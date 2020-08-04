Пользователи соцсети возмущены длительными отключениями воды в Чечне

04 августа 2020, 21:54

Проблемы с водоснабжением в разных населенных пунктах Чечни, не разрешенные за много лет, усугубляются каждое лето, заявили пользователи Instagram. Они заявили о неанонсированных отключениях воды в Грозном и назвали поселки, где вода не подается неделями.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Шали, Урус-Мартана и села Пригородного в Грозном 6 июля пожаловались на длительные отключения водоснабжения. "Водоканал" в ответ заявил, что местные жители используют слишком много воды для хозяйственных нужд. Компания "Чечводоканал" не выполнила обязательства по бесперебойной подаче воды в домовладения Урус-Мартана, а сама вода не соответствует санитарным требованиям, заявила прокуратура по итогам проверки жалоб.

Жители Чечни неоднократно жаловались на проблемы с водоснабжением, которые обычно усугубляются в летнее время. В начале июля жители Гудермеса пожаловались на перебои с водой в течение последних недель. Они рассказали, что вынуждены покупать питьевую воду и отказаться от использования стиральных машин. Власти города, а также сотрудники "Водоканала" сообщили о ремонте ветхого водопровода, но не назвали сроки окончания работ.

Жители поселка Пригородное, который в апреле 2020 года был включен в состав города Грозного, жалуются на длительные перебои со снабжением питьевой водой. По словам местных жителей, проблемы с подачей воды наблюдаются с марта.

«В лучшем случае подают на несколько часов в сутки, и то в разное время, иногда и днями она не идет. Выручает только наличие старого бетонного колодца во дворе, в котором в войну запас воды всегда держали. Заливаем туда воду по надобности. То, что поселок наш включили в состав Грозного, ничего нам фактически не дал, кроме повышения тарифов на коммуналку», - сообщил местный житель Имран корреспонденту "Кавказского узла".

Жители Пригородного обращались в местную администрацию и «Водоканал», но предприятие объясняет проблемы с водоснабжением увеличением потребления воды в летний период и изношенностью сетей.

«Этот вопрос каждое лето практически возникает. Прошедший июль был очень жарким и практически весь этот месяц, как и предыдущие, мы провели без нормального водоснабжения. Днями вода не шла, неожиданно могла на пару часов пойти и снова перестать. Мне начисляется (за водоснабжение) 800 рублей, хотя воду мы все эти месяцы дополнительно у частников покупаем», - заявила местная жительница Раиса.

Обращение от имени жителей Пригородного распространилось по соцсетям еще в июле. Оно было опубликовано, в частности, в Instagram-сообществе chechnya_life, на которое подписаны 330 тысяч пользователей. Пост о проблеме Пригородного, опубликованный 23 июля, по состоянию на 20.40 мск сегодня собрал 1545 отметок "нравится" и 114 комментариев.

"Несколько месяцев у нас нет стабильной подачи воды, а в последние несколько недель вообще отсутствует. Люди не знают, что делать, все измучены из-за отсутствия воды", - говорится в публикации. Как утверждает автор поста, никаких действий для разрешения проблемы власти не предпринимали.

"Да Пригородном среди зимы могут на три дня отключить и свет и газ, не говоря уж о воде. Я не знаю, как они молчали до сих пор", - написала в комментариях djannet2154. По словам пользователя, в поселке у нее живет родственница.

"Наконец-то хоть кто-то написал обращение. С 23 марта 2020 года жители с. Пригородное живут без воды, примите пожалуйста меры", - написала flowers.zaira. "Я давно хотела написать про эту проблему с водой в Пригородном", - добавила _zarema_albastova_.

Некоторые комментаторы отмечают, что аналогичная проблема есть и в других населенных пунктах республики. "Не только в Пригородном, но и в Чечен-ауле", - написала _ashabova_hazar_. "В Чири-Юрте та же проблема", - утверждает mikhailova5734. "В поселке Долинский вечная проблема с водой", - добавил zali9515. "В Атагах тоже нет воды", - написала amishka___95_. "Проблема с водой у нас тоже, ст. Первомайская", - заметила kazalievazara. "Бердыкель тоже не остался в стороне. 2-3 месяца нет воды на нашей улице", - указал dadaev80. "В посёлке Старая Сунжа также уже месяца два, по крайней мере на нашей улице жалуются, по каплям набирают воду", - написала monata95.

