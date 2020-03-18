18 марта 2020, 17:11

Житель Дагестана осужден за участие в сирийском конфликте

Суд приговорил к 12 годам колонии жителя Дагестана Бийсолтана Джамалова, воевавшего в Сирии на стороне боевиков.

Согласно приговору, Джамалов в октябре 2016 года присоединился к запрещенной в России судом террористической организации "Джебхат ан-Нусра", а 25 апреля 2019 года был задержан российскими правоохранителями.

"С начала 2017 года Джамалов в составе НВФ "Джейш Аль-Мухаджирин ва Аль-Ансар", являющегося структурным подразделением организации "Джебхат ан-Нусра"*, заступал на боевое дежурство и охранял подконтрольные этим организациям территории в пригороде Идлиба и в иных местах провинции Латакия", - процитировал сегодня сообщение суда "ИНтерфакс".

Бийсолтан Джамалов полностью признал свою вину по статьям "участие в террористической организации" и "участие в незаконном вооруженном формировании", ему назначено 12 лет колонии строгого режима. Решение суда в законную силу не вступило, со ссылкой на пресс-службу Южного окружного военного суда передала сегодня "Ростов-газета".

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что в марте житель Кабардино-Балкарии и два жителя Дагестана, среди которых пропавший 11 марта посетитель мечети "Тангим", были заподозрены в финансировании сирийских боевиков.

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".

* террористическая организация, запрещенная в России решением суда.

Примечание:

"Обвинение рассказало суду о финансировании ИГ* уроженцами Дагестана", "Уроженец Чечни осужден по статье о финансировании террористов за денежный перевод брату", "Два уроженца Дагестана задержаны по делу о финансировании ИГ*".

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