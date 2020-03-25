Дольщики потребовали от банка не мешать строительству домов в Волгограде

25 марта 2020, 16:02

Инвестторгбанк, кредитовавший строительство проблемных жилых комплексов "Династия" и "Адмиралтейский", претендует на квартиры дольщиков и не хочет взаимодействовать с новым застройщиком, заявили участники серии одиночных пикетов в Волгограде.

Как писал "Кавказский узел", дольщики волгоградских ЖК "Адмиралтейский" и "Династия", связанных с одним застройщиком, неоднократно проводили акции протеста в Волгограде. В ноябре 2019 года дольщики заявили на митингах, что чиновники не выполнили обещание достроить жилые комплексы, а в декабре потребовали проверить работу инспекции государственного строительного надзора Волгоградской области.

Жилой комплекс "Династия" в Ворошиловском районе Волгограда должны были сдать еще в 2015 году, однако дольщики так и не получили свои квартиры. Дом возводится с привлечением средств 169 дольщиков, против застройщика было возбуждено дело о злоупотреблении полномочиями. Его строительная компания признана банкротом. Новый застройщик, воронежская компания "Валенсия", уже вкладывает в строительство жилкомплекса деньги, сообщил ранее сотрудник инспекции Госстройнадзора Волгоградской области.

Дольщики винят банк в остановке строительства

Трое дольщиц "Адмиралтейского" и дольщица "Династии" провели в середине дня одиночные пикеты у здания "Инвестторгбанка" в Центральном районе Волгограда. Они попеременно держали плакаты "Инвестторгбанк, руки прочь от квартир дольщиков!", "Центральный банк! Мы требуем отозвать лицензию Инвестторгбанка!", "Центральный банк! Мы требуем проверки Инвестторгбанка в отношении дольщиков!". Пикеты продолжались два часа, полиция ими не заинтересовалась.

Дольщица ЖК "Династия" Марина Тесленко сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что строительство ее дома не ведется. "Областная администрация в лице губернатора Бочарова согласилась нам помогать. Нам дали хорошего застройщика, добросовестного – «Пересвет-Юг». Но его не пускают на нашу стройку. Стройки наши заморожены, готовность домов – процентов 85. В областной администрации нас заверили, что новый застройщик может достроить нас за 2-2,5 месяца", - указала она.

Тесленко заявила, что дольщики оказались в заложниках у банка. "В 2016 году Инвестторгбанк выдал нашему застройщику Набатчикову кредит в 150 миллионов, а до этого Набатчиков отдал банку 25 квартир. Банк наложил обременение на квартиры дольщиков, хотя они купили их за свои деньги. Банк поставил своих конкурсных управляющих, которые хамят дольщикам, нарушают сроки обработки документов. Дольщики отправили документы конкурсному управляющему на вступление в реестр кредиторов, но ответов нет", - посетовала активистка. В реестр кредиторов ЖК "Династия" на сегодняшний день включены не более 45 дольщиков, добавила она.

Дольщица отметила, что почти шесть лет ожидает квартиру в ЖК "Династия" и все это время снимает квартиру. "В 2014 году я продала свою квартиру и все деньги внесла в ЖК «Династия». Сейчас мы опять в тупике. Банк не хочет идти на контакты ни с дольщиком, ни с новым застройщиком. Он выдвинул застройщику требование на 1,840 миллиарда рублей. 13 марта мы были на приеме в Следственном комитете. Написали заявление от всех дольщиков, собрали почти 500 подписей, чтобы СК разобрался, откуда такая сумма. Наши два ЖК должны банку 150 миллионов, но банк накрутил огромные проценты", - сказала Марина Тесленко.

Заявления о банкротстве застройщиков "Стройснаб" и "Строй-Сити" поданы Инвестторгбанком, указали дольщики "Династии" в заявлении от 13 марта, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла". "С появлением решений арбитражного суда многие из нас были шокированы, увидев среди квартир, которыми обеспечиваются залоговые требования банка, свои квартиры. Сегодня мы стали заложниками действий банка и поставленных им конкурсных управляющих, которые ставят во главу угла не достройку домов, а выяснение отношений с другими кредиторами - гражданами обманутыми дольщиками", - говорится в заявлении.

Корреспондент "Кавказского узла" побывала сегодня у строящегося дома ЖК "Династия". На строительной площадке никто не работает, стройка обнесена забором, за забором лежит утеплитель.

"Кавказский узел" собрал советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем в справке "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".

Елена Мешкова в 2014 году купила квартиру в ЖК "Адмиралтейский". "В 2016 году все встало, мы уже отчаялись во всем. Сейчас мы живем с семьей в своей квартире, дочь давно уехала в Москву. Мы еще платим ипотеку 12 тысяч в месяц. Из-за упразднения закона мы не попали под определение «обманутые дольщики». Сначала нас отговаривали получать этот статус, поскольку два человека работали на стройке, и мы под эти критерии не подходили. Потом люди все же стали подавать заявления, но закон резко упразднили. Несколько человек только подали заявления. Сейчас застройщик новый должен быть, но теперь проблемы с банком", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Дольщики пожаловались на тяжелые условия жизни

Дольщица "Адмиралтейского" Наталья Вилкова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что вместе с мужем купила квартиру в начале 2017 года. "Купили за 1,6 миллиона. Часть денег внесли наличными, на 1,1 миллиона взяли ипотеку в Сбербанке. Четвертый год платим ипотеку по 15200 ежемесячно - можно сказать, за воздух. С дочерью-первокурсницей и мужем вынуждены проживать с моей мамой-пенсионеркой. Мама тяжело больна, но мы не в состоянии платить еще и за съем жилья. Живем вчетвером, три разных поколения. Квартиры нет, стройка стоит, никакого просвета нет, одни обещания", - посетовала активистка.

