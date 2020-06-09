Фатима Чатаева. Фото Аси Капаевой для "Кавказского узла".

09 июня 2020, 06:01

Продлен арест обвиненной в связях с ИГ* жительницы Карачаевска

Следователи убедили суд продлить на полгода срок ареста жительницы Карачаево-Черкесии Фатимы Чотчаевой, обвиненной в финансировании терроризма. По окончательной версии следствия, Чотчаева перевела террористам более 318 тысяч рублей, рассказала ее адвокат.

Как сообщал "Кавказский узел", уголовное дело о финансировании терроризма (ч.1.1 ст.205.1 УК РФ) было возбуждено 25 июля 2019 года в отношении Фатимы Чотчаевой, ее арестовали. Срок ареста несколько раз продлевался. Чотчаева вину не признает, с ее слов деньги отправляла дочери, которая с двумя малолетними детьми находится в лагере для беженцев "Аль-Холь". 17 апреля прокуратура вернула ее дело на доследование.

17 июля 2019 года сотрудники управления ФСБ по Карачаево-Черкесии провели "оперативный эксперимент", передав Чотчаевой через подставное лицо 40 тысяч рублей с просьбой сделать перевод в Сирию. В тот же день Чотчаева перевела деньги в Турцию на имя Феруза Газиева, после чего была задержана сотрудниками УФСБ. Чотчаева обвиняется в финансировании терроризма. Максимальное наказание по этой статье – 15 лет лишения свободы. Обвиняемая вину не признает. По ее словам, отправленные деньги предназначались ее дочери и внукам, которые жаловались на бедственное положении в лагерях курдских боевиков.

В Окружном военном суде в Ростове-на-Дону 3 июня прошло предварительное заседание дела Фатимы Чотчаевой, ее арест продлен на полгода, до конца ноября, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" 7 июня адвокат Чотчаевой Эльвира Айдинова.

По словам адвоката, по окончательной версии следствие считает, что Фатима Чотчаева собирала средства, предназначенные для лиц, участвующих в ИГ* и для обеспечения деятельности этой группировки. Среди получателей платежей, которым Фатима Чотчаева отправляла деньги переводом, были граждане России, Турции и стран Средней Азии, рассказала Айдинова.

Чотчаева находится в СИЗО Черкесска, в заседании суда она участвовала вместе с адвокатом по назначению по видеоконференцсвязи. Защитникам из Карачаево-Черкесии возможности принять участие в суде не представили, сказала Айдинова. В скором времени Чотчаева может быть этапирована в Ростов-на-Дону. "Нами неоднократно была обжалована мера [пресечения] ранее, мы просили перевести ее под домашний арест, но каждый раз нам было в этом отказано", – сказала адвокат.

Дочь Чотчаевой находится в лагере Аль-Холь провинции Хасака, в Сирии, куда она уехала вслед за своим супругом Рустамом Суюнчевым, примкнувшим к боевикам запрещенной в России по решению суда террористической организации "Исламское государство"* в 2015 году.

Рустам Суюнчев был задержан боевиками курдских отрядов и помещен в тюрьму после попытки покинуть Сирию. До ареста Фатима Чотчаева пыталась вернуть дочь с внуками, обращаясь за помощью в чеченский Союз по правам человека к Хеде Саратовой, которая занималась сбором сведений и заявлений родственников лиц, находящихся на территории боевых действий на Ближнем Востоке, также ездила в Москву, к уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой, к уполномоченному по правам ребенка Анне Кузнецовой, рассказала адвокат.

"Она оставляла обращения, в которых просила вернуть своих детей и внуков на родину, ходила в МИД, ФСБ, все говорили, что помогут вернуть ей ее дочку. Дочь по сей день в этом лагере, последние известия Чотчаева получала оттуда", – сказала Айдинова.

Следствие уточнило сумму переведенных денег

Уголовное дело 6 апреля поступившее на утверждение в прокуратуру, было возвращено в ФСБ на доследование. "Дело вернули на доследование, она была в качестве обвиняемой, но когда возобновили следствие ей предъявили обвинение в окончательной редакции и допросили. В окончательной редакции была лишь подытожена сумма переводов", – сообщила представитель защиты. Общая сумма переводов, согласно постановления от 30 апреля, составила 318 708,85 рублей, отметила она.

Следствие настаивает на том, что Фатима Чотчаева "сформировала преступный умысел на сбор денежных средств и финансирование лиц, принимающих участие в боевых действиях на территории вооруженного конфликта в Сирии на стороне террористической организации ИГ*". Однако прокуратура указала, что проверку должно было провести управление ФСБ по Дагестану, сказала адвокат.

"Следующее заседание назначено на 15 июня. В новой редакции постановление о привлечении в качестве обвиняемой Чотчаевой было предъявлено 30 апреля, дело утверждено прокурором 6 мая, ничего не изменилось, следователем лишь посчитана общую сумму перевода", – рассказала защитница.

Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также размещена справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) – террористическая организация, запрещенная в России судом.

Примечание:

"Следователи сняли обвинения в финансировании ИГ* с четверых выходцев с Северного Кавказа", "Уроженец Дагестана получил срок за финансирование терроризма", "Коллеги Гаджиева призвали поддержать интернет-кампанию в его защиту".

Автор: Магомед Туаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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