Экспертиза не нашла признаков экстремизма в высказываниях Залипаева

08 июля 2020, 20:30

Высказывания, в которых обвиняется Свидетель Иеговы* из Майского Юрий Залипаев не соответствуют вероучению организации и психологическому портрету подсудимого, сообщил сегодня адвокат Антон Омельченко.

Как писал "Кавказский узел", 19 июля 2019 года судом по ходатайству обвинения была назначена повторная комплексная психолого-лингвистическая религиоведческая экспертиза по делу Юрия Залипаева. Экспертиза должна была ответить на вопрос, имелись ли в проповедях Залипаева признаки экстремизма.

Обвинение считает, что Залипаев во время проповеди в Зале Царства не только нелестно отзывался о мусульманах и православных, но и призывал других Свидетелей Иеговы* бить их. Помимо этого, по версии обвинения, Залипаев распространял религиозную литературу, занесенную в Федеральный список запрещенных материалов. Залипаев вину не признает, он находится под подпиской о невыезде. Защита настаивает, что запрещенная литература в зал богослужений была подброшена.

Сегодня в Майском районном суде после годичного перерыва возобновились слушания по делу бывшего руководителя местной религиозной организации Свидетелей Иеговы* Юрия Залипаева. На заседании были оглашены результаты комплексной психолого-лингвистической религиоведческой экспертизы, сообщил адвокат Юрия Залипаева Антон Омельченко корреспонденту "Кавказского узла".

"Психологи пришли к выводу, что психологический портрет Залипаева не соответствует высказываниям, которые ему приписывают. С точки зрения религиоведения высказывания, которые вменяются в вину Залипаеву, не соответствуют духу вероучения Свидетелей Иеговы*. А с позиции лингвистики в высказываниях нет призывов. Экспертами было признано, что показания свидетелей – это свободный пересказ слов Залипаева, а такой пересказ, не подтверждаемый материалами дела, непригоден для производства экспертизы", - рассказал адвокат Антон Омельченко.

В судебном заседании объявлен перерыв до завтра, 9 июля.

Процесс по делу Юрия Залипаева, который был обвинен в разжигании религиозной вражды и призывах к экстремистской деятельности, проходит в Майском районном суде КБР с 16 июля 2018 года. В январе 2019 года судья Майского райсуда по ходатайству прокурора прекратила уголовное дело в отношении Залипаева по статье по ч.1 ст.282 УК РФ в связи с декриминализацией деяний, попадавших под эту статью. Юрию Залипаеву было предоставлено право на реабилитацию по этой статье, но обвинение по ч.1 ст.280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) осталось в силе.

1 марта 2019 года Верховный суд Кабардино-Балкарии также в связи с декриминализацией статьи о возбуждении ненависти и вражды прекратил дело Свидетеля Иеговы* из Прохладного Аркадия Акопяна. При этом права на реабилитацию Акопян не получил.

Сотни Свидетелей Иеговы* в России, в том числе десятки на юге страны, ощутили на себе последствия решения Верховного суда о признании 396 их организаций экстремистскими, попав под уголовное преследование. Следователи вменяют им попытки продолжать деятельность запрещенной судом организации, тогда как сами верующие считают свои действия реализацией конституционного права исповедовать религию, отмечается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Свидетели Иеговы* - экстремисты или жертвы беззакония?"

Материалы о событиях, связанных с иском Минюста о ликвидации "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"*, "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

* организация признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена по решению суда.