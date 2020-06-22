Саудовская Аравия сообщила об отмене хаджа для иностранцев

22 июня 2020, 22:34

Совершить поездку к мусульманским святыням в Мекке и Медине в 2020 году может лишь небольшое количество верующих, проживающих в Саудовской Аравии, сообщило министерство хаджа страны. Жители Северного Кавказа отправиться в хадж не смогут.

Как писал "Кавказский узел", паломнические туры в Саудовскую Аравию в этом году оказались под угрозой отмены из-за пандемии коронавируса. Тем не менее на Северном Кавказе начался прием заявок от желающих совершить хадж. Спрос на путевки от паломников из Северного Кавказа снизился, причем не только из-за инфекции, но и из-за падения курса рубля, констатировали туроператоры. Более трех тысяч жителей Дагестана оплатили путевки для поездки в Саудовскую Аравию, в случае отмены хаджа из-за пандемии им вернут деньги или забронируют туры на следующий год, пообещали в агентстве "Марва-тур".

На sms-сервис "Кавказского узла" 15 июня пришло сообщение об отмене паломничества в Мекку. "Власти Саудовской Аравии отменили хадж в этом году", - написал автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot

Власти Саудовской Аравии отменили хадж для паломников из-за рубежа из-за пандемии коронавирусной инфекции. Совершить поездку к святым местам ислама сможет только очень ограниченное число паломников, живущих на территории королевства, говорится в сообщении на странице Министерства хаджа Саудовской Аравии в Twitter.

Хадж в 2020 году выпадает на конец июля. Ежегодно в обряде хаджа участвуют более 3 млн человек, в том числе свыше 2 млн мусульман из-за рубежа, отмечает ТАСС.

Квота паломников для хаджа из России в текущем году увеличена на постоянной основе до 25 тысяч человек, что на 4500 человек больше, чем в предыдущем году. По словам первого заместителя главы хадж-миссии России Хизбулы Асуева, с 1998 года квота составляла 20 500 человек и исчислялась из расчета: тысяча паломников на миллион мусульман, постоянно проживающих в стране. Каждый год квота увеличивалась на несколько тысяч.

Саудовская Аравия является лидером по числу инфицированных коронавирусом среди арабских стран, в королевстве выявлено более 161 тысячи случаев заражения и 1307 летальных случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

21 марта власти Кабардино-Балкарии объявили о первых двух случаях заражения коронавирусом. В Духовном управлении мусульман республики подтвердили, что один из этих инфицированных – верующий. 24 марта стало известно, что тест на коронавирус дал положительный результат у трех жителей Чечни, прилетевших из Турции. Один из них, вернувшись из Мекки, не соблюдал карантин и устраивал молитвенные собрания, заявил Рамзан Кадыров.

Что представляет собой коронавирус, и как много зараженных в регионах юга России и в странах Южного Кавказа, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" раз в четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России и Южном Кавказе.

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".