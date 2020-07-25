Люди в медицинских масках. Фото: REUTERS/Alexandros Avramidis

25 июля 2020, 19:45

Кубань сравнялась с Ростовской областью по приросту смертей от COVID-19 в ЮФО

За сутки в Южном федеральном округе зафиксированы шесть смертей от коронавируса. По два пациента умерли на Кубани и в Ростовской области и по одному в Калмыкии и Астраханской области.

Как сообщал "Кавказский узел", лидером по новым смертям от коронавируса среди регионов ЮФО 21 июля стала Ростовская область, где за сутки умерли три пациента с COVID-19.

На главной странице "Кавказского узла" не менее, чем шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России и в странах Южного Кавказа. Динамика распространения коронавируса, в том числе в ЮФО, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За сутки с 24 на 25 июля в ЮФО от коронавируса умерли шесть пациентов. Из этого числа по двое скончались на Кубани и в Ростовской области и по одному в Калмыкии и Астраханской области, указано в публикации на сайте "Стопкоронавирус.рф", где статистика по коронавирусу формируется на основе данных Минздрава России и Роспотребнадзора.

Общее число смертей от COVID-19 за все время эпидемии в округе достигло 460. Больше всего зафиксировано в Ростовской области – 203, на втором месте Кубань – 102, на третьем Волгоградская область – 57. После нее расположились Астраханская область – 43, Калмыкия – 37 и Адыгея – 18, сообщается на сайте.

За сутки в ЮФО зафиксированы 402 новых заражения коронавирусом. Больше всего в Ростовской области – 124, на втором месте Кубань – 92, на третьем Волгоградская область – 85. Далее идут Калмыкия – 37, Адыгея – 34 и Астраханская область – 30, указано на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Общее число случаев COVID-19 за все время эпидемии в округе достигло 37 813. Из этого числа больше всего приходится на Ростовскую область – 12 144, на  втором месте Волгоградская область – 8602, на третьем Кубань – 7690. Затем следуют Астраханская область – 4371, Адыгея – 2530 и Калмыкия – 2476, следует из данных Роспотребнадзора.

Число выздоровевших от COVID-19 в ЮФО увеличилось до 28 510. Наибольшее количество излечившихся от коронавируса пациентов приходится на Ростовскую область – 9723, на втором месте Кубань – 6653, на третьем Волгоградская область – 5051. После нее идут Астраханская область – 3406, Адыгея – 2008 и Калмыкия – 1669, сообщил Роспотребнадзор.

На 10.35 мск 25 июля общее число болеющих коронавирусом в округе составило 8843. Больше всего больных приходится на Волгоградскую область – 3494, на втором месте Ростовская область – 2218, на третьем месте Кубань – 935. Далее расположились Астраханская область – 922, Калмыкия – 770 и Адыгея – 504, указано на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Наихудшая ситуация среди регионов ЮФО по числу заражений на 100 тысяч населения в Калмыкии (913,2), а самая благоприятная – на Кубани (135,5), следует из данных Роспотребнадзора.

Согласно данным на 1 января самый населенный регион ЮФО – Краснодарский край, где живет 5,67 млн человек. Население Ростовской области – 4,197 млн человек, Волгоградской – 2,491 млн, Астраханской – 1,005 млн. Численность населения Адыгеи – 463 тысячи, а Калмыкии – 271 тысяча человек, информирует сайт Росстата.

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Дагестан сравнялся со Ставропольем по числу новых смертей от коронавируса", "Комментаторы сюжета о закрытой в Грозном клинике призвали сделать анализ на COVID-19 бесплатным", "Разрешены коллективные молитвы в мечетях Кабардино-Балкарии".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

25 июля 2020, 22:12

25 июля 2020, 20:43

  • Политологи указали на риски влияния на Грузию конфликта между Арменией и Азербайджаном

    Развитие конфликта между Арменией и Азербайджаном может обернуться для Грузии экономическими потерями и наплывом беженцев, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Обстрелы грозят гуманитарной катастрофой жителям приграничных районов Армении и Азербайджана, которые рискуют остаться без урожая, отметила аналитик Международной кризисной группы Олеся Вартанян.

25 июля 2020, 18:46

  • Дагестан вернул лидерство по приросту смертей от COVID-19 в СКФО

    За сутки в Северо-Кавказском федеральном округе зафиксированы шесть смертей от COVID-19. Три из них пришлись на Дагестан, два пациента скончались на Ставрополье и еще один умер в Кабардино-Балкарии. Наибольшее число новых заражений пришлось на Ставропольский край.

25 июля 2020, 17:55

  • 1 Коронавирус не стал помехой для акций поддержки Кадырова из-за санкций

    После заявления Рамзана Кадырова об ужесточении контроля за соблюдением санитарных норм чиновники пригрозили штрафами предпринимателям во время проверок в магазинах, кафе и на рынках. При этом в республике проходят акции поддержки главы региона, на которых не всегда соблюдаются введенные властями ограничения.

25 июля 2020, 16:47

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи