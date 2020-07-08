Рост коммунальных тарифов на фоне пандемии встревожил жителей Волгоградской области

08 июля 2020, 12:33

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в большинстве муниципалитетов Волгоградской области поднялись 1 июля на 4,5%. Местные жители, лишившиеся доходов во время пандемии, рассказали, что вынуждены экономить, чтобы платить за ЖКУ. С марта, когда был объявлен режим самоизоляции, долги людей за услуги ЖКХ заметно возросли, сообщили представители управляющих компаний.

Как писал "Кавказский узел", 1 июля в регионах России выросли тарифы на жилищно-коммунальные услуги на фоне введенных из-за пандемии ограничений и потери доходов людей. В частности, в Чечне рост составил до 6,5%, что вызвало недовольство местных жителей. В Дагестане тарифы на некоторые услуги поднялись на 5,2%, а жители столицы республики пожаловались, что за время пандемии стали должниками за ЖКУ.

В Волгоградской области к 8 июля число зараженных выросло за сутки на 89 и достигло 7058. Из них 3564 человека выздоровели, в том числе 144 за сутки, а 45 умерли, информирует сайт "Стопкоронавирус.рф". На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с числом зараженных в регионах юга России. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Повышение тарифов в области составило от 4,5% до 6,4%

В большинстве муниципалитетов Волгоградской области тариф на оплату услуг ЖКХ вырос на 4,5%, следует из постановления губернатора от 25 декабря 2019 года, размещенного на сайте комитета тарифного регулирования администрации области. На 5% коммунальные услуги подорожали для жителей Волгограда, Волжского, Камышина, Урюпинска, Михайловки и Фролово. В трех сельских поселениях Жирновского, Калачевского и Котовского районов области повышение составило 6,4%.

Электроэнергия для жителей Волгограда подорожала на 19 копеек за кВт/ч, или на 4,4 процента – до 4,51 рубля. Водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение - на 5%. Стоимость одного кубометра холодной воды выросла на 1,16 рубля, до 24,36 рубля, а водоотведение - на 75 копеек, до 15,76 рубля за кубометр. Стоимость кубометра горячей воды поднялась на 6,55 рубля - до 137,62 рубля. Отопление подорожало на 3,6%, следует из документа.

При этом цена на газ для населения осталась неизменной. Прежним остался и тариф на вывоз мусора для жителей многоквартирных домов и частных домов в городах, сообщила 30 июня на своем сайте региональная инспекция Госжилнадзора. При этом для жителей частных домов в сельских населенных пунктах размер платы за эту услугу снизился до 92,03 рубля с человека - в связи с введением дифференцированного норматива накопления твердых коммунальных отходов, говорится в публикации.

Потребителей не знакомят с обоснованиями повышения тарифов, сказал корреспонденту "Кавказского узла" председатель правления региональной общественной организации «Волгоградский союз потребителей», экс-депутат областной думы Сергей Попов.

"Тарифы на коммунальные услуги у нас – это улица с односторонним движением, они растут только вверх. И потребители не знают, почему они растут... Тем более [к управлению домами] пришел частник. Коммунальными ресурсоснабжающими организациями должны заниматься муниципальные учреждения. А у частника одна цель - увеличение прибыли. Да, тарифы увеличили, но главная проблема – никто никогда не обосновывает, в связи с чем, что заложили в него. Например, если увеличили тариф по воде на 6%, надо сказать потребителю, что в этом году планируют поменять столько-то километров труб, нужна такая-то затрата. Простым жителям такие расчеты никогда не предоставляются, более того – данную информацию, экономический расчет и обоснование не всегда могут получить даже депутаты", - посетовал бывший депутат.

Руководители УК назвали убыточной работу в период пандемии

За период борьбы с пандемией неплатежи жителей за услуги ЖКХ выросли, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" директор волгоградской УК «Тэра» Любовь Чеботарева. "У нас собираемость [платежей] с марта по май упала в среднем примерно на 10 процентов. Это с тех пор, как объявили, что можно не платить коммунальные платежи и штрафные санкции применяться не будут", - сказала она.

По оценке руководителя УК «Комфортный дом» Станислава Веселовского, за время борьбы с коронавирусом платежи населения за услуги ЖКХ упали на 30%. "Мы смотрели расчеты по марту, апрелю, маю, июню. Самые большие потери мы увидели в апреле. Мы даже не смогли осуществить своевременно выплату зарплаты. В мае ситуация, слава богу, нормализовалась – мы смогли выплатить зарплату, но не смогли своевременно выплатить налоги, мы их задержали, но выплатили к концу месяца. Зарплата сотрудникам за июнь будет только 15 июля, но по собираемости могу сказать, что фонд зарплаты еще не собран. Люди объясняют неоплату услуг ЖКХ тем, что сами не получает зарплату", - сказал Станислав Веселовский корреспонденту "Кавказского узла".

