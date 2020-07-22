Сын азербайджанского оппозиционера обвинен в распространении COVID-19

22 июля 2020, 19:30

Мехти Ибрагимов, сын члена президиума партии Народного фронта Азербайджана Мамеда Ибрагима арестован на три месяца по обвинению в распространении коронавирусной инфекции после акции протеста в Баку. Оппозиционер считает обвинение надуманным и связывает преследование сына со своей политической деятельностью.

Как сообщал "Кавказский узел", в ночь на 15 июля в Баку прошло несанкционированное шествие в поддержку азербайджанской армии. Встреча в поселке Ахмедлы Хатаинского района Баку гроба с телом полковника Ильгара Мирзоева, погибшего в ходе боев в Товузском районе, переросла в стихийную демонстрацию, которая привела к стычкам активистов с полицией. 18 июля члены Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Асиф Юсифли и Сеймур Ахмедзаде были арестованы по обвинению в уничтожении чужого имущества, организации действий, повлекших нарушение общественного порядка и оказании сопротивления представителю власти. 20 июля ПНФА сообщила о новых задержаниях и арестах активистов.

Мехти Ибрагим был задержан рано утром 15 июля после акции в поддержку армии, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" член президиума ПНФА Мамед Ибрагим.

"Мой сын является учителем физкультуры. Он член правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА). Мехти задержали в связи с шествием 14-15 мая в поддержку армии. Он участвовал в шествии с целью поддержки государства и был среди тех, кто находился на Аллее шехидов. Однако Мехти стоял на большом расстоянии от основной массы демонстрантов, которые собрались перед парламентом. Когда группа людей заходила в парламент, Мехти был возле станции фуникулера, то есть примерно в 300 метрах от парламента. Его задержали 15 июля утром, когда люди расходились после акции", - рассказал Мамед Ибрагим.

По словам оппозиционера, его сына привезли в отделение полиции в Баку. Мамед Ибрагим отметил, что ждал от полиции объективного разбирательства в ситуации с его сыном, поскольку "он член ПЕА, а митинг был в поддержку государства".

"На третий день я узнал, что из 119 приведенных в отделение 101 был отпущен. А Мехти оставили из-за того, что он оказался сыном оппозиционера. Следователь задавал ему вопросы обо мне. Мехти говорили: "что же ты за член ПЕА, если отец у тебя член ПНФА?". Потом говорили, что со дня на день отпустят. А вчера (21 июля) я узнал, что против моего сына начато дело по ст. 139-1.1 и ст. 139-1.1 УК Азербайджана (нарушение противэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режима, повлекшее распространение заболевания или создавшее угрозу этого). Якобы мой сын, зараженный коронавирусом, нарушив обязательства по карантину, пошел на акцию", - заявил Мамед Ибрагим.

Он считает обвинение надуманным. "Мехти никакой врач не обследовал, не помещал его на карантин. Если бы он действительно был взят на карантин, то и нас всех взяли бы на карантин - его супругу, родителей, ребенка. Мехти не привлекали к принудительному лечению. Если он был на карантине, то как ему 14 июля и в предыдущие дни выдавали смс-пропуска на выход из дома? Почему, если он болен, его содержат в отделении полиции?", - продолжил Мамед Ибрагим.

По его словам, указанное обвинение его сыну предъявили "из-за отсутствия других оснований для привлечения к ответственности".

"В течение семи дней полиция просмотрела все видео, опросила всех свидетелей и не смогла найти ни одного доказательства нахождения моего сына среди ворвавшихся в парламент и участников других незаконных действий. Не найдя других оснований для привлечения Мехти к ответственности, ему выдвинули столь абсурдное обвинение. Температура у Мехти повысилась в отделении полиции и им пришло в голову подвести его под "карантинную" статью", - считает Мамед Ибрагим.

Он указал на проблемы со здоровьем его сына. "Сейчас у Мехти повышенная температура. Если у него коронавирус, то почему его содержат в камере? Ведь его должны были немедленно отправить в лечебное учреждение", - подчеркнул Мамед Ибрагим.

Член президиума ПНФА сообщил, что около 18.00 по местному времени (17.00 мск) Хатаинский районный суд Баку избрал в отношении его сына меру пресечения в виде ареста сроком на три месяца. "Суд и следствие исполняют заказ. Моего сына преследуют из-за моей оппозиционной деятельности", - уверен Ибрагим. Он добавил, что решение об аресте будет обжаловано.

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями МВД Азербайджана относительно обвинений и меры пресечения в отношении Мехти Ибрагимова. В Хатаинском суде подтвердили информацию о его аресте.

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