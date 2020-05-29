Мэр Азова переведен под домашний арест

29 мая 2020, 13:40

Апелляционная инстанция отменила решение суда о заключении под стражу мэра Азова Владимира Ращупкина, подозреваемого в превышении полномочий.

Как писал "Кавказский узел", 19 мая источники в правоохранительных органах сообщили о задержании главы администрации Азова Владимира Ращупкина по подозрению в махинациях с земельным участком. В горсуд Азова направлено заявление о признании недействительными схемы расположения земельных участков и их передачу в частную собственность.

По версии следствия, в 2018 году подозреваемый издал постановление о передаче в собственность физлицу земельного участка площадью 17 гектаров. После чего этот участок был разделен на новые участки, на них были построены дома, а на всей площади возник коттеджный поселок, сообщила на своем сайте 19 мая прокуратура Ростовской области.

Ростовский областной суд отменил постановление Ленинского районного суда Ростова-на-Дону от 20 мая об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщил сегодня со ссылкой пресс-службу суда "Интерфакс".

Эту информацию подтвердил адвокат подозреваемого Владимир Яньшин. "Суд [...] удовлетворил доводы апелляционной жалобы адвоката, избрав в отношении подозреваемого меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 17 июля", - сказал он. По словам адвоката, суд приобщил к делу коллективное обращение жителей Азова, представителей бизнеса, органов местного самоуправления под которым подписались более 3,7 тыс. человек, пишет ТАСС.

Напомним, что Владимир Ращупкин возглавил администрацию Азова 25 января 2016 года. До этого он работал заместителем главы администрации Азова по вопросам промышленности, экономики и инвестициям, а ранее возглавлял городской МФЦ.

К 13:35 мск 29 мая на сайтах Ростовской областного суда, прокуратуры Ростовской области, регионального управления Следкома, а также администрации Азова не появилось информации об изменении меры пресечения Владимиру Ращупкину.