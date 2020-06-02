Александр Толмачев. Фото: https://www.panram.ru/news/politics/evropeyskiy-sud-priznal-nezakonnym-vzyatie-pod-strazhu-rostovskogo-zhurnalista-aleksandra-tolmacheva/

02 июня 2020, 17:53

ЕСПЧ присудил 27 тысяч евро компенсации ростовскому журналисту Толмачеву

Европейский суд по правам человека признал несправделивыми приговоры, вынесенные журналисту из Ростова-на-Дону Александру Толмачеву по искам о клевете.

Как сообщал "Кавказский узел", главный редактор газеты "Уполномочен заявить" и журнала "Про Ростов" Александр Толмачев в декабре 2011 года был заключен под стражу по обвинению в вымогательстве. По версии следствия, он требовал от бизнесмена из Новочеркасска Олега Козлова один миллион рублей под угрозой распространения в СМИ порочащей его информации. Ростовские активисты назвали дело против Толмачева сфабрикованным. По их мнению, это месть за публикации Толмачева о несправедливости судебной системы и коррупции в правоохранительных органах. В Ростовской области неоднократно проходили митинги в поддержку журналиста.

Европейский суд по правам человека назначил Толмачеву 27 450 евро компенсации морального и материального вреда. В 2008 и 2010 годах судьи в Ростовской области подали на него иски о клевете, которая, по их мнению, содержалась в публикациях Толмачева о захвате части территории многоквартирного дома и материале о взяточничестве. Толмачев был признан виновным, его обязали выплатить в общей сложности 17 700 евро компенсаций. Эту сумму ЕСПЧ счел причиненным журналисту материальным вредом. Моральный вред ЕСПЧ оценил в 9 750 евро. В отношении Толмачева нарушена статьи 10 Конвенции о защите прав человека ("Свобода выражения мнения"), говорится в решении, опубликованном сегодня на сайте ЕСПЧ.

Российские суды признали Толмачева виновным и в вымогательстве. 29 октября 2014 года Кущевский районный суд Краснодарского края приговорил его к 9 годам колонии строгого режима. Однако ЕСПЧ отказался рассматривать жалобу Толмачева на этот приговор, как и многие другие жалобы журналиста. При этом Страсбургский суд в 2016 году признал, что в отношении Толмачева была нарушена статья Европейской конвенции, касающаяся продолжительности содержания подсудимого под стражей. Ожидая приговора Кущевского райсуда, Толмачев провел в СИЗО два года и 11 месяцев. ЕСПЧ счел справедливой компенсацию в 3450 евро, однако адвокаты и родственники Толмачева назвали эту сумму ничтожной, сообщило 30 июня 2016 года ростовское издание "Панорама".

Примечание:

"ЕСПЧ вынес решение по делам о пытках на юге России", "Верховный суд оставил в силе приговор Якубу Хашагульгову", "Защитники похоронили краснодарца Бакшеева в Ростове-на-Дону".

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