Распределение продуктовой помощи Фондом Кадырова вызвало недовольство жителей Чечни

18 июня 2020, 13:28

Фонд имени Ахмата Кадырова проводит благотворительную акцию по раздаче малоимущим 350 тысяч продуктовых наборов. Местные жители заявили, что помощь распределяется неравномерно.

Как писал "Кавказский узел", фонд Кадырова неоднократно заявлял о продуктовой помощи жителям республики, на фоне пандемии коронавируса активность фонда усилилась. Местные жители сообщали, что далеко не все нуждающиеся получают помощь. Так, 6 июня власти сообщили об организованной фондом раздаче малоимущим и пострадавшим от урагана семьям в Грозненском районе мяса пяти жертвенных животных. Пользователи Instagram встретили этот отчет сообщениями о том, что не получали помощи и не могут добиться присвоения статуса малоимущих.

Репортаж об очередной масштабной благотворительной акции, организованной фондом Кадырова, был показан 17 июня в вечерних новостях государственной телекомпании "Грозный". Нуждающиеся получили мешки с мукой, рисом и сахаром, всего за десять дней планируется раздать 350 тысяч продуктовых наборов, говорилось в сюжете.

Местные жители в эфире телекомпании выразили благодарность фонду Кадырова за продуктовую помощь. "Без нее было бы тяжело", – сказала, в частности, жительница Гудермесского района Асет Абубакарова, передал корреспондент "Кавказского узла". "Всегда ее (помощь. - Прим. "Кавказского узла") привозят, и деньги дали. Ни разу не исключали [из списков получателей помощи]", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова грозненки Элизы Исмаиловой.

Однако публикация этого репортажа в Instagram-паблике "Грозный ТВ" собрала не только положительные, но и негативные комментарии. "Про какой сахар и продукты вы пишете? Нет никакого сахара, никому не дали, кроме риса и муки. А где остальные продукты? Раз даете, то раздайте всем поровну, а не выборочно", - возмутилась sone3126. "Почему вы пишите, что все получают [помощь]? Очень многие из малоимущих ничего не получили ни разу", - указала lindaaaa__95__.

"Всем соседям раздали рис, кроме меня. Они раздают одним и тем же, и тем, кто не нуждается. А тем, кто нуждается, они не дают. Я числюсь в списках малоимущих, и мне 15 апреля привезли 3 кг гороха и 600 граммов пшена, и на этом все. Живи, как хочешь», - отметил o.frolo. "Доведите это подаяние до всех, а не раздавайте своим", - перевел корреспондент "Кавказского узла" комментарий пользователя msr52752. "Мне за эти три месяца хоть что-то перепадет? К вам не достучишься, потому как глухие, по своим накатанным спискам раздаете, нет слаженности в работе", – раскритиковал работу Фонда Кадырова пользователь lika8551.

К 13.28 мск 18 июня эта публикация в Instagram-паблике "Грозный ТВ" собрала 15,2 тысячи просмотров и 39 комментариев. У паблика 834 тысячи подписчиков.

Фонд Кадырова был создан в 2004 году, с момента основания его президентом является вдова Ахмата Кадырова Аймани Кадырова, а их сын, глава республики Рамзан Кадыров, занимает должность председателя попечительского совета, говорится в справке "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха".

Местные жители указали корреспонденту "Кавказского узла" на несправедливость при распределении продуктовой помощи. "Я состою в списках малоимущих уже не первый год. За эти три месяца помощь получила один раз – две буханки хлеба и курицу. По телевидению же чуть ли не каждый день показывают, как фонд Кадырова раздает тонны муки, риса, сахара и разные продуктовые наборы не только у нас, но в Дагестане, Ингушетии и других местах. Среди моих знакомых есть и те, кто по два-три раза получал продуктовую помощь, и те, кто вообще ее не получил ни разу. Какой-то избирательный подход к этому у наших властей", - считает местная жительница Румиса.

"Если верить рапортам на телевидении, то фонд Кадырова раздал уже больше миллиона продуктовых наборов в нашей республике, а то и все два миллиона. Не знаю, кто и как ее получает, но мне ничего не досталось, хотя я такой же гражданин республики, как и все другие: инвалид, семья большая - семь человек. Из-за карантина никто не работал, выживаем на мою пенсию и выплаты на внуков", - посетовал житель Чечни Хамад.

"Я один раз получила помощь, да и то от фонда «Даймохк», а не от властей. Кто-то дал мой номер телефона, позвонила девушка. Представилась сотрудницей этого фонда, попросила меня назвать свои данные и количество членов семьи. В тот же вечер нам привезли мешок муки, мешочек сахара, бутылку подсолнечного масла и различные крупы Даже не знаю, откуда у них взялся мой номер телефона, но за помощь очень благодарна. Все припасы, что были за эти три месяца, закончились, еле сводила концы с концами. Четверо детей в доме, мать – пенсионерка", - рассказала грозненка Раиса.

По словам другой грозненки, Тамары, она несколько раз за последние месяцы получала помощь от фонда имени Ахмата Кадырова. "Многие мои знакомые говорят, что никакой помощи не было, но я ее получала три-четыре раза. И хлеб выдавали, и муку с сахаром привозили, и семена для посадки огорода выдали. Буквально позавчера (16 июня. - Прим. "Кавказского узла") мешок муки у ворот оставили. Мне соседка позвонила, сказала, что муку по нашей улице развозят, и чтобы я свой мешок забрала. Поэтому говорить, что власть не помогает, будет неправильно", - подчеркнула жительница чеченской столицы.

Напомним, что в декабре 2019 года всего за шесть дней чеченские чиновники отчитались как минимум о 12 проектах и акциях, деньги на которые выделил фонд Кадырова. Речь шла о коммунальных и благотворительных проектах, помощи инвалидам и детям с ограниченными возможностями. Юристы указали тогда, что закон требует особого документирования передачи средств от фонда Кадырова государственным ведомствам, поскольку это ставит под вопрос прозрачность бюджета Чечни.