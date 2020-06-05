Стрелявший в Тбилиси сдался полиции

05 июня 2020, 17:10

Житель тбилисской многоэтажки сдался после четырехчасовых переговоров с полицейскими. Врачи констатировали, что он сильно пьян.

Как писал "Кавказский узел", житель тбилисской многоэтажки открыл сегодня стрельбу из квартиры, расположенной на первом этаже. Полиция оцепила территорию и начала переговоры со стрелком.

В результате стрельбы никто не пострадал, а стрелявший добровольно сдался полиции, сообщил глава департамента патрульной полиции Важа Сирадзе. "В результате переговоров стрелявший покинул свою квартиру, сдался нам, и сейчас он у нас в безопасности. Возбуждено уголовное дело и ведутся следственные действия", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Сирадзе, приведенные в сообщении министерства внутренних дел.

Глава патрульной полиции отметил, что по конкретной статье Уголовного кодекса дело еще не квалифицировано.

Стрелявший, мужчина около 45 лет, был пьян, находился в неадекватном состоянии и угрожал оружием своему ребенку, из-за чего его супруга и двое детей выбежали из квартиры, рассказал свидетель инцидента Давид Цицкиладзе. По его словам, после этого мужчина заперся в квартире и открыл огонь, передала телекомпания "Имеди".