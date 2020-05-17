17 мая 2020, 19:14

Три пациента с коронавирусом умерли в Азербайджане за сутки

В Азербайджане скончались еще три пациента с COVID-19, и общее число умерших выросло до 39. Тесты на вирус подтвердились за сутки у 136 человек, сообщили власти страны.

Как писал "Кавказский узел", 16 мая в Азербайджане было зарегистрировано 158 случаев заражения коронавирусом за сутки, и общее число зараженных достигло 3138, из которых 36 скончались.

С 24 марта в Азербайджане действует режим карантина, 1 мая власти объявили о продлении большинства ограничений до 31 мая, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" как минимум шесть раз в течение суток обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа, а также на юге России.

В Азербайджане зафиксированы три новых смерти пациентов с COVID-19, и число умерших выросло до 39, сообщил сегодня оперативный штаб при правительстве страны.

Умершие - пациенты 1932, 1956 и 1965 годов рождения, говорится в сообщении штаба, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

По данным оперштаба, в стране за сутки зафиксировано 136 случаев заражения коронавирусом, и общее число зараженных достигло 3274. Из них излечились 2015, в том числе 71 человек – за последние сутки, еще 1220 больных находятся на лечении в медучреждениях специального режима. Состояние 43 пациентов тяжелое, 58 – средней тяжести, остальных – стабильное.

К 17 мая в Азербайджане проведено 232 077 тестов на коронавирус, уточнил оперативный штаб.

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Число жертв COVID-19 на Южном Кавказе выросло за счет Армении", "Правила выхода из карантина в Грузии провоцируют рост цен в салонах красоты", "Власти Азербайджана анонсировали смягчение карантинных мер".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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