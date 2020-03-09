09 марта 2020, 17:32
Грузинские активисты вступились за журналистов "Аджара ТВ"
Ведущая новостей Аджарского телевидения Теона Бакуридзе отстранена от эфира, это продолжило череду направленных на подавление свободы слова решений нового директора телеканала, заявил "Центр по обучению и мониторингу прав человека" и потребовал вернуть к работе уволенных сотрудников новостного отдела.
Как писал "Кавказский узел", 22 ноября 2019 года совет "Общественного вещателя" Аджарии избрал главой телеканала Георгия Кохреидзе. 24 февраля участники акции протеста в Батуми обвинили новое руководство телекомпании в несправедливом увольнении сотрудников, в частности, замдиректора службы новостей Майи Мерквиладзе. 28 февраля была уволена руководитель службы новостей Шорена Глонти. НПО "Центр по обучению и мониторингу прав человека" 1 марта призвала парламент страны и Верховный совет Аджарской автономии обратить внимание на ситуацию в аджарской телекомпании.
Замдиректора Аджарского телевидения Натия Зоидзе 2 февраля заявила об увольнении после жалоб на попытки нового директора изменить редакционную политику. Кохреидзе в свою очередь назвал ее заявление "фантазией". 19 февраля большинство членов Консультативного совета компании проголосовали за упразднение четырех должностей, в том числе той, что занимала Майя Мерквиладзе. Кохреидзе связан с "Грузинской мечтой", его действия нацелены как минимум на воспитание у подчиненных самоцензуры, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.
НПО "Центр по обучению и мониторингу прав человека" (EMC) сегодня объявила о намерении защищать в суде права сотрудников Аджарской общественной телекомпании. В ближайшие дни ЕМС изучит дела Шорены Глонти, ее заместителя Майи Мерквиладзе и ведущей новостей Теоны Бакуридзе, отстраненной от эфира 6 марта, заявил сотрудник НПО в эфире телекомпании «Мтавари архи», который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".
"Наше основное требование - признать недействительным дисциплинарное производство в связи с увольнением работников, а также восстановить их нарушенные трудовые права", - сказал представитель ЕМС.
В частности, 6 марта было приостановлено действие договора телекомпании с ведущей новостей Теоной Бакуридзе, и ее сняли с эфира, говорится в заявлении, размещенном на сайте ЕМС.
"Правовой анализ трудовых дел Майи Мерквиладзе, Шорены Глонти и Теоны Бакуридзе показывает, что эти решения были приняты руководством с существенным нарушением закона, что подразумевает произвольное вмешательство работодателя во внутренний редакционный процесс. EMC намерена обратиться в Батумский городской суд в рамках гражданского спора в течение следующих нескольких дней и потребовать аннулирования решения, принятого относительно Майи Мерквиладзе, Шорены Глонти и Теоны Бакуридзе, а также вернуть Майю Мерквиладзе и Шорену Глонти на прежние должности. В случае с Теоной Бакуридзе мы требуем немедленно отменить временное приостановление ее полномочий", - говорится в заявлении EMC, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".
Комментариями от руководства Аджарской телекомпании относительно этого заявления "Кавказский узел" пока не располагает.
Автор: Галина Готуа; источник: корреспондент "Кавказского узла"