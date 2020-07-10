Участники акций в Берлине потребовали от Баку прекратить преследования активистов

10 июля 2020, 10:53

Азербайджанские политэмигранты 9 июля провели в столице Германии четыре акции протеста, призвав МИД ФРГ, посольство США и представительство Евросоюза ввести санкции против азербайджанских чиновников за преследование политических оппонентов.

Митинги под лозунгами "Свободу политзаключенным!", "Конец репрессиям!" прошли перед зданиями МИД Германии, посольства США, представительства Евросоюза, а также дипмиссии Азербайджана в Берлине. Акции были организованы организацией политэмигрантов "Выбери демократический Азербайджан" (ВДА), сообщил корреспонденту "Кавказского узла" член организации Мамед Гараев. Информация об акции в тот же день была опубликована на странице DAS (ВДА) в Facebook.

"Политический режим, установленный в Азербайджане после свержения в результате переворота демократического правительства Абульфаза Эльчибея (лидер Народного фронта Азербайджана, президент Азербайджана с 1992 по 1993 год - прим. "Кавказского узла"), подавляет все свободы. Политические институты выведены из строя, принципы демократии растоптаны. Численность политзаключенных постоянно превышает 100. После 2014 года институты гражданского общества фактически разгромлены. Общественный контроль за деятельностью госорганов по сути сведен к нулю. В стране практически не осталось независимых печатных изданий. Все телеканалы - под контролем политической власти", - рассказал Мамед Гараев.

По словам Гараева, все, кто критикует правительство, становятся жертвами репрессий, их арестовывают по сфабрикованным обвинениям в госизмене, попытке госпереворота, незаконном обороте наркотиков и оружия, уклонении от уплаты налогов, а в последнее время и в "нарушении карантинного режима".

"Заглушаются критические голоса всех тех, кто выражает общественное недовольство, высказывает политическую критику - оппозиционеров, верующих, гражданских активистов, журналистов, блогеров и даже простых граждан, осмеливающихся поднимать социальные проблемы", - отметил Мамедов.

В период пандемии преследованиям подверглись те, кто критиковал власти за социальную политику в сложных экономических условиях, сказал член ВДА.

"В период пандемии более 30 человек по надуманным обвинениям в нарушении карантинного режима были подвергнуты административным арестам. Против нескольких человек были начаты уголовные дела, они подвергались пыткам. Проведя акции протеста, мы хотели привлечь внимание западной общественности к этим проблемам", - заявил Гараев.

Другой участник акции Агиль Гусейнов раскритиковал действия силовиков при спецоперации в "Йени Ясамал". "Против граждан в жилом массиве "Йени Ясамал" была проведена карательная операция. Людей уводили из своих квартир, не позволив даже одеться. Полиция действует не по законам, а по приказам, направленным на укрепление авторитарного режима", - заявил Гусейнов корреспонденту "Кавказского узла".

8 июня около 50 сотрудников полка быстрого реагирования МВД Азербайджана провели спецоперацию в одном из кварталов жилого массива "Йени Ясамал" в Баку. В отделение были доставлены 11 человек. По версии полиции, задержанные 7 июня бросали в силовиков, задерживающих нарушителей карантина, различные предметы с балконов. Представители оппозиции назвали реакцию полицейских на протест слишком жесткой и посетовали, что подобные действия только подогревают ненависть к власти в стране.

По словам Агиля Гусейнова, участники акций в Берлине приняли резолюции, в которых потребовали положить конец преследованиям активистов, арестам, угрозам, репрессиям, пыткам против задержанных в Азербайджане, дать возможность политзаключенным беспрепятственно видеться с адвокатами и родственниками, информировать общественность о состоянии здоровья арестованных.

"Мы также потребовали применения санкций против азербайджанских чиновников, попирающих права человека и, чтобы нас информировали о мерах по оказанию давления на власти Азербайджана для прекращения репрессий", - сказал Гусейнов.

Резолюции были представлены в МИД ФРГ, посольство США, представительство ЕС, отметил он.

Представители посольства Азербайджана оказались недоступны для комментариев.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа освещаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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