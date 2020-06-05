Татьяна Захарова. Фото: пресс-служба "Экологической вахты по Северному Кавказу" http://www.ewnc.org/node/27939

05 июня 2020, 15:31

Активистка из Краснодара Захарова прекратила голодовку

Голодовка председателя общественного совета Юбилейного микрорайона Татьяны Захаровой сказалась на ее самочувствии, поэтому она решила прекратить акцию протеста. Захарова неверно интерпретировала информацию, поэтому уголовная ответственность за распространения фейка в соцсети - несоразмерная мера, считает депутат кубанского заксобрания.

Как сообщал "Кавказский узел", председатель общественного совета Юбилейного микрорайона Татьяна Захарова заподозрена в распространении через соцсети фейковой информации об отмене старых пропусков для передвижения по Краснодару - по ст.207.1 УК России. Активистка связала возбуждение дела с ее протестом против строительства в микрорайоне крупного офисного центра, которое лоббируют городские чиновники, и объявила 2 июня сухую голодовку. Однако после ухудшения самочувствия утром 3 июня начала пить воду.

Скриншот со страницы сайта мэрии Краснодара. https://krd.ru/novosti/glavnye-novosti/news_12042020_091515.html?fbclid=IwAR2BYWJyEMH7LnqP45x7fvimAW_rnULeXYCdCBv5MPk2rhJ3aPRLJ8bZOdE#news-6465112 апреля на сайте мэрии Краснодара появилось сообщение о том, что информация в соцсетях о распоряжении главы Краснодара, которое аннулирует ранее выданные жёлтые пропуска для передвижения в условиях карантина – это недостоверная и провокационная информация. "Все фейковые сообщения передадим в правоохранительные органы для правовой оценки. В условиях карантина и общего напряжения в обществе провокации недопустимы", – приводились слова главы городской мэрии Евгения Первышова. Вместе с сообщением на сайте был размещен скриншот публикации Татьяны Захаровой в соцсети, на котором красными буквами написано "фейк".

Татьяна Захарова сегодня приняла решение о прекращении голодовки, сообщила она корреспонденту "Кавказского узла". Захарова отметила, что у нее есть семья и дети, которым нужно готовить, а в ее состоянии это невозможно. Голодовку она объявила 2 июня после допроса в Следственном комитете.

"Сухую голодовку держала полтора суток, голова болеть стала так, что уснуть и спать не могла. Начала пить воду, конечно же, стало лучше, но со зрением начались проблемы - все плывет перед глазами", - рассказала женщина.

"Кавказский узел" не может подтвердить, как проходила голодовка Татьяны Захаровой.

Депутат Заксобрания Краснодарского края Денис Хмелевской обратился к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с просьбой защитить права Татьяны Захаровой. Депутат считает, что Захарова "могла заблуждаться, пыталась предупредить общественность, неверно интерпретировала полученную информацию, не имея никакого злого умысла", поэтому уголовная ответственность за такое - несоразмерная мера.

"Уголовная ответственности является несоразмерной совершенному проступку. Для такого рода правонарушений есть административная ответственность. Я предлагаю администрации Краснодара использовать статью 76 УК РФ, пойти на примирение и прекратить уголовное преследование активистки", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Хмелевской.

Согласно статье 76 УК РФ, лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред.

Ранее руководитель Центра защиты прав СМИ Галина Арапова посоветовала тщательно проверять любую информацию о коронавирусе перед тем, как ее публиковать. По словам Араповой, статья 207.1 УК РФ дает большой простор для того, чтобы возбуждать дела по любому поводу, поэтому практически все, что сейчас пишут журналисты, попадает под эту статью, а дела при этом возбуждаются либо тогда, когда информация подается с критическим уклоном, либо когда ставит под сомнение то, что делает власть.
"Причем неважно даже, если [Татьяна Захарова] сослалась, что это она не сама придумала, а прочитала там-то. Десять человек репостнут - все десять могут нести ответственность, потому что ответственность наступает за то, что ты распространяешь эти сведения, и ты не уверен в их достоверности", - рассказала Арапова.

О динамике распространения коронавируса, в том числе в Южном федеральном округе, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем раз в четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России и Южном Кавказе.

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на странице "Коронавирус рвется на Кавказ". 

Примечание:

"Три пациента с COVID-19 умерли на Ставрополье за сутки", "Кубанский активист Соколов принудительно помещен в психбольницу", "Роспотребнадзор потребовал наказать руководство интерната в Урюпинске".

Автор: Анна Грицевич; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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