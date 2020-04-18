18 апреля 2020, 04:51
Четырехлетний ребенок пропал в Ингушетии
Четырехлетняя девочка пропала в станице Нестеровской в Сунженском районе, сообщило МЧС.
Ребенок пропал вечером 17 апреля.
К поискам девочки 2016 года рождения присоединились сотрудники полиции и добровольцы, говорится в сообщении, опубликованном в 02.10 мск 18 апреля на странице Главного управления МЧС по Ингушетии в социальной сети Инстаграм.
"Тело унесенного в море школьника нашли на пляже в Сочи", "ЕСПЧ назначил 52 тысячи евро матерям двух пропавших жительниц Чечни", "Найдены тела пропавших в Ростовской области школьников"
18 апреля 2020, 06:58
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Политологи назвали Арутюняна компромиссным президентом Нагорного Карабаха
Араик Арутюнян был наиболее предпочтительным кандидатом для прежних властей, считает политолог Грант Микаелян. При этом Арутюнян разделяет идеологию реформ и обновления сторонников «Бархатной революции», отметил политический обозреватель Степан Сафарян. Фигура нынешнего президента Нагорного Карабаха устраивает все политические силы региона, подчеркнул политтехнолог Армен Бадалян.
18 апреля 2020, 05:58
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Астраханский активист оштрафован за оскорбление Путина в соцсети
Ленинский районный суд Астрахани назначил активисту Алексею Тюрину штраф в размере 30 тысяч рублей за оскорбительное высказывание в социальной сети в адрес президента России. Тюрин связывает преследование со своим пикетом против конституционной реформы.
18 апреля 2020, 05:52
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Верующие Северной Осетии отнеслись с пониманием к карантину в храмах
Православные Северной Осетии назвали введение в церквях карантинных мер в условиях пандемии необходимостью. В праздновании Пасхи дома нет ничего противоречащего вере, а ее глубина не зависит от регулярного посещения храмов, считают опрошенные «Кавказским узлом» прихожане.
18 апреля 2020, 05:24
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Консерватизм верующих на Юге России мешает церкви перейти в онлайн
Онлайн-формат ведения служб является вынужденной мерой для православной церкви в условиях распространения коронавируса, и после снятия ограничения верующие регионов юга России вернуться к традиционным обрядам, считают опрошенные "Кавказским узлом" историки. При этом новый формат празднования Пасхи может заинтересовать тех, кто ранее не посещал богослужения, и впоследствии станет стимулом лично на них присутствовать, предположили они.
18 апреля 2020, 03:55
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Православные Чечни поддержали призыв не посещать церкви на Пасху
Православные жители Чечни восприняли с пониманием призыв епархии не ходить из-за пандемии в церковь на пасхальную службу. Некоторые из прихожан отметили, что не пойдут в храмы впервые за несколько лет, хотя от посещения церквей на Пасху верующие не отказывались даже в годы войны.
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18 апреля 2020, 05:52
Верующие Северной Осетии отнеслись с пониманием к карантину в храмах
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17 апреля 2020, 21:501
Житель Тырныауза продолжил практику публичных извинений за фейки на Кавказе
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17 апреля 2020, 18:48
Дагестанский правозащитник Гасанов заявил об избиении силовиком
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17 апреля 2020, 15:45
Жильцы многоэтажки в Гагре потребовали проверить их на коронавирус
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17 апреля 2020, 13:121
HRW призвала власти Азербайджана освободить арестованных оппозиционеров
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16 апреля 2020, 23:331
Мэр Пятигорска ушел в отставку на фоне вспышки коронавируса
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18 апреля 2020, 00:32
Совет Федерации одобрил перенос Дня воинской славы на день траура в Беслане
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17 апреля 2020, 23:19
Amnesty International потребовала реакции Кремля на угрозы Милашиной
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17 апреля 2020, 17:51
Начальники полиции и ГИБДД в Георгиевске арестованы по делу о превышении полномочий
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17 апреля 2020, 12:01
19-я смерть пациента с коронавирусом зафиксирована в Армении
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17 апреля 2020, 11:57
Азербайджан обвинил Армению в 28 обстрелах
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17 апреля 2020, 10:54
94 достигло число зараженных в Северной Осетии
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17 апреля 2020, 09:53
22 новых случая заражения подтверждены в Грузии
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17 апреля 2020, 09:13
Число инфицированных на Ставрополье выросло до 155
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18 апреля 2020, 05:241
Консерватизм верующих на Юге России мешает церкви перейти в онлайн
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17 апреля 2020, 23:55
Жена активиста Ведзижева обвинила федеральные СМИ в оговоре супруга
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15 апреля 2020, 17:071
Арутюнян Араик Владимирович
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16 апреля 2020, 21:39
Ингуш, правозащитник Магомед МуцольговОбращение руководителя Ингушского «ЯБЛОКО» к главе республики (фото)
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06 апреля 2020, 20:55
Ингуш, правозащитник Магомед МуцольговПродолжение к моему обращению на имя министра Колокольцева (фото) 1
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05 апреля 2020, 23:24
Ингуш, правозащитник Магомед МуцольговОткрытое обращение к Министру внутренних дел России (фото) 4
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05 апреля 2020, 18:26
Северный Кавказ сквозь столетия. Наима Нефляшева"Сон разума рождает чудовищ". Люди требуют показать заболевших. 1
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31 марта 2020, 22:48
Ингуш, правозащитник Магомед МуцольговОбращение руководителя Ингушского ЯБЛОКА в связи с распространением вируса (фото) 1
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18 апреля 2020, 04:242
Коронавирус добрался до Кавказа
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17 апреля 2020, 16:17
Коронавирус на Южном Кавказе: динамика и тестирование
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17 апреля 2020, 18:38Сенатор от Северной Осетии проголосовал против переноса Дня воинской славы
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16 апреля 2020, 23:05В Адыгее и Краснодарском крае отменены коллективные намазы и ифтары
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16 апреля 2020, 19:02В Адыгее пациентка с коронавирусом родила мальчика
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15 апреля 2020, 23:34Жители Нальчика откликнулись на просьбу цирка помочь с продуктами для животных
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15 апреля 2020, 22:24В селе Касумкент в Дагестане будет установлен бюст Сталина
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26 марта 2020, 09:30
На карантине: как выживают азербайджанцы в Грузии
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18 марта 2020, 20:431
В январе 2020 года жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе зафиксировано не было