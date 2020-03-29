Директор "Аджара ТВ" отказался от переговоров с профсоюзом

29 марта 2020, 05:33

Лишь один раунд переговоров представителей альтернативного профсоюза Аджарского телевидения и директора Георгия Кохреидзе состоялся при посредничестве чиновников министерства труда Грузии. После этого Кохреидзе отказался от переговоров, заявив о необоснованных требованиях профсоюза.

Как писал "Кавказский узел", 22 ноября 2019 года совет "Общественного вещателя" Аджарии избрал главой телеканала Георгия Кохреидзе. 24 февраля участники акции протеста в Батуми обвинили новое руководство телекомпании в несправедливом увольнении сотрудников, в частности, замдиректора службы новостей Майи Мерквиладзе. 28 февраля была уволена руководитель службы новостей Шорена Глонти. 9 марта НПО "Центр по обучению и мониторингу прав человека" потребовал вернуть уволенных сотрудников на работу.

Замдиректора Аджарского телевидения Натия Зоидзе 2 февраля заявила об увольнении после жалоб на попытки нового директора изменить редакционную политику. Кохреидзе в свою очередь назвал ее заявление "фантазией". 19 февраля большинство членов Консультативного совета компании проголосовали за упразднение четырех должностей, в том числе той, что занимала Майя Мерквиладзе. Кохреидзе связан с "Грузинской мечтой", его действия нацелены как минимум на воспитание у подчиненных самоцензуры, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.



Директор Аджарского телевидения Георгий Кохреидзе отказывается от переговоров с профсоюзом, рассказал 28 марта корреспонденту "Кавказского узла" председатель альтернативного профсоюза "Общественного вещателя Аджарии" Малхаз Рехвиашвили.

По данным НПО "Центр мониторинга прав человека", из-за ситуации с коронавирусом и введенных ограничительных мер был проведен лишь один раунд переговоров при посредничестве министерства труда Грузии. Следующая встреча, которая должна была состояться 27 марта, отменена, так как Кохреидзе обратился в министерство с просьбой прекратить посредничество, заявив о необоснованных требованиях профсоюза.

"Требование о прекращении посредничества является необоснованным и попыткой уклониться о исполнения требований трудового законодательства", - говорится в заявлении неправительственной организации, опубликованном 28 марта.

«Действующее трудовое законодательство требует, чтобы забастовочный механизм был основным при разрешении разногласий между сторонами, и обязывает стороны разрешить коллективные споры. Согласительная процедура - это прямые переговоры или посредничество между сторонами коллективного спора, направленные на его разрешение. Согласно трудовому законодательству, стороны коллективного спора должны участвовать в согласительных процедурах и участвовать в совещаниях посредника. Отказ от участия в коллективных процедурах урегулирования трудовых споров является административным правонарушением и налагается штраф», - также говорится в заявлении.

По словам Малхаза Рехвиашвили, министерство труда, назначив посредника, тем самым признало, что коллективный трудовой спор действительно существует и его нужно разрешить в порядке, предусмотренном законодательством.

По словам бывшего заместителя начальника службы новостей Аджарского телевидения Майи Мерквиладзе, в настоящее время на канале показывают только новости и медицинские программы. "Дирекция обосновывает такое положение дел, что при нынешней ситуации при распространении короновируса нет возможности приглашать респондентов в студии и делать полноценные программы", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла". При этом она добавила, что в настоящее время работает редактором на радио "Общественного вещателя Аджарии".