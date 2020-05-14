Комиссия отобрала трех кандидатов в мэры Пятигорска

14 мая 2020, 18:27

Претендентами на пост главы Пятигорска по итогам отбора стали заместители мэра Дмитрий Ворошилов и Денис Бельчиков, а также бизнесмен Олег Шпунт.

Как писал "Кавказский узел", 16 апреля в Пятигорске в связи с распространением коронавируса был введен карантин, а мэр Андрей Скрипник - уволен. Его место занял Лев Травнев. Однако уже через шесть дней Травнев оставил этот пост, а 26 апреля был арестован по делу о превышении должностных полномочий.

Лев Травнев был мэром Пятигорска с 2006 по 2017 год, а после этого работал представителем губернатора на Кавказских Минеральных Водах. После кратковременного возвращения Травнева на пост мэра губернатор Владимир Владимиров объявил, что тот отправлен на длительное лечение. Ухудшение здоровья Травнева губернатор списал на напряженную борьбу с распространением коронавируса.

Согласно решению конкурсной комиссии, кандидатами на должность мэра Пятигорска стали финансовый директор компании "ЮФО-Оптторг" Олег Шпунт, заместитель главы администрации Пятигорска Денис Бельчиков и его коллега, первый заместитель главы администрации Дмитрий Ворошилов, который сейчас исполняет функции главы города, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в мэрии.

Комиссия состояла из десяти человек. "Пятеро [кандидатур членов комиссии] были внесены думой Пятигорска, пятеро – губернатором Владимиром Владимировым", - отметил представитель администрации. По его словам, дата выборов мэра пока неизвестна. Ожидается, что выборы состоятся "на следующей неделе", сказал он.

Ранее, 12 мая, администрация Пятигорска на своем сайте анонсировала, что городская дума рассмотрит предложенные кандидатуры в тот же день, то есть сегодня. Всего в конкурсную комиссию поступило девять заявок, позже один из кандидатов отозвал свое заявление, указано в сегодняшнем сообщении на сайте мэрии.

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