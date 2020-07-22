Требования снести памятник Нариманову поставили в тупик власти Грузии

22 июля 2020, 04:12

Лидер «Грузинского марша» опрошен сотрудниками службы госбезопасности по делу о разжигании межнациональной розни после акции с требованием снести памятник Нариману Нариманову в Марнеули. В настоящий момент памятник азербайджанскому большевику находится в аварийном состоянии, однако восстановить его запрещают законы Грузии. Если же памятник будет демонтирован, это приведет к ухудшению отношений с Азербайджаном, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Как писал "Кавказский узел", в июне сотрудники службы госбезопасности Грузии опросили главу Высшего управления мусульман Миртаги Асадова по делу о разжигании розни между грузинами и азербайджанцами в Квемо-Картли и Кахетии. Вопросы, по словам Асадова, касались, в частности, реставрации памятника большевику Нариману Нариманову.

В Квемо-Картли и Кахетии есть люди, которые намеренно разжигают противостояние между этническими грузинами и азербайджанцами, заявила 30 мая Служба госбезопасности Грузии. "Эти люди выступают в негативном контексте с публичными заявлениями, которые имеют патриотические мотивы, что создает опасность мирному проживанию с этническими азербайджанцами", – сказано в сообщении Службы госбезопасности, переведенном корреспондентом "Кавказского узла". Ведомство возбудило уголовное дело по статье "расовая дискриминация" Уголовного кодекса Грузии.

Служба государственной безопасности 21 июля опросила лидера партии «Грузинский марш» Сандро Брегвадзе по уголовному делу о разжигании межэтнической розни и провокации грузино-азербайджанского конфликта в регионах Грузии, населенных этническими азербайджанцами. Следствие интересовалось также недавно проведенной "Грузинским маршем" акцией протеста в Марнеули с требованием сноса памятника Нариману Нариманову.

«Задавали вопросы по требованию сноса памятника Нариману Нариманову. Я объяснил, какая была акция, что представители «Грузинского марша» в это время находились в Тбилиси и не знали о ее проведении», - перевел слова Брегвадзе в эфире телекомпании «Имеди» корреспондент "Кавказского узла".

Глава грузино-российского общественного центра имени Евгения Примакова Дмитрий Лорткипанидзе, принявший участие в акции протеста 17 июля, сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что она была организована жителями Марнеули. По словам Лорткипанидзе, акция носила предупредительный характер, а он и ряд представителей «Грузинского марша» просто поддержали ее требования. По завершении акции инициативная группа провела встречу с представителями местных властей по вопросу сноса памятника.

Памятник Нариману Нариманову был установлен в Марнеульском муниципалитете в 1970-х годах и с тех пор не реставрировался, и находился в аварийном состоянии. После заявления властей о планах снести его из-за действия в Грузии запрета на фашистскую и советскую символику, марнеульцы провели акцию протеста. Власти приняли решение отреставрировать памятник, сообщил 19 мая телеканал "Азербайджан 24".

Вопрос о сносе памятника Нариману Нариманову был поднят давно, а партия "Грузинский марш" подключилась к нему перед выборами, чтобы продемонстрировать свою позицию и потенциал. Вместе с тем вопрос сноса памятника азербайджанскому общественному деятелю может ухудшить грузино-азербайджанские отношения, заявили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

«Требование о сносе памятника неприемлемо для правящей партии и усложняет ей жизнь, так как власть ответственна за выполнение требований. Для власти выполнение этого требования не отвечает политической реальности и необходимости», - сказал политолог «Клуба независимых экспертов» Рамаз Сакварелидзе корреспонденту «Кавказского узла».

Доктор военно-политических наук Вахтанг Маисая обратил внимание, что в Азербайджане чтут Нариманова, который был поэтом и общественным деятелем.

«В Грузии немногие понимают суть дела: здесь для многих политиков и общественных деятелей Нариманов ассоциируется с тем, что он был главой советского Азербайджана, и они не знают, что он – поэт и многое сделал для Азербайджана в качестве литературоведа. Или не хотят это знать», - сказал Маисая корреспонденту «Кавказского узла».

По словам политолога, власти Грузии попали в щекотливое положение: вопрос памятника Нариманову подпадает под закон, запрещающий установление в общественных местах коммунистических символов и памятников большевикам, но, с другой стороны, Нариманов был поэтом и общественным деятелем.

Все памятники большевикам в Грузии были демонтированы еще в конце 1980-х годов, но памятник Нариманову остался, поскольку "многие грузинские азербайджанцы воспринимают Нариманова не как большевика, (....) а как просветителя", отмечает ведущий эксперт Грузинского центра стратегического Анализа (GSAC) Гела Васадзе. "И действительно, период жизни Нариманова в Грузии связан, прежде всего, с просветительской деятельностью в среде азербайджанцев Грузии", - цитирует слова политолога 18 июля азербайджанское издание "Зеркало".

«Власти Грузии остерегались сносить этот памятник – у местных этнических азербайджанцев трогательное отношение к Нариманову. Власти стоят перед дилеммой: соответствие закону или отношения с Азербайджаном», - сказал аналитик.

При этом Маисая не исключает, что в ухудшении грузино-азербайджанских отношений заинтересованы определенные силы внутри страны или за ее пределами. По словам политолога, спорные вопросы и ситуации, которые ставят отношения двух стран под угрозу, в течение последнего времени возникают достаточно регулярно. «В последнее время нагнетается атмосфера в отношении Грузии, такая тенденция видна невооруженным глазом», - сказал он.

Маисая отметил, что Грузия – нейтральная сторона в армяно-азербайджанском конфликте и может выступить в качестве главного посредника в установлении мира между обеими странами. Он предположил, что существуют силы, желающие пресечь нейтралитет Грузии и втянуть ее в противостояние с одной из сторон этого конфликта.