По ее словам, в конце 2019 года дольщики достигли взаимопонимания с местной администрацией, у них появилась надежда, что дом достроят. "Но наш застройщик, ООО «Стройсити», признан банкротом. Инициатором банкротства стал «Инвестторгбанк». После этого началась вторая серия наших бед. Банк в отношении дольщиков ведет себя очень грубо и агрессивно. Он наложил залог не только на свои квартиры, но и практически на все квартиры нашего ЖК. Кроме того, банк заявил долг застройщику - почти два миллиарда рублей. Получается, что на сегодняшний момент мы заложники не только нашей плачевной ситуации, но еще и банка. Получается, за наш счет банк хочет решить свои проблемы. Банк находится в санации, его дела идут не очень хорошо", - отметила Вилкова.

Дольщики в панике, заявила она. "Уже три месяца как мы пытаемся собрать реестр кредиторов. Конкурсные управляющие, поставленные банком, находятся не в Волгограде, контакта у нас с ними практически нет. На контакты они почти не идут, нашего конкурсного Белова мы видели всего один раз - он приезжал плохо подготовленный, ни на один вопрос нам не ответил. Люди отправили документы о вступлении в реестр кредиторов, но больше 50% ответы еще не получили. То есть люди сидят в полном неведении. Мы пытаемся как-то достучаться до управляющего банком, господина Пушкина, чтобы он вник в нашу ситуацию, чтобы несчастные 500 семей, которые уже шесть лет скитаются неизвестно где, наконец получили свои квартиры", - заключила Наталья Вилкова.

Она также указала, что строительство не ведется. "В настоящий момент на стройке ничего не происходит, стройка под забором стоит закрытая. Новый застройщик у нас есть, но он не может приступить к исполнению своих обязанностей, потому что банк не контактирует совершенно. Чтобы новый застройщик зашел на объект, нам надо закончить процедуру банкротства, сформировать реестр кредиторов, чтобы понять, по какому пути дальше идти", - отметила протестующая.

Дольщица ЖК "Адмиралтейский" Светлана рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что для покупки строящегося жилья продала квартиру бабушки и взяла кредит, теперь вместе с ребенком и мужем они живут на даче. "Застройщик до этого все объекты сдавал, думали, что быстро все достроится. Он не вызывал никакого сомнения, тем более, у нас в районе долгостроев не было, все дома сдавались. Теперь мы многие годы на даче, у нас много трудностей из-за этого. Ребенок пошел в школу, очень тяжело – надо чтобы ее кто-то забирал, сама она до дома не доберется. Сейчас конкурсный управляющий не всех включает в реестр кредиторов, очень много проблем у людей, которые покупали квартиры по переуступке прав. Теперь у этих людей банк требует подтвердить всю цепочку сделок, хотя квартира могла переуступаться 2-3 раза. Моя семья все подтвердила, в итоге нас включили в реестр кредиторов. Он гарантирует, что когда пройдет процедура банкротства, дома будут сданы, мы получим свою квартиру", - сообщила она.

В реестр кредиторов из ЖК "Адмиралтейский" вошло порядка 120 человек, отметила Светлана. "Если человека не включили в реестр кредиторов, даже если он купил ее официально, квартира уходит в конкурсную массу и отходит банку. Банк отвечает таким людям, что не может проверить, что прошла оплата. Многие платили в офисе наличными и могли не сохраниться чеки. Люди пошли в суд, через арбитраж будут доказывать, что покупали квартиры", - пояснила активистка.

Чиновники пообещали, что строительство возобновится

В инспекции государственного строительного надзора Волгоградской области корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что продолжают работу, направленную на завершение объектов. "Достройку ЖК «Династия» и ЖК «Адмиралтейский» планируется осуществлять с использованием механизмов Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства. Строительство возобновится после формирования реестра кредиторов в рамках дел о банкротстве застройщиков и принятия Фондом соответствующих решений о финансировании", - сказал представитель инспекции.

Он пояснил, что ЖК "Династия" возводится с привлечением средств 169 дольщиков. Дом на улице Огарева должен был быть достроен "СтройСнабом" еще в конце 2015 года. Инспекция госстройнадзора Волгоградской области выявила нарушения застройщиком своих обязательств, вскрыла финансовые нарушения на сумму порядка 400 миллионов рублей. Материалы переданы в прокуратуру - возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ.

По данным инспекции, ЖК "Адмиралтейский" возводится на улице Фадеева с привлечением средств 307 дольщиков. Компания "Строй-Сити" планировала ввести жилой дом в эксплуатацию в конце 2015 года. При проведении в отношении компании контрольных мероприятий инспекцией госстройнадзора неоднократно выявлялись нарушения требований действующего законодательства, в том числе вывод средств на подрядчика, уступка прав требований подрядчиками гражданам квартир без оплаты цены договора участия в долевом строительстве застройщику. В настоящее время по факту выявленных нарушений возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ.