где ночью был снят пост активистов. Они организовали автошествие с разных областей Армении. Число собравшихся на акцию, по данным участников протеста, свыше тысячи человек. Активисты скандируют "Амулсар - только гора!", "Амулсар без рудника!", а также на вагончиках компании "Lydian Armenia" расписали "Аmulsar save" (Спасти Амулсар).

Въезд на рудник перекрыли охранники компании. Перед ними выстроились полицейские, а активисты оказались на проезжей части дороги, ведущей в Джермук. Полиция призвала участников акции освободить дорогу, затем силой начала вытеснять их с проезжей части. Между ними произошло столкновение. Есть задержанные, число которых уточняется.

В Полиции Армении в комментарии корреспонденту "Кавказского узла" пока не стали уточнять число задержанных.

На место акции приехал глава общины Джермука Вардан Ованнисян, который на требование активистов "вмешаться и объяснить, как собственность общины стала собственностью частной компании", заявил, что "сегодня не время для таких вопросов", и он "сам не в курсе, что происходит".