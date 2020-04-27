Рука с перстнем сотрудника правозащитных органов. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

27 апреля 2020, 13:55

Жалоба Кадырову на задержание жителя Чечни нашла поддержку в соцсети

Жителя станицы Ассиновской Магомеда Хайхароева больше четырех месяцев назад задержали силовики, пожаловалась в обращении к Рамзану Кадырову мать задержанного, попросив добиться его освобождения. Пользователи Instagram поддержали просьбу женщины.

Аудиообращение к Рамзану Кадырову опубликовано в ночь на 27 апреля в Instagram-паблике "Чечня", насчитывающем 51,7 тысячи подписчиков. Автор обращения представилась матерью Магомеда Умаровича Хайхароева. "В городе (Грозном) в Заводском отделе после двух месяцев доставили в Серноводск, держат больше двух месяцев. Терпела, надеясь, что вот-вот это разрешится… Мне нужна помощь от тебя", - говорится в обращении к главе республики, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Женщина в своем аудиообращении пояснила, что сын "очень помогал" ей дома со взрослой сестрой-инвалидом. Публикация сопровождается текстовой версией обращения на русском языке, автор которого попросила Кадырова "сделать так", чтобы ее сын вернулся домой.

"Я родом с Бамута, живу в ст.Ассиновская. 14 лет уже, как убили отца моих детей. Я воспитывала семерых детей одна. [...] Если Вы мне не поможете, мне некого большо просить в этом деле... Несколько дней назад я записывала аудио, пишу это, так как думаю, что оно до Вас не дошло", - говорится в текстовом обращении к Рамзану Кадырову, датированном 23 апреля.

Публикация набрала к 13.55 мск более 9,5 тысячи просмотров, под ней размещен 81 комментарий. Авторы многих из них, в том числе на чеченском языке, поддержали просьбу женщины. "Пожалуйста, не оставляйте без внимания эту женщину, Рамзан Ахматович, выслушайте её ради Аллаха", - написал, в частности, chani_123456. "Сделайте репост, братья и сестры", - призвал bakar4705, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Пользователь с ником khalid_rus поинтересовался, почему сын этой женщины под стражей. "Неизвестно ещё. Хороший брат, держал здоровый образ жизни, все знакомые хорошо отзываются", - ответил strannik__0006. "Мы с одного села, но я не знаю, почему он под стражей", - добавил sigauri_shamil. "Он мой близкий друг, хороший парень, никому плохого не сделал", - написал hamza_2.2.

Односельчане Хайхароевых подтвердили сегодня, что ранее у силовиков не было претензий к Магомеду Хайхароеву. "Прежде каких-то претензий к нему не было", - сказал, в частности, корреспонденту "Кавказского узла" житель села Бамут Адам.

Местный житель Хасан напомнил, что Хайхароевы – "фамилия достаточно известная в Бамуте и соседних селах".

В мае 2006 года во время спецоперации был убит 19-летний Ризван Хайхароев - сын полевого командира Руслана Хайхароева, погибшего накануне второй чеченской кампании. В сентябре 2013 года в перестрелке с силовиками был убит житель станицы Ассиновская Руслан Хайхароев. По данным силовиков, он с 2011 года числился в розыске по подозрению в причастности к боевикам и убийстве силовика.

Члены семьи Магомеда Хайхароева оказались недоступными для комментариев. Представитель МВД по Чечне отказался прокомментировать корреспонденту "Кавказского узла" обращение жительницы Ассиновской, пояснив, что не располагает информацией по этому делу.

Рамзан Кадыров на своих страницах в Instagram и "ВКонтакте" не прокомментировал к 13.55 мск 27 апреля обращение женщины.

Примечание:

"Пользователи соцсети заступились за собиравшую в Чечне деньги на лечение ребенка", "Правозащитники заявили о пытках заключенного из Чечни", "ЕСПЧ назначил 90 тысяч евро компенсации родственникам пропавшего грозненца".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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