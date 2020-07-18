С сочинского правозащитника Семена Симонова взята подписка о невыезде

18 июля 2020, 08:43

Эксперт Московской Хельсинкской группы Семен Симонов заподозрен в злостном неисполнении решения суда о штрафе в 300 тысяч рублей, который был наложен на возглавляемую им краснодарскую общественную организацию "Южный правозащитный центр" в 2017 году. С правозащитника взята подписка о невыезде, сообщил его адвокат.

Как информировал "Кавказский узел", Минюст России включил "Южный правозащитный центр" (ЮПЦ) в реестр иностранных агентов в декабре 2016 года. Организация отказалась регистрироваться в качестве иностранного агента, и решением сочинского суда от 14 февраля была оштрафована на 300 тысяч рублей. В декабре 2017 года Симонов сообщил, что "Южный правозащитный центр" бездействовал в течение года, чтобы добиться снятия ярлыка иностранного агента, в результате организация была исключена из реестра иноагентов.

"Южный правозащитный центр" был создан в 2012 году и занимался проведением общественного мониторинга, а также распространением достоверной информации о нарушениях прав человека. В частности, организация сообщала о массовой голодовке мигрантов в Сочи, но прокуратура эти сведения опровергла.

"Южный правозащитный центр" после назначенного судом штрафа в 300 тысяч рублей с 2017 года фактически прекратил работу, поскольку таких денег у организации нет, сообщил 17 июля корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Семена Симонова Александр Попков.

"Уголовное дело было возбуждено 18 октября 2019 года судебными приставами по рапорту оперуполномоченного УФСБ. Симонов является подозреваемым", - сказал он.

Дело возбуждено по части 2 статьи 315 УК РФ (злостное неисполнение служащим коммерческой или иной организации вступившего в законную силу решения суда), на следующей неделе ожидается, что Симонову будет предъявлено обвинение, отметил адвокат.

Санкции этой статьи УК РФ предусматривают максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы.

С подозреваемого взята подписка о невыезде, уточнил Попков.

Глава краснодарской региональной благотворительной общественной организации "Южный правозащитный центр" Семен Симонов в 2013 году был номинирован на конкурс "Кавказского узла" "Герой Кавказа".

По словам адвоката, штраф "Южному правозащитному центру" обжалован в Европейский суд по правам человека. "По делу о штрафе в ЕСПЧ пройдена ее коммуникация, ожидается решение. Семена Симонова в ЕСПЧ представляет адвокат "Агоры" Ирина Хрунова. Что касается техники, изъятой при обыске [в 2019 году], то ее вернули в начале этого лета. По этому факту обжаловали обыск, была отправлена жалоба в ЕСПЧ. Результатов по жалобам пока нет, кроме сообщения из ЕСПЧ, что жалоба зарегистрирована", - рассказал Попков.

"Кавказский узел" писал, что 12 сентября 2019 года, как сообщал Симонов, в его квартире был проведен обыск, в ходе которого силовики изъяли несколько ноутбуков, системных блоков и флешек, а также документы, связанные с деятельностью "Южного правозащитного центра".

Сам Семен Симонов считает, что не обязан платить штраф за организацию. "Уголовное дело за неуплату штрафа, но штраф не мой", - написал он в комментариях на своей странице в Facebook.

В сентябре 2017 года судебные приставы установили крайний срок уплаты штрафа "Южного правозащитного центра" на январь 2018 года. Симонов неоднократно представлял документальные подтверждения того, что его организация не располагает достаточными для этого средствами или имуществом. В июле 2019 года, по истечении предельного срока исполнительного производства, приставы обратились в суд с заявлением о его прекращении, но суд вместо этого возложил обязанность по уплате штрафа лично на Симонова, признав его платежеспособным. В августе 2019 года Симонов выиграл апелляцию по данному решению, однако к тому времени дело в отношении его организации было передано другому подразделению судебных приставов, которое отозвало ходатайство о прекращении исполнительного производства, а впоследствии возбудило уголовное дело, сообщается 16 июля со ссылкой на слова Симонова на сайте правозащитной организации Human Rights Watch.

"Эта ситуация с преследованием правозащитника показывает, что российские власти продолжают использовать репрессивный закон об иностранных агентах для криминализации важной работы независимых групп. Нужно не только закрывать дела в отношении "Южного правозащитного центра" и Семена Симонова, но и отменять сам закон... Дело против Симонова очевидно преследует цель наказать его за его правозащитную деятельность и помешать ему продолжать эту работу. Российским властям еще не поздно отозвать обвинения и прекратить попытки запугивания и подавления гражданского активизма", - приводятся в сообщении организации слова исследователя HWR по России Дамели Айтхожиной.

Госдума России приняла "Закон об иностранных агентах" 13 июля 2012 года. Он обязывает НКО, финансируемые из-за рубежа и занимающиеся при этом политической деятельностью, принять статус иностранного агента. 25 ноября 2017 года был подписан закон о статусе иностранного агента для СМИ, согласно которому иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. 27 ноября на Всероссийском съезде правозащитников в Москве была принята резолюция, в которой, в частности, говорится о необходимости отмены закона об иноагентах.

Адвокаты сочли преследование Симонова попыткой наказать его за правозащитную деятельность

Уголовное дело в отношении Симонова можно связать с попыткой свести с ним счеты, считает адвокат краевой палаты адвокатов, независимый от дела Симонова, Сергей Костюк.

"Эта статья совершенно не рабочая и ее запускают, когда надо свести с кем-то неугодным счеты. Очень много дел у приставов, когда довольно состоятельные должники не платят по долгам, но все ограничивается небольшими штрафами либо предупреждениями, на крайний случай - административными делами. В данном случае ничем иным, как преследованием правозащитника, это уголовное дело я объяснить не могу, тем более если на счету организации и у него лично как руководителя нет таких денег, чтобы рассчитаться. Какой же это умысел, если человеку нечем платить? Я не вижу в этом состава преступления", - сказал Костюк "Кавказскому узлу".

Также позицию своего коллеги поддержал и адвокат краевой палаты адвокатов, также независимый от дела Симонова, Михаил Беньяш.

"Состава статьи 315 УК РФ - злостное уклонение от обязательств выплатить штраф - я не вижу. Дело по данной статье возбуждают приставы. Я ранее работал приставом и никогда дела по данной статье не возбуждал, как и мои коллеги, потому что если пристав не может взыскать средства, значит, он плохо работает и не использует ресурс, предоставленный ему законом. Если средства и имущество есть, то приставы обязаны накладывать арест на то имущество и средства, которые можно арестовывать по закону, и оттуда идет взыскание. Но если у человека нет средств, имущества, то откуда он их может взять и какой в этом может быть умысел, если состав данной статьи образует именно умысел?" - сказал Беньяш "Кавказскому узлу".

Он также счел уголовное дело в отношении правозащитника не попыткой взыскать штраф, а наказать за его правозащитную деятельность.

При этом адвокаты считают, что руководитель организации, на счету которой нет средств, несет персональную ответственность по закону.

"Кавказский узел" размещает новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа на специальной тематической странице "Преследование активистов".