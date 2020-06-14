Участницы акции протеста в Черкесске отказались писать объяснительные

14 июня 2020, 21:17

Митинговавшие сегодня в Черкесске женщины являются родственницами задержанных более недели назад жителей Теберды. Вместо обещанных переговоров силовики собрали у них документы и потребовали написать объяснительные, но женщины отказались, сообщили местные Instagram-паблики.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня в Черкесске около 20 человек вышли на акцию протеста к дому правительства Карачаево-Черкесии, но представители МВД вынудили их разойтись. Одна из участниц митинга держала плакат, на котором было написано: "Кто защитит от тех, кто должен защищать?!". Плакат в руках другой женщины гласил: "Остановите беспредел следственных органов".

На одном из видео, опубликованном в Instagram, видно, что в митинге на площади участвуют женщины, в том числе пожилые. В описании к видео говорится, что "к митингующим приехал начальник отдела МВД Черкесска Эльканов Ойдур". Другой паблик, также посвященный Карачаево-Черкесии, опубликовал ролик, на котором, кроме участниц протеста, присутствуют несколько мужчин, а также сотрудники полиции.

Женщины, вышедшие сегодня на акцию протеста в центре Черкеска, находятся в актовом зале в здании силового ведомства, сообщил паблик politika09 в Instagram. По его данным, правоохранители требуют написать объяснительные, но те "категорически отказываются", заявляя, что "уже все написали в прокуратуру".

"Никаких переговоров с женщинами вести никто не собирается. У них собрали документы, переписали все данные и закрыли в актовом зале. Правоохранители сообщили им, что на всех будут составлены протоколы", - говорится в посте, опубликованном в 19.30 мск. Утверждается также, что "людей не выпускают из актового зала".

На одном из опубликованных видео видно, как не менее 10 женщин и двух мужчин находятся в помещении, похожем на актовый зал. Часть из них стоит, а часть сидит на выставленных в ряд стульях; среди присутствующих есть пожилые женщины. Все они находятся в медицинских масках, некоторые также надели перчатки.

На другой записи в этом же паблике одна из женщин, стоя в дверях, общается с мужчиной в полицейской форме, заявляя, что не будет писать объяснительную.

"Ничего я не буду писать, я все уже написала в прокуратуру. Заставите меня написать? Я отказываюсь", - сказала женщина. В это время в помещение зашли как минимум четверо силовиков.

Участницы сегодняшнего митинга являются родственниками и близкими троих жителей Теберды, задержанных около 10 дней назад. Протестующие требовали допустить адвокатов к их близким, прекратить пытки и сообщить об их состоянии. Также родственники задержанных потребовали от прокуратуры провести проверку законности действий силовых органов, говорится в описании к роликам.

По данным паблика, жители Теберды и родственники задержанных готовы перекрыть федеральную трассу, "чтобы привлечь внимание Москвы к неправомерным действиям силовиков". О причине, по которой были задержаны трое молодых людей, не сообщается.

На странице сообщества tut_kchr09 в Instagram также опубликован один из описанных выше роликов, но никакой дополнительной информации не предоставлено.

"Кавказский узел" не располагает подтверждением информации о том, когда и при каких обстоятельствах были сняты указанные видео.

По состоянию на 20.45 на сайтах и страницах в Instagram нет информации о митинге в центре Черкесска и пребывании женщин в актовом зале силового ведомства.

Как сообщалось, 8 июня не менее шести человек приняли участие в одиночных пикетах около больницы Малокарачаевского района Карачаево-Черкесии, требуя обеспечить инфицированных лекарствами и медицинской помощью.