17 мая 2020, 17:36

Украина экстрадировала в Грузию соратника Умара аш-Шишани

Уроженец Панкиси Цезарь Тохосашвили, которого силовики считают заместителем амира запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство" Абу Умара аш-Шишани, доставлен из Киева в Тбилиси.

Как писал "Кавказский узел", 15 ноября 2019 года Служба безопасности Украины сообщила о задержании в Киеве одного из руководителей ИГ*, выходца из Грузии Аль Бара Шишани. Задержанный - заместитель амира ИГ* Абу Умара аш-Шишани, уроженец Панкисского ущелья Цезарь Тохосашвили, находившийся в розыске по линии Интерпола, объявила на следующий день Служба госбезопасности Грузии.

Заместитель Умара аш-Шишани был задержан в Киеве, где жил в частном доме, и помещен под экстрадиционный арест. Портретная экспертиза подтвердила, что задержанный - один из разыскиваемых лидеров "Исламского государства"*, сообщила в ноябре 2019 года СБУ.

Гражданин Грузии Цезарь Тохосашвили, обвиняемый в терроризме, экстрадирован в Грузию и доставлен в Тбилиси, сообщила сегодня Служба госбезопасности Грузии.

"Расследование проводилось в соответствии со статьей 327 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает участие в террористической организации. Согласно расследованию, Цезарь Тохосашвили уехал из Грузии в Сирийскую Арабскую Республику, вступил в ИГ* в 2015 году и активно участвовал в террористической деятельности", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Решение об аресте Цезаря Тохосашвили вынес Тбилисский горсуд, в этот же суд уголовное дело Тохосашвили направлено для рассмотрения по существу, говорится в пресс-релизе, который перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Приставка "аш-Шишани" в именах воюющих в Сирии выходцев из Панкиси указывает на их происхождение (чеченцы-кистинцы), в переводе с арабского она означает "чеченец", говорится в материале "Кавказского узла" "Выходцы с Кавказа в рядах ИГ (ИГИЛ)*". В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" также размещена биографическая справка о Тархане Батирашвили (Абу Умаре аш-Шишани), а в разделе "Справочник" - статья о кистинцах.

* "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России судом.

Примечание:

"Жители Панкиси рассказали об убитом в Сирии боевике", "Уроженец Панкиси объявлен убитым в Сирии", "Подросток из Панкиси погиб в Сирии".

Автор: Галина Готуа; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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