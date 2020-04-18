Четырехлетний ребенок пропал в Ингушетии

18 апреля 2020, 04:51

К поискам девочки 2016 года рождения присоединились сотрудники полиции и добровольцы, говорится в сообщении, опубликованном в 02.10 мск 18 апреля на странице Главного управления МЧС по Ингушетии в социальной сети Инстаграм.

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