Автомобиль скорой помощи. Фото: Елена Синеок, "Юга.ру".

03 августа 2020, 05:42

Ребенок ранен на нелегальном стрельбище в Северной Осетии

Восьмилетний ребенок получил тяжелое ранение в Северной Осетии. Прокуратура проверила стрельбище возле станицы Змейской, где произошел инцидент, и выяснила, что оно было оборудовано незаконно.

Уголовное дело возбуждено после ранения восьмилетнего мальчика в Северной Осетии.

По данным республиканской прокуратуры, ребенок получил тяжелое ранение на стрельбище, которое расположено на окраине станицы Змейской в Кировском районе. Проверяющие обнаружили здесь приспособления для стрельбы по цели, а также выяснили, что стрельбище устроено незаконно, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства 2 августа.

Указанное стрельбище, где произошел инцидент, находится в районе очистных сооружений, его уже длительное время посещают как жители Змейской, так и сельчане из Эльхотово. По данным прокуратуры, местные власти и силовики не принимали должных мер для закрытия незаконного стрельбища.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 Уголовного кодекса (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Отметим, что максимальное наказание по указанной статье - ограничение свободы на срок до трех лет или арест на срок до шести месяцев.

Станица Змейская расположена в Кировском районе Северной Осетии на левом берегу Терека в двух километрах от Эльхотово. По данным 2020 года, население станицы составляет 6737 человек, сообщается на сайте Кировского района.

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