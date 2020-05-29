Военнослужащие армии Азербайджана. Фото: пресс-служба Минобороны Азербайджана, https://mod.gov.az

29 мая 2020, 09:42

Азербайджан обвинил Армению в обстреле двух сел

Позиции армии Азербайджана, в том числе в селах на границе с Арменией, были обстреляны за сутки 25 раз, сообщило Минобороны страны.

Как сообщал "Кавказский узел", 28 мая министерство обороны Азербайджана сообщило о 23 обстрелах позиций своих войск в зоне карабахского конфликта, днем ранее – о 26.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны заключили перемирие,  однако оно не прекратило их противостояния, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 25 раз", – говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Минобороны Азербайджана.

Обстрелам подверглись позиции азербайджанской армии в селe Агбулаг Товузского района и в селe Заманлы Гедабекского района, отметило ведомство.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", Товузский и Гедабекский районы Азербайджана граничит с Тавушской областью, расположенной на северо-востоке Армении.

Стрельба также велась с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения Минобороны Азербайджана.

Министерства обороны Нагорного Карабаха и Армении сегодня к 09.30 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

Материалы о происходящих событиях в зоне карабахского конфликта публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан заявил о сохранении контроля над высотами в Нагорном Карабахе", "Азербайджан обвинил Армению в 24 обстрелах", "10 тысяч армянских добровольцев прибыли на линию соприкосновения".

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