08 апреля 2020, 23:57

Семья из дагестанского села изолирована после теста на коронавирус

Первичный анализ на коронавирус у трех детей и женщины в селе Дучи Новолакского района дал положительный результат.

Как писал "Кавказский узел", первый случай заражения коронавирусом в Дагестане был подтвержден 27 марта. К 8 апреля число зараженных выросло до 44, после перевода в реанимацию еще двух пациентов там находятся 12 человек, сообщил Минздрав республики.

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа заболевших коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса.

Предварительный тест на заражение коронавирусом у семьи, состоящей из четырех человек, дал положительный результат. Среди  них - женщина и трое детей, сообщается в сегодняшнем сообщении на правительственном сайте "Мой Дагестан".

Женщина рассказала, что она контактировала с родственником, вернувшимся из Москвы. Все пациенты изолированы, отмечается в публикации

Скриншот сообщения в канале "Годекан" https://t.me/godekan/6297Материал для подтверждения результатов анализа направлен в референс-центр Москвы, круг контактов семьи устанавливается.

Вечером 7 апреля въезд в село Дучи Новолакского района перекрывался. Очевидцы сфотографировали дорогу, поперек которой стоит полицейская машина. "Дорога в селение Дучи Новолакского района (Новострой) в данный момент перекрыта. Устанавливаются временные заграждения. Из селения, как утверждает очевидец, не дали выехать местному жителю", - говорится в сообщении, опубликованном в 19.44 мск 7 апреля в Telegram-канале "Годекан".

Напомним, с 18 марта в Дагестане действует режим повышенной готовности из-за коронавируса. 31 марта глава республики подписал указ о самоизоляции, который с 1 апреля разрешает людям выходить из дома только за продуктами в ближайший магазин, аптеку, а также чтобы вынести мусор или выгулять собаку в радиусе 100 метров от дома, в экстренных случаях или чтобы добраться до работы, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". 

Советы специалистов о том, как избежать заражения, "Кавказский узел" разместил в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу перечислены в справке "Кавказского узла" "Коронавирус. Горячие линии". Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Коронавирус вносит коррективы в духовную практику Рамадана", "Ограничения из-за коронавируса нанесли урон предпринимателям Владикавказа", "Оппозиция призвала грузинские власти ограничить богослужения".

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