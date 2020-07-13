Рост коммунальных тарифов на фоне пандемии усугубил финансовые трудности нальчан

13 июля 2020, 17:33

Тарифы на электричество, тепло- и водоснабжение выросли в Кабардино-Балкарии в июле на фоне снижения платежеспособности людей, рассказали представители двух товариществ собственников жилья. Нальчане пожаловались на растущие долги.

Как писал "Кавказский узел", 1 июля в регионах России выросли тарифы на большинство жилищно-коммунальных услуг на фоне введенных из-за пандемии ограничений и потери доходов людей. В частности, в Чечне рост составил до 6,5%, что вызвало недовольство местных жителей. В Дагестане тарифы на некоторые услуги поднялись на 5,2%, а жители Махачкалы пожаловались, что за время пандемии стали должниками за ЖКУ. Рост тарифов на фоне пандемии встревожил и жителей Волгоградской области, а ростовчане заявили об ухудшении своего положения из-за роста тарифов на фоне потери заработков в период пандемии.

В Кабардино-Балкарии 1 июля тарифы выросли на электроэнергию, теплоэнергию, горячую и холодную воду, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» представитель Госкомитета по энергетике, тарифам и ЖКХ.

На электроэнергию цена выросла на 19 копеек: ранее киловатт электроэнергии для жителей городов республики стоил 3,77 рубля, теперь – 3,96 рубля. Для сельского населения тариф повысился на 12 копеек – с 2,65 рубля до 2,77 рубля.

Тариф на теплоэнергию вырос на 3,4%. Кубометр горячей воды по счетчику с июля стоит 108,77 рубля вместо 90,16 рубля, а кубометр холодной воды – 29,85 рубля вместо 29,38 рубля.

В феврале 2020 года платежи населения за электроэнергию составили 104,6%, в марте - уже 93,1%, в апреле - 66,1%, а в мае – 82,7%, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» представитель «Каббалкэнерго». За июнь компания пока не подвела итоги, пояснил он.

В абонентской службе «Межрегионгаз газораспределение Нальчик» корреспонденту «Кавказского узла» сообщили, что платежи в период пандемии "снизились незначительно". Конкретизировать представитель газовой компании затруднилась. "Были подключены технические ресурсы удаленной оплаты для удобства абонентов – например, онлайн-платежи. Я бы не сказала, что долги сильно увеличились", - сказала она.

Ситуация со сбором платежей ухудшилась примерно на 10%, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» председатель ТСЖ «Пушкинский» Ирина Гаврилова. "Те из жильцов, кто получает официальную зарплату и не был сокращен или уволен, они как платили, так и платят. Таких у нас большинство. А те, кто был самозанятым либо работал в сфере услуг – парикмахеры, косметологи и другие – да, у них возникли проблемы с платежами, но мы им пошли навстречу и предоставили возможность оплатить позже", - сказала она.

По оценке председателя ТСЖ «Соседи» Надежды Семеновой, примерно 30% собственников, с которыми работает товарищество, имеют проблемы с платежами. "Среди членов ТСЖ есть собственники, которые исправно платят в любой ситуации, есть те, кто платит от случая к случаю, и есть злостные неплательщики, с которых долги за услуги ТСЖ во все времена приходится взыскивать через суд. К счастью, таких немного. В нашем случае, всего 5 процентов от общего числа жильцов. Однако сейчас речь не о них. Речь о тех, кто платил более или менее исправно. Так вот, примерно 30 процентов от общего количества жильцов не смогли оплатить по квитанциям за апрель, май и июнь. Многие из них обратились с просьбой о рассрочке платежей, и мы им предоставили эту рассрочку", - рассказала Семенова корреспонденту «Кавказского узла».

Житель Нальчика Мурат Шогенов в самом начале пандемии потерял работу. Фирма, куда он устроился, прекратила работу после того, как началась пандемия. "Все расходы по оплате коммунальных услуг взяла на себя моя мать, она получает пенсию и плюс еще работает по удаленке", - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Мурат Шогенов, добавив, что сейчас занят поисками работы.

Нальчанка Алена рассказала, что без работы осталась задолго до пандемии. Долгов по коммунальным услугам у нее накопилось более 20 тысяч рублей. Когда она их выплатит, и каким образом, женщина, по ее словам, не знает.

Парикмахер Мадина сообщила, что за период самоизоляции ее заработки значительно снизились, поэтому она с трудом оплачивает коммуналку, и у нее накопился долг около семи тысяч рублей. Теперь, когда ситуация изменилась, Мадина, по ее словам, надеется, что сможет быстро погасить его.

24 июня главный санитарный врач Кабардино-Балкарии объявил, что пик эпидемии в республике пройден. В регионе возобновили работу библиотеки, музеи и салоны красоты, жителям разрешено посещать парки и скверы. 1 июля открылись летние кафе и рынки. При этом всем, кто приезжает в Кабардино-Балкарию из других регионов, рекомендовано самоизолироваться на дому или в обсерваторе на 14 календарных дней.

Пенсионерка Сония Адамова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что получает пенсию около 15 тысяч рублей. На коммунальные услуги уходит больше 4000 рублей. "Получив пенсию, я в первую очередь иду и оплачиваю коммуналку, потом покупаю необходимые лекарства. И только потом продукты", - сказала пенсионерка, добавив, что ей хватает пенсии.

1 апреля 2020 года был принят Федеральный закон N 98-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", рассказал корреспонденту "Кавказского узла" юрист Мухадин Карданов.

"В соответствии с данным законом со 2 апреля до 1 января 2021 года на собственников жилых помещений не накладываются пени и штрафы за долги по коммунальным услугам в период эпидемии", - пояснил он.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России. О динамике распространения вируса, в том числе в Кабардино-Балкарии, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".