Некоторые из жителей Пригородного отчаялись ждать решения проблемы от властей и выходят из положения самостоятельно, заказывая бурение скважин на своих участках.

«По совету друга пробурил у себя во дворе водяную скважину. Это обошлось мне в 8 тысяч рублей. Забросил туда водяной насос, правда проблема в том. что и с электричеством здесь часто бывают перебои. Сейчас и другие таким образом поступают, люди уже устали от этих проблем», - рассказал житель поселка Абдурахман корреспонденту "Кавказского узла".

Представитель «Водоканала» признал, что в разных населенных пунктах Чечни, в том числе в Пригородном, Курчалое, Урус-Мартане и Шали, есть проблемы с водоснабжением. Предприятие настаивает, что они вызваны большим потреблением воды, возлагая ответственность на самих абонентов. «Проблема в изношенности сетей в первую очередь, и в непредвиденных затратах воды. Из-за жары потребление воды резко возросло, к тому же многие жители используют ее не по назначению, а для полива своих огородов и садов. Это ведет к снижению давления в трубах, соответственно, вода до всех абонентов не доходит», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В Instagram-аккаунте чеченского телеканала "Грозный" 3 августа была опубликована информация "Водоканала" о предстоящих отключениях воды в разных районах республиканской столицы. В комментариях к публикации также есть жалобы на длительные отключения воды в разных населенных пунктах Чечни, и в том числе в поселке Пригородном. "В Пригородном уже 2 месяца нету воды", - написала luizaturlueva. "Не знаю,что там в Грозном, но в Аллерое почти воды все лето не видели", - заявил пользователь balletformyvalentine.

Под таким же анонсом в Instagram-аккаунте vodokanal.grozny по состоянию на 21.20 мск сегодня опубликовано 110 комментариев. "Что Вы постоянно делаете с этой водой в Старопромысловском районе! Ну сколько можно отключать воду? Как в такую жару в квартире запастись водой!" - возмущается ____please_smile__. "Вечная проблема в Старопромысловском районе с этой водой", - написала chernookaya_95_.

"Извиняюсь, а в районе старого рынка (улица Мира, Кокова, Чернокозова, Гайрбекова) будет вода?" - поинтересовался пользователь ibndjalil. "В центре города отключение воды не планируется", - ответил на этот комментарий представитель "Водоканала" с аккаунта vodokanal.grozny.

"И тем ни менее, по (проспекту) Путина воду вы отключили", - констатировал пользователь sssssabar под комментарием "Водоканала".

В конце июля в соцсетях распространилось также обращение от имени жителей Курчалоя. В посте, опубликованном 28 июля в Instagram-паблике chp.grozni, отмечается, что проблема с водоснабжением существует в населенном пункте "из года в год". «В Шали такая же ситуация», - прокомментировал обращение курчалоевцев _sabr.95__, слова которого перевел с чеченского корреспондент "Кавказского узла".

«Эта проблема у нас каждое лето возникает, уже не первый год. Сначала периодически воду отключали, потом пошло снижение напора, а затем и вовсе систематически стали воду отключать. С конца мая у нас жара стоит, а вода в лучшем случае подается на непродолжительное время. Постоянно приходится держать воду про запас», - рассказал житель Курчалоя Хамзат корреспонденту "Кавказского узла".

«В прошлом году нам присвоили статус города, но мы ничего от этого фактически не выиграли, даже наоборот. Даже с питьевой водой проблему власть не решила, постоянно приходится ее покупать у частников», - отметила местная жительница Малкан.

Представитель городской администрации назвал «обоснованными» жалобы курчалоевцев. «Жалобы обоснованные, проблема с водоснабжением существует, но вызвана эта ситуация объективными причинами, которые при всем желании разрешить не получится. Здесь наложение сразу нескольких проблем – ветхие сети, аномальная жара, из-за чего потребление воды выросло в разы, и другие сопутствующие факторы», - сказал он "Кавказскому узлу".