При этом управляющей компании приходится осуществлять влажную уборку в домах. "Эти услуги мы жителям выставить не сможем, делаем это в счет управляющей организации. Ситуация пока не очень хорошая. Тем более, что ни управляющие, ни эксплуатирующие компании не включены в список пострадавших от коронавируса. Мы не можем из-за этого воспользоваться льготным кредитованием, чтобы перебиться какое-то время, воспользоваться какой-то компенсацией от государства. Максимум, чем нам помогла администрация Волгограда – два месяца выделяла нам дезинфицирующие средства. У работников УК большой риск заразиться коронавирусом. Персонал свой мы ежедневно отправляем в дома – дворников, уборщиков, мастеров. Мы не знаем, болеет в этом подъезде человек или нет. Этой информацией УК не владеют, нам ее не дают Люди каждый день выходят на риск. Если человека с коронавирусом выявляют, люди не хотят туда идти, но при этом надо все обработать и убрать. Мы привлекаем специализированную организацию, и только после обработки люди идут в дома и выполняют свои обязанности", - поделился руководитель компании.

Жители региона связали появление долгов за ЖКУ с безработицей

Жители Волгоградской области высказали корреспонденту "Кавказского узла" опасение, что увеличение тарифов ударит по их семейному бюджету. Проведенный опрос не носит репрезентативный характер и отражает только частные мнения людей.

В частности, пенсионерка Нина Меринова сообщила, что ее пенсия - 14,4 тысячи рублей, а квартплата в летний период - около 4000 рублей за трехкомнатную квартиру. "Зимой плачу на 1800 больше. Мы живем вдвоем с сестрой, долгов у нас нет. Все покупаем по скидкам – дешевые цитрусовые, самое дешевое мясо. Повышение тарифов означает, что экономить будем еще больше. Пытаюсь изо всех сил найти себе работу, но ничего не получается", - посетовала женщина.

Семья Елены Сапунковой, живущей в одном из поселков в Городищенском районе, тратит на ЖКУ не более десятой части семейного бюджета. "ЖКХ съедает 8-10 процентов от нашего с мужем бюджета. Оплата зависит от света – много съедают сплит и баня, а за газ мы платим немного. Вода в ТСЖ фиксированная – 1000 рублей летом, 500 зимой. За мусор в селе платят 92 рубля. У меня пенсия 15 тысяч, у мужа 12, так что на жизнь нам хватает. По сравнению с городскими пенсионерами мы находится в более выигрышном положении. Но у нас с 1 июля также повысили стоимость услуг ЖКХ. У меня есть заболевание, на которое уходит львиная доля нашего бюджета, поэтому лишние 100-200 рублей, которые уйдут теперь на оплату услуг ЖКХ, нам бы совсем не помешали", - рассказала женщина.

Окончивший два года назад колледж Артем Глушко рассказал, что до апреля работал сыроваром, а затем попал под сокращение и накопил долги за оплату квартиры. "У меня двухкомнатная квартира. Ситуация с деньгами в апреле стала просто катастрофической. Я пытался искать работу, но не мог ничего найти. Плата за квартиру летом примерно 3000 рублей, я задолжал за 2 месяца. Вставал на биржу труда, мне назначили пособие 12130 рублей, но до сих пор выдали только за один месяц. Я устраивался на заправку, но там тоже какая-то нестабильная ситуация, денег ни разу не получил. К счастью, три дня назад мне позвонили с прежней работы и опять позвали трудоустраиваться. Так что в ближайшее время долги погашу. До пандемии оплата услуг ЖКХ не была мне в тягость, я нормально зарабатывал – около 30 тысяч. Но в апреле стало реально страшно", - сказал он.

Менеджер Ольга Тимофеева в апреле-мае с трудом оплачивала коммунальные услуги. "Моя обычная зарплата около 40 тысяч рублей, а в апреле-мае мы простаивали, и мне выплатили только по 18. Муж вообще оказался без работы. Долгов за коммуналку мы не накопили - поскольку лето и не надо платить за отопление - но сильно затянули пояса. Экономили на продуктах и были в сильно депрессивном состоянии. Нам надо было делать поверку счетчика в мае, но мы отложили, поскольку это можно сделать теперь до конца года. Это ведь дополнительные расходы. Сейчас я вышла на работу, муж на пособии по безработице, которое платят нестабильно и почему-то не в полном объеме. С 1 июля на коммуналку будет дополнительно уходить рублей 150 примерно", - рассказала женщина.

Жильцы до конца года освобождены от неустоек за оплату ЖКУ

6 апреля вступило в силу постановление правительства от 02.04.2020 г. № 424 «Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», согласно которому пени, штрафы и неустойки за несвоевременную или неполную оплату коммунальных услуг не могут начисляться и взыскиваться с жильцов ресурсоснабжающими или управляющими организациями с 6 апреля 2020 года до 1 января 2021 года, пояснила корреспонденту "Кавказского узла" гендиректор волгоградского областного юридического центра Ольга Панферова.

"Это же правило распространяется и на оплату взносов на капитальный ремонт. Следует отметить, что даже если задолженность образовалась до 6 апреля, то в период действия так называемого моратория, пени не будут начисляться. По окончании моратория задолженность необходимо будет погасить. Проще говоря, ни жильцы, ни управляющие компании или ТСЖ не будут платить пени и штрафы за несвоевременную или неполную оплату коммунальных услуг в период действия моратория. Требование УК/ТСЖ, предъявляемые к жильцам о немедленном погашении долга и начислении пени на этот долг, незаконны. Также незаконны действия или предупреждения об отключении жилых помещений от каких-либо коммунальных ресурсов. В таком случае необходимо обращаться в прокуратуру своего района, Госжилнадзор и Роспотребнадзор по Волгоградской области", - сказала юрист.

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