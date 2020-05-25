Черкесы в Турции добились от властей помощи Дагестану в борьбе с COVID-19

25 мая 2020, 18:40

Средства защиты, медикаменты и пять аппаратов искусственной вентиляции легких направила Турция в Дагестан после обращения черкесских активистов. Быстрая реакция властей говорит о влиятельном черкесском лобби в Турции, считают историки Георгий Чочиев и Алеко Квахадзе.

Как писал "Кавказский узел", в Дагестане с начала пандемии коронавируса в медучреждениях наблюдался недостаток средств индивидуальной защиты (СИЗ) для медицинского персонала, и помощь врачам оказывали, в том числе и жители республики. Так, общественная организация "Монитор пациента" собрала 207 тысяч рублей, а организаторы благотворительной акции #ямыврачи в Instagram собрали свыше 1,7 миллиона рублей на покупку СИЗ для медицинского персонала в Дагестане.

Сообщение о том, что Турция направила медпомощь для борьбы с коронавирусом в Дагестане, поступило 22 мая на смс-сервис "Кавказского узла". "Груз подготовлен по линии Турецкого общества Красного полумесяца. Груз содержит средства защиты и аппараты на 2,6 млн лир", – написал автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Помощь в Дагестан направлена после обращения к властям Турции черкесских активистов

Вопрос предоставления помощи Дагестану занял всего неделю, сообщил руководитель "Федерация черкесских организаций" Турции Хачибайрам Болат. По его словам, 22 мая из Турции в Дагестан отправился грузовик с различными средствами защиты, медикаментами и аппаратами искусственной вентиляции легких.

"Когда в Дагестане уже была острая и сложная ситуация, связанная с коронавирусом, и были призывы о помощи к разным структурам, мы как "Федерация черкесских организаций" решили обратиться в администрацию президента Турции с просьбой оказать поддержку Дагестану в виде гуманитарной помощи. Мы напрямую вышли на советника и спикера президента, объяснили, что именно нужно Дагестану. Он сразу начал этим заниматься и связал нас с организацией "Красный полумесяц", которая занимается благотворительностью, и с министерством здравоохранения Турции. Защитные костюмы, маски, перчатки и остальную помощь предоставили эти две структуры", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Хачибайрам Болат.

К 25 мая число зараженных в Дагестане достигло 4205, из них 3353 человека выздоровели, а 97 умерли. Минздрав России признал, что распространение коронавируса в Дагестане вызывает более серьезные опасения, чем в других регионах страны. Наряду со смертями, вошедшими в официальную статистику как летальные исходы от коронавируса, в республике фиксируется всплеск смертей от внебольничной пневмонии. Глава Минздрава Дагестана 17 мая в интервью Руслану Курбанову сообщил о 657 таких случаях, а более свежих данных Минздрав пока не обнародовал. По мнению главы правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдина Увайсова, на самом деле эти смерти – тоже от коронавируса, говорится в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

По его словам, оказание помощи Дагестану согласовывалось на уровне президентов Турции и России. "Этот вопрос обсуждали также господин Эрдоган и Владимир Путин во время телефонного разговора. После этого грузовик с помощью практически был готов. Он выехал в Дагестан четыре дня назад (22 мая). Там около 20 тысяч масок [стандарта] EN149, 100 тысяч трехслойных хирургических масок, 20 тысяч защитных комбинезонов, 22 тысячи защитных очков, медикаменты, пять аппаратов ИВЛ (искусственной вентиляции легких) производства Турции и дезинфицирующие средства", - сообщил Хачибайрам Болат.

Он отметил, что черкесские организации оказали помощь в организационных вопросах, сбора денег или других подобных акций не проводилось. "Помощь была быстро предоставлена правительством Турции. Мы не проводили сбора денег. Не было такой необходимости", - заявил Хачибайрам Болат. "Народ Дагестана для нас братский народ, у нас одна история, одни традиции и обычаи. Одним словом, мы - кавказцы и должны помогать друг другу", - подчеркнул он.

О том, что Турция направила в Дагестан медпомощь для борьбы с коронавирусом общей стоимостью 2,6 миллиона лир (примерно 27,4 млн рублей), сообщило 22 мая со ссылкой на гендиректора турецкого "Красного полумесяца" Ибрагима Алтана турецкое агентство "Анадолу". Медицинские маски и другие средства индивидуальной защиты направлены в Дагестан по поручению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщил 22 мая пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын на своей странице в Twitter, пишут "Махачкалинские известия".

Распределением помощи займется МЧС

Гуманитарную помощь из Турции получит министерство по национальной политике и делам религий Дагестана, сообщил сегодня первый замглавы министерства Гарун Давыдов. Но распределением полученной помощи займется МЧС Дагестана, отметил он.



