Минздрав пообещал разобраться с доплатой водителям скорой во Владикавказе

08 мая 2020, 16:59

Водители скорой помощи во Владикавказе не получили обещанную доплату за работу во время эпидемии, пожаловались 7 мая авторы обращения в прокуратуру. Министр здравоохранения Северной Осетии на встрече с работниками пообещал проверить обоснованность их претензий.

Как писал "Кавказский узел", в Северной Осетии число зараженных коронавирусом сегодня выросло за сутки на 94 и достигло 1436. При этом 7 мая в республике за сутки скончались три пациента с коронавирусом, их общее число выросло до 10.

На главной странице "Кавказского узла" минимум раз в четыре часа обновляется карта с данными о числе зараженных на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе в Северной Осетии, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Заявление в прокуратуру подписали 10 водителей скорой помощи

Видеообращение работников скорой помощи было размещено 7 мая в Telegram-канале IroN_E_Format. "Водители станции скорой помощи написали заявление в прокуратуру. Причина обращения – зарплата", - говорится в аннотации к видео.

В видеообращении водители пожаловались, что выплаты, которые им обещали начислить в период пандемии коронавируса, они пока не получили. "Мы считаем, что рабочие моменты, зарплата и обещанные надбавки не были соблюдены. Мы просто хотим, чтобы в этом все разобрались", – пояснил на видео один из работников скорой помощи.

Водители направили заявление в прокуратуру, указав, что надбавки получили только несколько водителей, хотя больных с коронавирусной инфекцией возили они все. Под обращением подписались более 10 человек, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии".

Прокуратура Северной Осетии 7 мая отчиталась о начале проверки по жалобе медработников. "Организована проверка соблюдения требований законодательства, предусматривающего выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам ГБУЗ «Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи», непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция", - говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте ведомства.

Министр здравоохранения пообещал водителям изучить их жалобы

На жалобу водителей скорой помощи отреагировал и Минздрав республики. "Министр здравоохранения РСО-Алания Тамерлан Гогичаев и главный врач РКБСМП Сергей Кануков встретились с сотрудниками станции скорой медицинской помощи. Поводом для собрания послужило обращение водителей «скорой» с вопросами по выплатам стимулирующего характера", - говорится в сообщении, размещенном 7 мая на странице министерства в Instagram.

По словам главврача больницы, на такие выплаты могут претендовать не все сотрудники, а "у некоторых сотрудников возникли недопонимания в связи с начислением выплат стимулирующих надбавок". "Дело в том, что согласно постановлению правительства РФ №484, на выплаты стимулирующего характера могут претендовать медицинские работники, а также водители бригад скорой помощи, непосредственно участвующих в оказании медицинской помощи гражданам с COVID-2019. Мы разъяснили сотрудникам порядок и размер выплат, все оставшиеся вопросы и жалобы будем решать в адресном порядке", - приводятся в публикации слова Сергея Канукова.

Выплаты стимулирующего характера производятся "медицинским и иным работникам, непосредственно работающим с гражданами, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19", говорится в правилах, утвержденных постановлением правительства России N 484 от 12 апреля 2020 г.

Тамерлан Гогичаев в свою очередь заверил водителей скорой помощи, что "все жалобы и вопросы будут решены в индивидуальном порядке". "Считаю недопустимым какое-либо урезание заработной платы сотрудников, все жалобы и вопросы будут рассмотрены и проведены соответствующие проверки. Все положенные по закону начисления будут произведены", - привела слова министра его пресс-служба.

Материалы о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".