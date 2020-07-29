Москва выделила почти 12 миллиардов на оплату услуг ЖКХ в регионах юга России

29 июля 2020, 13:36

Правительство России выделило регионам юга страны 11,9 миллиарда рублей на льготы по оплате услуг ЖКХ. В Южном федеральном округе наибольшая сумма направлена Краснодарскому краю, в СКФО – Ставрополью.

Как сообщал "Кавказский узел", 1 июля в регионах России выросли тарифы на большинство жилищно-коммунальных услуг на фоне введенных из-за пандемии ограничений и потери доходов людей. Жители Северной Осетии пожаловались на рост цен за электричество.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении 50 процентов льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг для жителей 30 регионов России, сообщило сегодня правительство России. "Речь идет о льготах для отдельных категорий населения из числа ветеранов, инвалидов, а также граждан, пострадавших из-за радиационных или техногенных катастроф. Они оплачивают 50 процентов стоимости жилищно-коммунальных услуг. Оставшуюся часть берет на себя государство. Расходы регионов на эти цели возмещаются за счет федерального бюджета", – сказано в сообщении, опубликованном сегодня на сайте правительства.

Среди перечисленных регионов, жители которых являются адресатами соцпомощи, значатся все регионы Северо-Кавказского федерального округа и Южного федерального округа. Общая сумма, направленная в ЮФО и СКФО, составляет 11,9 млрд рублей, следует из распоряжения Михаила Мишустина. "Всего на эти цели в 2020 году предусмотрено более 106 млрд рублей", – отмечается на сайте правительства.

Для возмещения расходов по услугам ЖКХ из федерального бюджета Ставрополью выделено 2,1 млрд рублей, Чечне – 2 млрд рублей, Дагестану – 840,4 млн рублей, Ингушетии – 223,9 млн рублей, Северной Осетии – 403 млн рублей, Карачаево-Черкесии – 381 млн рублей. Всего для регионов СКФО из федерального бюджета выделено 5,6 млрд рублей, следует из документа, опубликованном на сайте правительства России.

Для регионов ЮФО выделено 6,3 млрд рублей. Из них Кубани – 4,1 млрд рублей, Волгоградской области – 1,3 млрд рублей, Ростовской области – 243,7 млн рублей, Адыгее – 200,6 млн рублей, Калмыкии – 151,6 млн рублей, Астраханской области – 31,4 млн рублей, указано в документе.