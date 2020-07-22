Врач из Твери пожаловался на принудительную доставку к следователю на Кубань

22 июля 2020, 03:13

Врач скорой помощи из Твери Олег Грек сообщил, что его принудительно доставили на допрос в станицу Каневскую Краснодарского края из-за публикации в паблике в соцсетях истории местного хирурга. По словам врача, после допроса ему пришлось самостоятельно добираться домой.

Врач скорой помощи Конаковской центральной районной больницы Тверской области, отец троих малолетних детей Олег Грек был задержан после рабочей смены сотрудниками правоохранительных органов у себя дома. Полицейские предъявили ему решение Каневского районного суда Краснодарского края, в котором говорилось, что у него надо провести обыск.

"15 июля я вернулся домой после суток тяжелой работы на "скорой". У нас всегда очень много вызовов. Много больных COVID и с подозрением на него. Мы выезжаем к больным в костюмах, в которых очень жарко", - рассказал 21 июля корреспонденту "Кавказского узла" по телефону Олег Грек.

По его словам, он уже собирался лечь спать после смены, когда в его квартиру вошли трое сотрудников правоохранительных органов, "которые объявили об обыске в квартире и предъявили решение суда из другого региона - Каневского района Краснодарского края". "Я сразу спросил, что они хотят найти у меня. И они сказали, что им нужен компьютер. Я сразу им отдал компьютер", - рассказал Грек.

Однако, по его словам, правоохранители заявили, что ему нужно поехать "сначала с ними в гостиницу, потом на маршрутке в Москву и самолетом в Краснодар, а далее - в станице Каневскую".

"Я удивился и спросил, в качестве кого и зачем. На что мне пояснили, что в качестве свидетеля по факту размещения в моем паблике (в социальной сети "ВКонтакте) "Подслушано у медиков г. Тверь - ТО (ПуМТ)" материала врача-хирурга экстренной хирургической помощи из ГБУЗ «Каневская ЦРБ» [...] Ксении Афанасьевой, которая описывает трагическую ситуацию, которая привела к смерти ребенка, указывая имя ребенка, что является нарушением частной жизни", - поделился обстоятельствами произошедшего Грек.

По его словам, история, произошедшая в Каневской, "имела большой общественный резонанс", а данные ребенка озвучивались на телевидении в октябре 2019 года.

"После передачи в отношении этого врача Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по пункту 2 статьи 109 УК РФ ("причинение смерти по неосторожности) - по факту гибели девочки. Это, несомненно, тяжелейшая трагедия для родителей ребенка, я сам отец троих малолетних детей. И об этом даже страшно подумать. В моем паблике был репост объяснения врача из Каневского района Краснодарского края по данному случаю. Я даже не углублялся в суть этой истории из другого региона, так как у нас своих проблем хватает. Однако правоохранители каким-то образом сочли, что именно в моем паблике через репост были распространены персональные данные умершего ребенка, что наказуемо статьей 137 УК РФ ("нарушение неприкосновенности частной жизни")", - сообщил Грек.

По его словам, правоохранители не вняли его объяснениям о том, что сведения о ребенке были распространены на телевидении раньше, чем в его паблике. Тогда Грек поинтересовался, нельзя ли обеспечить допрос посредством видеосвязи, но ему ответили отрицательно.

"Меня посадили в маршрутку вместе с компьютером и повезли в Москву в аэропорт. Я был еле живой от усталости после работы, после второй бессонной ночи, стресса и непонимания, что вообще происходит, в чем и почему я оказался виноват. Я понимал, что если я откажусь ехать, то ко мне применят силу, что мне, в принципе, и было сказано. При обыске присутствовали мои соседи, которые тоже находились в шоке от увиденного. Я пытался им пояснить, что я никакой не преступник и ничего не совершал, но это еще больше добавляло мне стресса на фоне того, что я был лишен сна после ночной смены", - рассказал Грек.

По его словам, в аэропорту троих правоохранителей и его с компьютером не пустили на борт самолета, так как авиакомпания, на лайнере которой планировалось лететь, не разрешает бесплатно провозить багаж. Тогда правоохранители разобрали компьютер Грека.

"Наконец мы сели в самолет с кусками от моего компьютера, где мне доверили держать самую его основную часть - жесткий диск. Если бы я хотел, я бы мог его смыть в унитазе в самолете. Но мне нечего скрывать, потому что я законопослушный человек, и вся эта история ничего, кроме шока, у меня не вызывала и не вызывает", - сообщил Грек.

