Кубань сравнялась с Ростовской областью по приросту смертей от COVID-19 в ЮФО

25 июля 2020, 19:45

За сутки в Южном федеральном округе зафиксированы шесть смертей от коронавируса. По два пациента умерли на Кубани и в Ростовской области и по одному в Калмыкии и Астраханской области.

Как сообщал "Кавказский узел", лидером по новым смертям от коронавируса среди регионов ЮФО 21 июля стала Ростовская область, где за сутки умерли три пациента с COVID-19.

На главной странице "Кавказского узла" не менее, чем шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России и в странах Южного Кавказа. Динамика распространения коронавируса, в том числе в ЮФО, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За сутки с 24 на 25 июля в ЮФО от коронавируса умерли шесть пациентов. Из этого числа по двое скончались на Кубани и в Ростовской области и по одному в Калмыкии и Астраханской области, указано в публикации на сайте "Стопкоронавирус.рф", где статистика по коронавирусу формируется на основе данных Минздрава России и Роспотребнадзора.

Общее число смертей от COVID-19 за все время эпидемии в округе достигло 460. Больше всего зафиксировано в Ростовской области – 203, на втором месте Кубань – 102, на третьем Волгоградская область – 57. После нее расположились Астраханская область – 43, Калмыкия – 37 и Адыгея – 18, сообщается на сайте.

За сутки в ЮФО зафиксированы 402 новых заражения коронавирусом. Больше всего в Ростовской области – 124, на втором месте Кубань – 92, на третьем Волгоградская область – 85. Далее идут Калмыкия – 37, Адыгея – 34 и Астраханская область – 30, указано на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Общее число случаев COVID-19 за все время эпидемии в округе достигло 37 813. Из этого числа больше всего приходится на Ростовскую область – 12 144, на втором месте Волгоградская область – 8602, на третьем Кубань – 7690. Затем следуют Астраханская область – 4371, Адыгея – 2530 и Калмыкия – 2476, следует из данных Роспотребнадзора.

Число выздоровевших от COVID-19 в ЮФО увеличилось до 28 510. Наибольшее количество излечившихся от коронавируса пациентов приходится на Ростовскую область – 9723, на втором месте Кубань – 6653, на третьем Волгоградская область – 5051. После нее идут Астраханская область – 3406, Адыгея – 2008 и Калмыкия – 1669, сообщил Роспотребнадзор.

На 10.35 мск 25 июля общее число болеющих коронавирусом в округе составило 8843. Больше всего больных приходится на Волгоградскую область – 3494, на втором месте Ростовская область – 2218, на третьем месте Кубань – 935. Далее расположились Астраханская область – 922, Калмыкия – 770 и Адыгея – 504, указано на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Наихудшая ситуация среди регионов ЮФО по числу заражений на 100 тысяч населения в Калмыкии (913,2), а самая благоприятная – на Кубани (135,5), следует из данных Роспотребнадзора.

Согласно данным на 1 января самый населенный регион ЮФО – Краснодарский край, где живет 5,67 млн человек. Население Ростовской области – 4,197 млн человек, Волгоградской – 2,491 млн, Астраханской – 1,005 млн. Численность населения Адыгеи – 463 тысячи, а Калмыкии – 271 тысяча человек, информирует сайт Росстата.

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".