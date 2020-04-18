Найдена пропавшая в Ингушетии четырехлетняя девочка

18 апреля 2020, 08:38

Ребенок, потерявшийся в станице Нестеровской, найден, угрозы жизни девочки нет, сообщили спасатели.

Как писал "Кавказский узел", 17 апреля в станице Нестеровской Сунженского района пропала четырехлетняя девочка. К ее поискам подключились сотрудники полиции и добровольцы, сообщило МЧС.

Сегодня утром полицейские и добровольцы нашли заблудившегося ребенка недалеко от садовых участков, сообщил источник в экстренных службах. "Девочка нашлась живой и невредимой, она немного напугана", - приводит его слова "Интерфакс-Юг".

Кроме родственников, силовиков и кинологов с собаками, ребёнка искали сотни добровольцев из разных населенных пунктов, уточнило агентство.

Информацию о том, что ребенок найден, подтвердило на своей странице в Instagram управление МЧС по Ингушетии. Ведомство также опубликовало короткий видеоролик, на котором видны не менее сотни мужчин, собравшихся на сельской улице.

"Добровольцам, сотрудникам МВД, спасателям, всем, кто принимал участие в поиске маленькой девочки, выражаем слова благодарности. [...] На видео видно, что участников немало было", - говорится в аннотации к видео.