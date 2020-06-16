Правозащитники призвали прекратить подавление мирных протестов в Азербайджане

16 июня 2020, 13:59

Норвежский Фонд Домов прав человека и свыше 30 неправительственных организаций выступили с заявлением, в котором выразили обеспокоенность усиливающимися атаками азербайджанских властей на мирные акции протеста. Авторы заявления призвали власти Азербайджана немедленно прекратить практику нарушений прав человека, а международное сообщество - воздействовать на официальный Баку.

"Мы выражаем тревогу в связи с усиливающимися атаками азербайджанских властей на мирные акции протеста, а также на голоса инакомыслящих и оппозиции после вспышки пандемии COVID-19 в стране. Свобода выражения мнений и собраний являются основополагающими и гарантируются обязательствами Азербайджана перед международным правом", - сказано в заявлении Норвежского Фонда Домов прав человека и свыше 30 его партнерских НПО.

По мнению авторов заявления, власти, используя ограничения, введенные на период пандемии, пытаются "замаскировать жесткую расправу" над теми, кто подвергает их критике. "Власти Азербайджана должны немедленно прекратить эту деятельность, освободить произвольно задержанных и выполнить свои обязательства перед международным правом в области прав человека по защите свободы ассоциаций, собраний и выражения мнений", - сказано в документе, поступившем 15 июня "Кавказскому узлу".

Правозащитники указывают на то, что в последние дни в Азербайджане необоснованно были "задержаны и арестованы мирные демонстранты". "Власти Азербайджана применяют специальный карантинный режим с 24 марта 2020 года, не устанавливая правовую основу для этого путем объявления чрезвычайного положения. 31 мая 2020 года полиция разогнала мирную акцию протеста студентов. Одного из них приговорили к лишению свободы на 15 суток", - отмечено в заявлении.

1 июня шесть азербайджанских студентов, потребовавших во время акции в Баку отменить летние экзамены и освободить учащихся от оплаты второго семестра из-за эпидемии коронавируса, были оштрафованы за нарушение режима карантина, один арестован на 15 суток за неповиновение полиции. Апелляционный суд оставил в силе решение об аресте.

Авторы документа также напомнили о том, что полиция задержала участников одиночных акций, которые проводили активист Гияс Ибрагимов и правозащитница Гюльнара Мехтиева. Ибрагимов протестовал против насилия силовиков в отношении жильцов массива Йени Йасамал, а Мехтиева - против разгона студенческой акции. Мехтиеву отпустили из полиции, а Ибрагимов был обвинен в мелком хулиганстве и оштрафован.

"Насильственные аресты также имели место в связи с недавними событиями в бакинском районе "Йени Йасамал", где жителей, подвергая оскорблениям и физическому давлению, задерживали прямо в своих квартирах. Один житель Керим Сулейманов сообщил об избиении силовиками. Адвокат Сулейманлы Джавад Джавадов был подвергнут преследованию со стороны Коллегии адвокатов за то, что предал огласке факты пыток. Ему вынесено предупреждение за этом", - сказано в заявлении.

8 июня около 50 сотрудников полка быстрого реагирования МВД Азербайджана провели спецоперацию в жилом массиве "Йени Йасамал" в Баку. Были задержаны 11 жителей. По версии силовиков, задержанные накануне вечером бросали с балконов различные предметы в полицейских, которые задерживали нарушителей карантина. Правозащитники назвали операцию силовиков карательной акцией.

Кроме того, правозащитники отмечают, что участились атаки на политическую оппозицию. Это произошло после заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что он намерен использовать ограничительные меры в период пандемии "для подавления оппозиции и ограничения свободы ассоциаций", считают авторы заявления.

Норвежский Фонд Домов прав человека официально поддерживает действия, направленные на снижение уровня заражений и смертности от коронавируса, однако государственные органы "не должны участвовать в вопиющих нарушениях прав человека при принятии мер против пандемии", отмечено в документе.

"Свобода выражения мнений, ассоциаций и собраний является основным правом в плюралистическом, демократическом и свободном обществе. Власти Азербайджана продолжают подавлять эти права. Мы призываем власти немедленно прекратить эти нарушения прав человека, а международное сообщество должно привлечь правительство к ответственности", - говорится в заявлении.

Документ подписан Норвежским Фондом Домов прав человека, Лондонским, Воронежским, Белградским, Белорусским, Загребским домами прав человека и их партнерскими организациями, а также "Российским ресурсным центром прав человека".

Глава Азербайджана 20 марта обвинил оппозицию в провокациях в связи с коронавирусом, сказав, что она сеет панику среди населения, и "изоляция" активистов в таком случае "станет уже исторической необходимостью". Представители Совета Европы осудили слова Ильхама Алиева.

Азербайджанские активисты поддержали требования авторов заявления.

"Власти используют пандемию против подавления оппозиции. Более 20 активистов партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) были арестованы в административном порядке после объявления карантинного режима. Двое из них впоследствии были уволены с работы. Три человека арестованы по уголовным обвинения. Один помещен в психиатрическую больницу. Лидер партии Али Керимли с 13 апреля лишен доступа к мобильному и стационарному Интернету. Даже используя новый номер мобильного телефона, он не может подключиться к Интернету, что свидетельствует о том, что доступ в Интернет не связан с техническими проблемами", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" зампред ПНФА Сеймур Хази.

Глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов также считает, что власти "злоупотребляют ограничениями в период пандемии для подавления своих критиков".

"События в массиве "Йени Йасамал" показали, что мишенью репрессивной политики властей являются не только политические и гражданские активисты, но и простые люди, возвысившие голос протеста против несправедливости, насилия силовиков. Международное сообщество не должно оставаться безучастным к этому произволу", - сказал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

Официальный Баку пока не отреагировал на заявление международных НПО. Однако власти отвергают утверждения о нарушении прав и свобод человека в стране. В ноябре 2019 года президент Азербайджана Ильхам Алиев раскритиковал международные правозащитные организации за двойные стандарты. По его словам, когда в Европе действия властей "приводят к увечьям и гибели манифестантов", правозащитные организации и международные структуры молчат, а "небольшой эпизод" в Баку, когда без применения силы была пресечена несанкционированная акция оппозиции, вызвал их недовольство.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа освещаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".