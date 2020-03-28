Волгоградцы пожаловались на принудительный труд в нерабочую неделю

28 марта 2020, 04:58

Сотрудники волгоградской строительной фирмы заявили о том, что руководство компании, угрожая увольнением, заставляет их выйти на работу в нерабочую из-за коронавируса неделю. Руководство компании опровергло обвинения в принуждении к работе.

Как сообщал "Кавказский узел" из-за угрозы распространения коронавируса Владимир Путин 25 марта объявил период с субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля выходными днями.

Руководство одной из волгоградских компаний угрожая увольнением, принуждает своих рабочих к труду в выходную неделю, заявили сотрудники компании. "Работодатель сказал, что мы работаем, кого не устраивает, могут искать новую работу, либо пишите заявление за свой счет. Мы посмотрели в интернете, что если кого-то поймают на рабочем месте, штраф распространяется и на рабочих. А если заразил или распространил вирус, там вообще до "уголовки" доходит. Мы начали звонить на горячую линию в трудинспекцию, там постоянно занято. Мы позвонили в прокуратуру Советского района, в этом районе зарегистрирована фирма, он (сотрудник прокуратуры – прим. "Кавказского узла") сказал писать заявление, которое рассмотрят в течение 30 дней. Но причем тут 30 дней, если на работу в понедельник. Везде понапечатали горячие линии, но никуда не дозвониться", – рассказал на условиях анонимности корреспонденту "Кавказского узла" один из рабочих компании.

"Нас могут уволить, если не будем выходить на работу", – сказал также на условиях анонимности корреспонденту "Кавказского узла" другой работник предприятия.

Руководитель компании опроверг обвинения в принуждении работников к труду в нерабочую неделю. "У нас нет понятия карантина, есть некоторые разъяснения, что строительное производство может быть продолжено при необходимости. Мы никого не принуждаем, можно действовать по согласию – либо сидеть дома, либо продолжать зарабатывать деньги. Мы принудительно убрали тех, кто в возрасте 55+. Я был бы благодарен правительству, если бы оно конкретизировало, ведь речь не идет о карантине, а идет лишь о нерабочей неделе. Мы ожидаем, что если будет негативная тенденция с увеличением числа заболевших, то наверно, тоже прекратим работать", – объяснил корреспонденту "Кавказского узла" директор компании.

Информацию о количестве зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на карте, расположенной на главной странице. Карта содержит данные Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса.

Необходимость продолжения работ компании связана со строительством общественных учреждений, все работы выполняются со строгим соблюдением мер предосторожности. "Мы полностью остановили работу на территории ряда объектов. Но два объекта "горят". Один из них – это школа в Волгоградской области, в хуторе Степной, она должна быть сдана в мае. Там работает девять человек, кроме нас там никто не работает, транспорт у нас индивидуальный, то есть люди не ездят на общественном транспорте. Мы провели инструктаж и издали приказ о поведении. Также у нас есть объект на территории Москвы, где для обеспечения объекта рабочими, сняты квартиры в пешеходной доступности, то есть нет необходимости перемещаться на общественном транспорте. В понедельник мы вывозим из Москвы работников, это жители Волгоградской области в возрасте 55+ и опасающихся продолжать работу", – рассказал директор.

"Вчера один из замов Собянина подписал документ, которым мы и руководствуемся. У нас большой коллектив и я знаю, что сейчас многие ломают голову: продолжать ли работать. Буквально вчера на середину дня мы предполагали, что придется остановиться. Это повлечет серьезные финансовые последствия. Потому что, например, в Москве организация работ предполагает съем жилья, выплату суточных. При вывозе работников у меня будут затраты на транспортировку, пустые затраты на найм жилья, либо надо от него отказываться. И как потом это возобновлять, тоже большой вопрос. Поэтому мы ждали распоряжения правительства Москвы. Остальные уйдут на выходные, либо мы предоставляем им очередные отпуска, кому они положены", – добавил руководитель компании.

Если кто-то из рабочих пожелает не выходит на работу, то может это сделать свободно. "Если они не работают, то остаются на окладе. (…) Мы вычислили, что у всех практически наработан отпуск, а отпуск на этот период позволяет сохранить такой же уровень дохода, какой и был. Если ситуация ухудшится, мы приостановим все работы. Те, кто опасается, имеют полное право не выходить на работу", – пояснил директор.

За принуждение к труду в нерабочую неделю работодатель может понести наказание вплоть до уголовного. "Если работодатель заставит работать своих сотрудников, ему грозит как минимум административная ответственность, предусмотренная статьями 6.3. и 5.27 КоАП РФ, а это до 50 тысяч рублей штрафа. А если в связи с принудительным выходом на работу заболеют сотрудники, то работодатель может понести и уголовную ответственность", – сказала корреспонденту "Кавказского узла" гендиректор Волгоградского областного юридического центра Ольга Панферова.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в справке "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в справке "Коронавирус. Горячие линии".

Указ президента о выходных предполагает только удаленную работу. "В соответствии с указом президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. №206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" с 30 марта по 3 апреля 2020 года установлены нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы. (…) В Минтруда разъяснили, что работники, которые продолжают осуществлять свою трудовую деятельность, согласно указу президента, могут по соглашению с работодателем работать дистанционно. Про иных работников таких разъяснений нет. Согласно части 2 статьи 90 Конституции РФ указы президента обязательны для исполнения на всей территории РФ. Указ президента распространяется на организации и предприятия любых форм собственности и организационно-правовых форм", – добавила Панферова.

"Работники вправе не выходить в эти дни на работу, даже если руководство против. Уволить или наложить дисциплинарное взыскание работодатель не имеет права", – подчеркнула юрист.

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".