При этом он отметил, что и в аэропорту, и в переполненных самолетах люди были без масок. "Они были всего у пары человек и у меня. Это был огромный риск заразиться, как медработник, я понимал это и поэтому надел маску, которая была со мной", - отметил Грек, добавив, что правоохранители тоже были без масок.

"Когда мы прилетели в Краснодар, то подъехала частная машина, где за рулем сидел неизвестный. Меня везли несколько часов по какому-то бездорожью неизвестно куда. Со мной никто не разговаривал", - рассказал подробности своих злоключений Грек.

"Мне не дали никаких документов, на основании чего меня вывезли из дома в Краснодарский край. Я стал украдкой посылать сообщения супруге", - сообщил врач.

По словам Грека, его доставили к следователю в Каневскую. "Она задала мне формальные вопросы: принадлежит ли мне паблик, как попало письмо врача с Каневской больницы в этот паблик. Все, что я знал, я честно рассказал. Этот допрос длился не более двух часов с учетом "исследования" моего жесткого диска. После чего следователь заявила мне, что я могу быть свободен с моим компьютером, который мне кое-как собрали. Когда я спросил, как я должен добраться с Каневской домой в Тверь, куда ехать почти две тысячи километров, следователь ответила, что она не занимается вопросами доставки", - рассказал Грек.

Правоохранители, которые доставили врача в Каневскую, сказали Греку, что им не выделили средства на его доставку назад, и уехали.

"Хорошо, что я прихватил с собой деньги из дома. Так я смог на электричке доехать от станицы Каневской до Краснодара, купил билет на самолет до Москвы и затем на маршрутку до Твери. Домой я вернулся только 18 июля. Я не спал более трех суток, был полностью разбит и очень плохо себя чувствовал, а впереди была следующая смена без отдыха", - отметил врач, добавив, что потратил на обратную дорогу более десяти тысяч рублей.

"Я, конечно же, намерен обратиться в прокуратуру, чтобы к виновным в издевательствах и пытках, оставлении меня в опасности были применены меры воздействия", - рассказал врач из Твери.

Принудительная доставка Грека на Кубань была необоснованной

По мнению лидера краснодарского краевого отделения независимого профсоюза "Альянс врачей" Юлии Волковой, история с Греком является примером преследования медицинского работника за его мнение и гражданскую позицию.

"Олег Грек - известный активист и общественник, который выступает за права всех медработников в своем регионе, что, естественно, не нравится властям. В его паблике медработниками поднимаются важные темы, и идет их профессиональное обсуждение. То, что произошло с врачом с Твери, стало известно мне от моих коллег из Краснодарского края. Я считаю, что мы имеем дело с очередным преследованием медработников за их мнение и гражданскую позицию, что не должно быть нормой нашей жизни и должно пресекаться общественностью и предаваться огласке", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению адвоката краевой коллегии адвокатов, независимого от данного дела, Сергея Костюка, принудительная доставка врача к другой регион является "необоснованной и незаконной".

"Что касается задержания медработника и его принудительной доставки из одного региона в другой, то нарушен Уголовно-процессуальный кодекс РФ и процедура приглашения свидетеля дать показания повесткой согласно статьи 188 УПК РФ", - заявил Костюк корреспонденту "Кавказского узла".

Единственное, что могли сделать правоохранители - вручить Греку повестку, где должна было быть обозначено, куда, когда и к кому ему следует явиться, по какому делу и в каком качестве, заявил адвокат.

"Далее свидетель имел право поставить перед следователем, которая его вызывала, вопрос о финансовой стороне своей поездки и расходах, так как именно государство в лице СКР, которое нуждается в показаниях того или иного свидетеля, должно предоставить ему средства на дорогу в оба конца и расходы в дороге, согласно статьи 131 УПК РФ, которая так и называется "Процессуальные издержки", - пояснил адвокат.

При этом он уточнил, что "следствие было обязано приобрести вызываемому свидетелю билеты в обо конца и оплатить суточные на те расходы, которые свидетель несет в дороге, и никакие конвойные его не должны были сопровождать при этом, так как свидетель не может быть задержан без оснований".

Кроме того, по словам адвоката, вызов медработника в другой регион следователем также "необоснованный", как из-за отрыва врача в условиях "повышенной готовности", так и с точки зрения траты бюджетных средств на поездку.

Комментариями официальных представителей Каневского следственного отдела и Краснодарского краевого следственного управления относительно ситуации с Греком "Кавказский узел" пока не располагает.