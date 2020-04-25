Лев Травнев заподозрен в превышении полномочий

25 апреля 2020, 20:15

Бывший мэр Пятигорска Лев Травнев задержан по делу о превышении полномочий, сообщили сегодня в МВД.

Как писал "Кавказский узел", 16 апреля в Пятигорске в связи с ростом заболеваемости коронавирусом был введен карантин, мэр города Андрей Скрипник был уволен. На его место был назначен Лев Травнев, однако через шесть дней и он оставил этот пост. Губернатор Владимир Владимиров объявил, что Травнев отправлен на длительное лечение. Ухудшение здоровья чиновник списал на напряженную борьбу с распространением коронавируса.

Лев Травнев занимал пост мэра Пятигорска с 2006 по 2017 год. На этом посту его сменил Андрей Скрипник. В январе 2018 года стало известно, что Травнева назначили представителем губернатора на Кавказских Минеральных Водах. Журналисты тогда сочли понижением это назначение.

Уголовное дело заведено в отношении бывшего главы Пятигорска Льва Травнева, который подозревается в превышении должностных полномочий; решается вопрос об избрании ему меры пресечения, пишет со ссылкой на представителя ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу "Интерфакс".

Источник в правоохранительных органах заявил, что "вместе с Травневым по делу о превышении полномочий проходят один из сотрудников мэрии Пятигорска, а также один из сотрудников краевого министерства дорожного хозяйства и транспорта. Их также в настоящее время опрашивают". По словам другого источника, Травнев задержан на 48 часов в порядке ст. 91 УПК и находится в изоляторе в Пятигорске, сообщило издание.

Правоохранительные органы задержали также замминистра дорожного хозяйства и транспорта Ставрополья и бывшего заместителя главы администрации Пятигорска по делу, связанному с махинациями с землей, пишет со ссылкой на источник в правоохранительных органах ТАСС. По словам источника, они замешаны в махинациях с землей. Также с этими задержаниями связано возбуждение уголовного дела в отношении бывшего исполняющего обязанности мэра Пятигорска Льва Травнева, уточнил он.

"Кавказский узел" не может проверить достоверность информации о задержаниях чиновников. На сайтах МВД, Следкома и прокуратуры региона нет информации об уголовном деле в отношении Травнева и двух других чиновников.