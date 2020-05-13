Противник запрета насилия над детьми задержан в Ереване

13 мая 2020, 11:15

Участнику акции протеста у здания парламента Артуру Алексаняну грозит до пяти лет заключения за угрозы депутату, который проголосовал за ратификацию Лансаротской конвенции, сообщила сегодня Генпрокуратура Армении.

Как писал "Кавказский узел", 11 мая парламент Армении проголосовал за ратификацию Европейской конвенции "О защите детей от сексуальной эксплуатации и насилия сексуального характера", несмотря на акцию протеста, которую провели десять членов движения "Камк" ("Воля"). Протестующие заявили, что дети в Армении никогда не подвергались сексуальному насилию, поэтому ратификация Лансаротской конвенции не нужна. Они также выступили против включения в программу младшей школы тем, касающихся сексуального воспитания.

По данным Генпрокуратуры Армении, в ходе акции 11 мая у здания парламента сторонник движения "Камк" Артур Алексанян потребовал от проходившего мимо депутата блока "Мой шаг" Николая Багдасаряна проголосовать против принятия конвенции. Уже после заседания парламента Алексанян, узнав, что Багдасарян поддержал ратификацию конвенции, стал преследовать его на улице, выкрикивая ругательства и угрожая расправой, передали сегодня информацию Генпрокуратуры "Новости Армении".

Против Алексаняна возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". "По указанию прокурора Артур Алексанян задержан", - процитировало сегодня сообщение Генпрокуратуры интернет-издание "Арменпресс". В случае, если насилие не было опасным для жизни и здоровья, ст. 316 УК Армении предусматривает до пяти лет заключения.

Европейская конвенция "О защите детей от сексуальной эксплуатации и насилия сексуального характера", известная как Лансаротская конвенция, была заключена в октябре 2007 года в Лансароте (Канарские острова, Испания) и вступила в силу 1 июля 2010 года после ратификации первыми пятью государствами.

Движение "Камк" борется за сохранение "национальных ценностей". В декабре 2019 года активисты "Камк" принимали участие в протестах против проекта Минобразования сделать необязательными изучение истории Армении, армянского языка и литературы на негуманитарных факультетах.