"Правительство Дагестана решило, что получим помощь из Турции мы, но потом передадим все МЧС. Полученная помощь будет разгружена там на складе и посчитана. Далее комиссия при МЧС, куда входят представители общественности, религиозные деятели, чиновники, распределит помощь по больницам. Распределением мы не занимаемся. Груз получим уже завтра (26 мая)", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Гарун Давыдов.



По его словам, важную роль в получении гуманитарной помощи сыграли представители МИД России. "Они были на постоянной связи с коллегами из Турции. Согласовали получение помощи для Дагестана. Помогли на таможне, чтобы проблем не возникло", - сообщил Гарун Давыдов.

Быстрой организации помощи Дагестану способствовало черкесское лобби в Турции

Организация гуманитарной помощи для Дагестана за неделю говорит о наличии черкесского лобби в Турции, уверен кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований Георгий Чочиев.

"Этот факт говорит о том, что в Турции есть черкесское лобби. Другой вопрос, насколько оно сильное и влиятельное. Но судя по организации такой помощи для Дагестана, оно имеет влияние", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Георгий Чочиев.

По его словам, официальных данных о численности черкесской диаспоры в Турции нет. "Учет не велся, но приблизительно там от трех миллионов черкесов. Диаспора достаточно сплоченная, имеет свои организации практически во всех провинциях Турции. Там около 50 разных организаций со своими отделениями. Действует довольно централизованная общетурецкая организация "Федерация черкесских обществ". Черкесы также представлены в разных структурах власти - есть депутаты, чиновники в правительстве. Правда, раньше их количество было заметно больше. Сейчас их не очень много", – отметил Георгий Чочиев.

По его словам, среди черкесов Турции достаточно сильно развито чувство к Кавказу как к своей исторической родине. "Это проявляется частыми поездками на родину, сохранением языка и культуры, соблюдением традиций и обычаев. Здесь надо отметить роль действующих в Турции черкесских организаций. Они ведут большую работу в поддержании культурной идентичности", – рассказал Георгий Чочиев.

Что касается репатриации в среде черкесской диаспоры в Турции, то в этом, по его словам, процесс протекает вяло. "Не все хотят вернуться на родину на постоянное проживание. Но есть много желающих иметь двойное гражданство – турецкое и российское. Турецкие черкесы очень внимательно следят за ситуацией на Кавказе и в случае каких-то серьезных бедствий стараются помогать, организовать помощь. Как сейчас в случае с Дагестаном», – заключил Георгий Чочиев.

Данные о численности черкесской диаспоры Турции противоречивы, констатирует научный сотрудник "Фонда Рондели" (Тбилиси), историк Алеко Квахадзе.

"Сами представители диаспоры называют цифру от одного до пяти миллионов человек. В Турции официально есть более 900 черкесских поселений с населением от ста до тысячи человек. Исходя из этого, мы можем предположить, что численность черкесской диаспоры в Турции достигает примерно одного миллиона. Из современных чиновников я могу вспомнить мэра города Самсун Зихни Шахин, есть депутаты в парламенте Турции", – рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Алеко Квахадзе.

По его словам, в черкесской диаспоре Турции действуют организации разного направления. "Есть такая организация – "Федерация кавказских дернеков", которая состоит из более чем 50 черкесских организаций в разных городах Турции, но центр организации находится в Анкаре. Также существует "Черкесская федерация" со своим штаб-центром в Стамбуле. Есть также другие более маленькие черкесские организации религиозного, культурного и других направлений. Но всех объединяет тот факт, что они принимают Кавказ как свою историческую родину. Очень силен культурный компонент. В турецких университетах открыты кафедры изучения черкесского языка", – отметил Алеко Квахадзе.

Черкесы помогают соотечественникам в других странах, добавил историк. "Например, они очень много помогли черкесам Сирии, помогли им в получении турецкого гражданства", – сообщил Квахадзе.

Желающих вернуться на историческую родину много, но масштабы репатриации невелики, отмечает он. "Например, на сайте "Федерации кавказских дернеков" есть специальный раздел о репатриации на родину с указанием необходимых документов, куда надо их подавать, цен. В личных беседах многие выражают желание вернуться. Но репатриантов не так много. А те, кто вернулся, сталкиваются со многими проблемами, связанными с оформлением документов, поисками работы, знанием языка и так далее. Также есть культурная разница между черкесами Турции и России, и есть проблема адаптации", – сказал историк.

Что касается черкесского лобби в Турции, то оно есть, но не всегда эффективно, считает Алеко Квахадзе. "Есть в Турции черкесские силы, которые могут повлиять на те или иные вопросы, донести свой голос до верхов Турции, поскольку черкесское присутствие сильное в силовых структурах Турции. Но когда вопрос касается исключительно черкесских тем, то лобби не очень эффективно. Например, они не смогли добиться признания Турцией геноцида черкесов, упрощения процедуры репатриации и так далее", – пояснил Алеко Квахадзе.

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