Сотрудники коммунальной службы во время карантина. Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov

04 мая 2020, 17:16

Наибольший в ЮФО прирост смертей от коронавируса зафиксирован в Волгоградской области

Два пациента скончались за минувшие сутки от COVID-19 в Волгоградской области и по одному в Ростовской области, на Кубани и в Адыгее. Общее число умерших в Южном федеральном округе с начала пандемии достигло 59.

Как писал "Кавказский узел", 3 мая общее число умерших в регионах ЮФО достигло 54.

На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем раз в четыре часа обновляется карта с числом зараженных в регионах юга России, а также в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в ЮФО, говорится в обновляемой в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За минувшие сутки умер уже третий сотрудник Лабинской центральной районной больницы в Краснодарском крае. Теперь там зафиксирована 21 смерть от коронавируса. В Адыгее после посмертно подтверждения коронавируса у местного жителя число смертей выросло до семи.

По данным на 10.55 мск 4 мая, опубликаонным на правительственном сайте "Стопкоронавирус", смерти пациентов с COVID-19 зафиксированы и в других регионах Южного федерального округа: две в Волгоградской области и одна в Ростовской.

Всего в Волгоградской области скончались 12 человек, в Ростовской – 10, в Калмыкии - пять, в Астраханской области – четыре, указано на сайте. Таким образом, общее число умерших в регионах ЮФО достигло 59 человек.

Напомним, что Краснодарский край, по данным Росстата на 1 января 2020 года, был самым населенным регионом ЮФО: там проживали 5,67 млн человек. Население Ростовской области составляло 4,197 млн человек. В Волгоградской области – 2,491 млн человек, то есть смертность там выше, чем в Ростовской. В Астраханской области проживали 1,005 млн, в Адыгее – 463 тысячи человек, а в Калмыкии – 271 тысячу человек.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"34% прироста заражений коронавирусом в ЮФО пришлось на Кубань", "Два отделения больницы в Николаевске закрыты из-за очага коронавируса", "Женщина с детьми объявлена на Кубани в розыск за нарушение карантина".

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