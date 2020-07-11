Якуб Белхороев. Стоп-кадр видео https://youtu.be/mr8TUmtIFVM

11 июля 2020, 16:30

Арестован ингушский депутат Якуб Белхороев

Депутату Народного собрания Ингушетии Якубу Белхороеву предъявлено обвинение в присвоении 19 миллионов рублей, суд постановил заключить его под стражу. "Единая Россия" не исключила, что приостановит членство Белхороева.

Как писал "Кавказский узел", 10 июля бывший глава ингушского отделения Фонда социального страхования Якуб Белхороев был задержан по подозрению в крупном хищении. По 160 статье Уголовного кодекса Якубу Белхороеву грозит до шести лет заключения.

Депутату Якубу Белхороеву предъявлено обвинение в присвоении и растрате бюджетных денежных средств в особо крупном размере. По одному из эпизодов того же дела обвинен и предполагаемый пособник Белхороева, Белан Тачиев. Оба они арестованы по решению суда.

Следователи уточнили сумму, к хищению которой, по их мнению, причастен Якуб Белхороев: 19 миллионов рублей. "По фиктивным документам он оформил выплаты в связи с несчастными случаями на производстве себе, своим близким и знакомым", - приводится версия следствия в сегодняшней публикации на сайте Следкома.

В сообщении не уточняется, какой суд вынес решение об аресте и на какой срок Белхороев и Тачиев заключены под стражу.

Отделение Фонда социального страхования Якуб Белхороев возглавлял с 2014 года, а до этого был мэром Магаса. с 2016 года он является депутатом Народного собрания Ингушетии от партии "Единая Россия" и является членом парламентского комитета по образованию, культуре и связям с религиозными организациями. По данным источника, задержанный является одним из лидеров баталхаджинцев - членов братства Батал-хаджи, которое имеет большое влияние в современной Ингушетии. Батал-хаджи Белхороев — ингушский шейх, основатель одной из кадиритских ветвей (вирдов), последователь шейха Кунта-хаджи, сообщается в опубликованной на "Кавказском узле" справке "Батал-хаджи и его последователи".

Региональное отделение "Единой России" заявило, что может приостановить членство в партии депутата Якуба Белхороева, информировало 10 июля РИА "Новости". На сайте "Единой России" к 16.30 мск 11 июля не появилось информации о таком решении.

Примечание:

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