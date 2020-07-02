Активисты добились вывода вооруженной охраны с территории Амулсарского рудника

02 июля 2020, 11:15

Жители курортного города Джермук в Армении заблокировали дорогу в знак протеста против работы нового охранного предприятия на территории Амулсарского месторождения. Протест завершился выводом вооруженной охраны с территории рудника.

Как писал "Кавказский узел", акции протеста против разработки Амулсарского рудника начались еще в 2014 году. 20 сентября 2019 года противники разработки месторождения провели шествие в Джермуке и близлежащих общинах, пригрозив новой волной протеста, если правительство Армении не объявит окончательное решение по вопросу золотодобычи на руднике. 17 ноября горнодобывающая компания Lydian Armenia, которая является разработчиком Амулсарского месторождения, потребовала от властей отменить запреты на пользование ресурсами рек Дарб и Арпа для золотодобычи. 15 декабря жители Джермука провели собрание и единогласно проголосовали против открытия дорог к руднику.

Рано утром 30 июня несколько десятков вооруженных людей в камуфляжах и балаклавах въехали на территорию Амулсарского месторождения. Это вызвало недовольство жителей Джермука и близлежащих сел, которые уже свыше двух лет протестуют против разработки рудника в курортной зоне, рассказал корреспонденту житель Джермука, активист Ширак Буниатян.

"Оказалось, что у Lydian Armenia истек срок контракта с прежним охранным агентством, и это были сотрудники нового агентства. При этом, на их формах не было никаких опознавательных знаков - ни названия агентства, ни имени и фамилии, как того требует закон. Начальство же отказывалось сказать название новой службы охраны. Лишь на второй день после того, как мы указали на это нарушение, охранники наклеили свои шевроны", - утверждает житель Джермука.

По его словам, с прежним охранным агентством местные жители договорились не создавать друг другу проблем.

"В частности, они дежурили и не бросались в глаза. А новые охранники планировали разбить лагерь на территории месторождения. Это означало, что им пришлось бы обустроить одно из зданий для проживания, завезти биотуалеты, пришлось бы в итоге пропускать ассенизаторскую машину, то есть началось бы какое-то движение, чего мы не допустим. Рудник ни при каких условиях не будет задействован", - подчеркнул активист.

На протест против работы новой охранной фирмы вышли около 250 жителей курортной зоны. При посредничестве шефа региональной полиции они договорились, что новые охранники будут работать по тому же принципу, что и их предшественники - без оружия, посменно по два-три человека на каждом КПП и на территории самого месторождения, сообщил Буниатян.

"Однако на утро выяснили, что договоренности нарушены. Посредником в переговорах вновь выступил шеф региональной полиции, в итоге нам обещали, что на территории останется несколько сотрудников, а всех остальных вывезут в гостиный дом. Но договоренности вновь были нарушены, и лишь после того, как мы заблокировали въезды на территории рудника и не позволили въехать машине с едой, они поняли, что долго в "блокаде" не протянут, и приняли наши условия", - сказал он.

После двухдневных переговоров руководство новой службы охраны вывезло часть своих людей с территории Амулсарского месторождения, а оставшиеся стали нести службу без оружия, заявил Буниатян.

Активист также отметил, что с середины апреля из-за коронавируса защитники Амулсара перестали дежурить на постах и перешли на "мобильное дежурство".

"Раз в три-четыре дня кто-то оставался в вагончиках у постов. Но, в основном, несколько раз в день на машине проезжали по постам, убеждались, что все в порядке, и возвращались домой. Но теперь на несколько дней возобновим дежурство и когда убедимся, что договоренности соблюдаются, перейдем на "мобильное дежурство"", - пояснил Буниатян.

Активистка из Еревана Теймине Енокян, которая была на месте событий, не исключила, что действия нового охранного агентства могли быть согласованы с властями.

"Власти могут попытаться задействовать рудник, но все эти попытки обречены на провал. Суд в Онтарио (Канада) отказал Lydian International, чьей дочерней компанией является Lydian Armenia, в защите, признав ее банкротом, а все имущество передано компаниям, которые инвестировали в проект. Мы до конца не изучили 200-страничное решение суда и пока не выяснили, какие права есть у этих компаний", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

Енокян считает, что замена охранного агентства преследовала цель "спровоцировать конфликт с местными жителями и активистами". "История с бряцанием оружия, попытка необоснованно накалить ситуацию... Все это было провокацией, чтобы очернить защитников Амулсара", - уверена активистка.

Член Всеармянского экологического фронта Левон Галстян считает, что "Lydian Armenia ничего не мешало без лишнего шума заменить одно охранное агентство на другое".

"Но им почему-то потребовалось поднять весь этот шум. Что этим хотели показать? Возможно, хотят создать видимость, что они хозяева ситуации. Полагаю, что в компании думали воспользоваться ситуацией с коронавирусом и возобновить строительные работы", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, среди местных жителей растет напряженность, связанная с Амулсарским месторождением. "Необходимо окончательное решение о запрете на его эксплуатацию. Сколько можно затягивать с этим вопросом?", - сказал Галстян.

Он считает, что после решение канадского суда, Lydian International фактически лишилась возможности обратиться в арбитражный суд. "Более того, как выяснилось из документов суда, в апреле 2018 года Lydian International планировала продать компанию. Возникает вопрос, почему хотели выставить на продажу компанию, которая должна была принести сверхприбыль? Это факт, который нам еще предстоит изучить", - отметил активист.

Глава Хельсинкской ассоциации Армении, правозащитница Нина Карапетянц также считает, что действия охранного агентства могли быть согласованы с властями. "Иначе вооруженные люди в камуфляжах без опознавательных знаков не предпринимали бы каких-либо действий против местных жителей. Полиция не задавала лишних вопросов, и есть все основания подозревать, что власти были в курсе. Иначе охранное агентство не рискнуло бы лицензией, которую нелегко получить", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

Карапетянц считает, что "правительство идет против общественного требования". "Это стало очевидно после заключения ELARD (компания ELARD проводила исследование по разработке месторождения), которое власти проигнорировали...", - уверена Карапетянц.

Напомним, в феврале 2019 года правительство Армении выделило около 400 тысяч долларов на исследование экологических рисков разработки месторождения золота в Амулсаре. Международная экспертная группа сочла минимальными риски для окружающей среды при эксплуатации Амулсарского месторождения, заявил Следком Армении 14 августа. Это заявление жители города Джермук, расположенного в 10 километрах от месторождения, встретили акциями протеста. Они заявили, что золотодобыча превратит курортный город в горнодобывающий.