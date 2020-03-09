Грузинские активисты вступились за журналистов "Аджара ТВ"

09 марта 2020, 17:32

Ведущая новостей Аджарского телевидения Теона Бакуридзе отстранена от эфира, это продолжило череду направленных на подавление свободы слова решений нового директора телеканала, заявил "Центр по обучению и мониторингу прав человека" и потребовал вернуть к работе уволенных сотрудников новостного отдела.

Как писал "Кавказский узел", 22 ноября 2019 года совет "Общественного вещателя" Аджарии избрал главой телеканала Георгия Кохреидзе. 24 февраля участники акции протеста в Батуми обвинили новое руководство телекомпании в несправедливом увольнении сотрудников, в частности, замдиректора службы новостей Майи Мерквиладзе. 28 февраля была уволена руководитель службы новостей Шорена Глонти. НПО "Центр по обучению и мониторингу прав человека" 1 марта призвала парламент страны и Верховный совет Аджарской автономии обратить внимание на ситуацию в аджарской телекомпании.

Замдиректора Аджарского телевидения Натия Зоидзе 2 февраля заявила об увольнении после жалоб на попытки нового директора изменить редакционную политику. Кохреидзе в свою очередь назвал ее заявление "фантазией". 19 февраля большинство членов Консультативного совета компании проголосовали за упразднение четырех должностей, в том числе той, что занимала Майя Мерквиладзе. Кохреидзе связан с "Грузинской мечтой", его действия нацелены как минимум на воспитание у подчиненных самоцензуры, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

НПО "Центр по обучению и мониторингу прав человека" (EMC) сегодня объявила о намерении защищать в суде права сотрудников Аджарской общественной телекомпании. В ближайшие дни ЕМС изучит дела Шорены Глонти, ее заместителя Майи Мерквиладзе и ведущей новостей Теоны Бакуридзе, отстраненной от эфира 6 марта, заявил сотрудник НПО в эфире телекомпании «Мтавари архи», который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

"Наше основное требование - признать недействительным дисциплинарное производство в связи с увольнением работников, а также восстановить их нарушенные трудовые права", - сказал представитель ЕМС.

В частности, 6 марта было приостановлено действие договора телекомпании с ведущей новостей Теоной Бакуридзе, и ее сняли с эфира, говорится в заявлении, размещенном на сайте ЕМС.

"Правовой анализ трудовых дел Майи Мерквиладзе, Шорены Глонти и Теоны Бакуридзе показывает, что эти решения были приняты руководством с существенным нарушением закона, что подразумевает произвольное вмешательство работодателя во внутренний редакционный процесс. EMC намерена обратиться в Батумский городской суд в рамках гражданского спора в течение следующих нескольких дней и потребовать аннулирования решения, принятого относительно Майи Мерквиладзе, Шорены Глонти и Теоны Бакуридзе, а также вернуть Майю Мерквиладзе и Шорену Глонти на прежние должности. В случае с Теоной Бакуридзе мы требуем немедленно отменить временное приостановление ее полномочий", - говорится в заявлении EMC, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Комментариями от руководства Аджарской телекомпании относительно этого заявления "Кавказский узел" пока не располагает.